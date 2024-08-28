دبي، الامارات العربية المتحدة: وقّعت مجموعة اينوك، الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة، اتفاقية تعاون مع شركة فلو بيتروليوم برايفت المحدودة (Flow Petroleum Private Limited)، وهي شركة رائدة في مجال تسويق النفط ومقرها لاهور- باكستان، لترخيص تسويق وتوزيع زيوت مجموعة اينوك في باكستان، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف مجموعة اينوك من خلالها إلى تعزيز حضورها في الأسواق الدولية.

أقيمت مراسم توقيع الاتفاقية في المقر الرئيسي لمجموعة اينوك في دبي، وحضرها أعضاء من فريق الإدارة العليا من الطرفين، بما في ذلك برهان الهاشمي، المدير التنفيذي للمبيعات التجارية والدولية في مجموعة اينوك، وعمران خان، المدير العام لقطاع الزيوت والتسويق في شركة FPPL.

بهذه المناسبة، قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "إن توقيع اتفاقية التعاون هذه يسهم في تعزيز حضورنا العالمي من خلال شبكة FPPL الموثوقة بالإضافة إلى تقديم قيمة كبيرة لعملائنا. نحن واثقون بكفاءة شركة FPPL في توزيع منتجاتنا بشكل فعال في السوق الباكستانية، الأمر الذي سيحقق نتائج مثمرة للطرفين، ويعود بالنفع على مؤسستينا ويساهم بشكل إيجابي في نمو الاقتصاد الباكستاني."

وبموجب هذه الاتفاقية، تحظى شركة FPPL بالحقوق الحصرية لبيع وتسويق وتوزيع زيوت التشحيم الرائدة من مجموعة اينوك في باكستان. ويأتي إضافة زيوت اينوك إلى محفظة منتجات FPPL ليعزز تنوع وتكامل منتجات الشركة، مع استكشاف آفاق تعاون جديدة في مجالات مثل وقود الطائرات والوقود الغازي.

من جانبه قال محمد واريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة FPPL: "إن شراكتنا مع مجموعة اينوك تمثّل إنجازاً مهماً وذلك في إطار جهودنا لتنويع وتوسيع عروض منتجاتنا في قطاع النفط والغاز. ومن خلال تقديم زيوت اينوك عالية الجودة في باكستان، فإننا نسهم في تلبية الطلب المتزايد في السوق، وبذات الوقت تعزيز مكانتنا كشركة رائدة في مجال تسويق زيوت التشحيم، حيث يفتح هذا التعاون آفاقاً جديدة للنمو ويسمح لنا بتقديم قيمة استثنائية لعملائنا".

ومع استمرار مجموعة اينوك في تعزيز حضورها على المستوى الدولي، يسهم هذا التعاون مع شركة FPPL في النمو الكبير الذي يشهده سوق زيوت التشحيم في باكستان بالإضافة إلى تعزيز فرص جديدة للابتكار والتقدّم في قطاع الطاقة على مستوى المنطقة.

نبذة عن مجموعة اينوك

شركة بترول الإمارات الوطنية ’اينوك‘ هي مجموعة متكاملة ورائدة في مجال النفط والغاز ومساهم بارز في قطاع الطاقة العالمي. تلعب اينوك، المملوكة بالكامل لحكومة دبي، دوراً محورياً في كافة مراحل سلسلة القيمة في مجال الطاقة. وتندرج العمليات التشغيلية للمجموعة ضمن عدة قطاعات هي الاستكشاف والإنتاج، والتكرير، والإمداد، والتجارة والتصنيع، ومنشآت التخزين، وأعمال التجزئة والتوزيع، ووقود الطائرات والمنتجات النفطية للاستخدامات التجارية والصناعية. كما تتضمن الأعمال غير النفطية للمجموعة كلاً من خدمات السيارات، وخدمات البيع بالتجزئة، إضافة إلى حلول تطوير المشاريع المتكاملة. ومن خلال محفظة عملياتها المتكاملة وموظفيها البالغ عددهم أكثر من 12500 موظف، تقدّم اينوك خدمات رائدة لآلاف العملاء في ستين سوقاً، مع الالتزام بتزويدهم بأعلى معايير الخدمة، وتوفير أحدث الابتكارات التقنية وأفضل الممارسات العملية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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