الرياض، المملكة العربية السعودية: تماشياً مع رؤيتها ورسالتها الرامية إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من إدارة وتنمية أعمالها، أعلنت "مجموعة هلا" إطلاق نظام "هلا كاشير" بعد استحواذها على شركة FRESH POS ، حيث يستهدف النظام الجديد استقطاب شريحة واسعة من العملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ونجح نظام "هلا كاشير" الذي أعادت المجموعة إطلاقه مطلع العام في السوق السعودي بعد تطوير نسخته السابقة من نظام FRESH POS في استقطاب أكثر من 7000 عميل خلال الفترة القصيرة الماضية.

ويعتبر FRESH POS نظاماً ذكياً لإدارة الموارد، قائم على نظام التشغيل "أندرويد" ومصمم لقطاع التجزئة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لمساعدتهم على إدارة أعمالهم اليومية ومواردهم، مثل إدارة المخزون، وتصدير الفواتير، وإدارة الدفاتر المحاسبية، واستقبال الطلبات الالكترونية، وأطلقه حاتم الحربي (المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة FRESH POS ورائد الأعمال المختص في تأسيس المشاريع التقنية) عام 2019 بهدف بناء حلول تقنية متخصصة لتنظيم وتسهيل إدارة متاجر التموينات الصغيرة والمتوسطة.

وعن أثر عملية الاستحواذ على تطوير النظام قال حاتم الحربي أن "مهمة فريق هلا كاشير أصبحت أكبر ومسؤوليات الفريق زادت، فبعد أن كان النظام يركز على متاجر التموينات فقط، توسع الآن ليغطي كامل قطاع المتاجر الصغيرة والمتوسطة، وأصبحت مهمة النظام الآن تطوير عمليات هذه المتاجر الصغيرة والمتوسطة اليومية وتحسين التواصل معها، إضافة إلى بناء منتجات متكاملة تتوافق مع منتجات مجموعة هلا".

وبعد الاستحواذ على FRESH POS، عملت "مجموعة هلا"، التي تقدم حلولاً مالية وتقنية للعملاء، على تمكين فريق الشركة وتطوير نظام العمل والمنتج بما يتناسب مع سوق المتاجر الصغيرة والمتوسطة ليتم إطلاق المنتج المطور بهويته الجديدة "هلا كاشير".

وقال الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة هلا " عصام النهدي "فخورون جدا بما حققه نظام هلا كاشير خلال أشهره الأولى، ونؤمن أن الفرص أمامنا كبيرة، خاصة مع الدعم اللامحدود الذي تقدمه حكومة المملكة العربية السعودية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وما يشهده الاقتصاد السعودي من تحول نحو الرقمنة، مع تنامٍ كبير من قبل التجار والمستهلكين في استخدام البدائل الرقمية المالية وغير المالية".

من جهته قال ماهر لوبيه الرئيس التنفيذي للشؤون الاستراتيجية في مجموعة هلا "أكدت النتائج التي حققها نظام هلا كاشير صواب قرارنا بالاستحواذ على FRESH POS استنادًا إلى الخدمات المميزة التي يقدمها النظام، وإمكانات تطويره، ومواكبته للأنظمة والتشريعات في المملكة".

وقال لوبيه "فخورون بفريق هلا كاشير ودورهم الكبير ضمن "مجموعة هلا" وإشرافهم على تطوير وإدارة النظام، ونؤمن أن "هلا كاشير" يملك فرصًا للتوسع ودعم المنشآت ورواد الأعمال حول المنطقة ".

وتسعى مجموعة "مجموعة هلا" إلى أن تصبح الشريك الأول للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في دول المنطقة، حيث عملت وتعمل على استقطاب رواد الأعمال والخبراء في مجال التقنية المالية وغير المالية الذين يطمحون لتقديم حلول مبتكرة لقطاع المتاجر الصغيرة والمتوسطة.

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