الرياض – المملكة العربية السعودية، استمراراً لزخمها القوي ونموّها المتسارع، أعلنت FP7 McCANN السعودية عن تعيين رواد الضحوك رئيساً لقسم التخطيط الاستراتيجي، وسعدي القوتلي مديراً تنفيذياً للإبداع. وتعكس هذه الخطوات التزام الوكالة المستمر بالاعتماد على الإبداع كمحرّك رئيسي للنمو، وتعزيز قدرتها على تقديم حلول قائمة على فهم عميق للثقافة المحلية، مدعومة باستراتيجيات موجّهة وطموحات سعودية ورؤى تركّز على تحقيق أثر حقيقي لأعمال العملاء داخل المملكة وفي مختلف أنحاء المنطقة.

وتأتي هذه التعيينات في وقت يشهد فيه السوق ارتفاعاً متسارعاً في طلبات العملاء، وتركيزاً متجدداً على الإبداع المولدة في السعودية، والذي يجمع بين الخبرة العالمية والملاءمة المحلية. ومع استمرار توسّع محفظة عملاء FP7 McCANN السعودية في قطاعات تشمل السياحة، والتقنية، والترفيه، والسيارات، والسلع الاستهلاكية، والمبادرات الحكومية المرتبطة برؤية 2030، تعزّز الوكالة فريق قيادتها لمواكبة الاحتياجات المتطوّرة للأعمال عبر استراتيجيات أكثر دقّة وتوجّه إبداعي أقوى.

يمتلك رواد الضحوك خبرة تتجاوز 21 عاماً في مجالات التخطيط الاستراتيجي والإعلان والاتصال، ما جعله واحداً من أبرز المتخصصين القادرين على الجمع بين فهم عميق لسلوك المستهلك، وحسّ ثقافي رفيع، ورؤية تجارية واضحة. يجمع رواد بين الإبداع في جوهره والمنهجية الاستراتيجية في ممارسته، وقد ارتبط اسمه بأعمال مؤثرة لعلامات بارزة، أبرزها stc . وخلال مسيرته، أسهم في صياغة سرد العلامة التجارية لعدد من المؤسسات الكبرى مثل روشن، وساب، وفلاي ناس، وبرغر كينغ. ونالت أعماله تقديراً واسعاً في محافل دولية وإقليمية كـ WARC، وجوائز كليو، وإيفي، ودبي لينكس، ومهرجانات نيويورك. كما شارك عضواً في لجان تحكيم ضمن WARC MENA، وإيفي، وD&AD، وShots.

وفي منصبه الجديد، سيتولى رواد قيادة التخطيط الاستراتيجي لمحفظة عملاء FP7 McCANN الرياض، مساهماً في تعزيز مكانة العلامات التجارية، ودعم ميزاتها التنافسية، وتحقيق قيمة تجارية ملموسة من خلال استراتيجيات تتماشى مع الطموح السعودي ومسار النمو طويل المدى.

أما سعدي القوتلي، فيعود إلى شبكة McCANN في محطة تعكس اكتمال دائرة بدأت عام 1998 على Madison Avenue في نيويورك، لينضم اليوم إلى FP7 McCANN الرياض مديراً تنفيذياً للإبداع بخبرة تمتد لأكثر من 25 عاماً في أمريكا الشمالية والشرق الأوسط. وتشمل محطاته المهنية McCANN New York، وLeo Burnett، وTBWA، وVML، وVICE Media Group، وأخيراً Webedia Arabia . ويجمع سعدي بين مهارة إبداعية عالمية وفهم عميق للمنطقة، وقد قاد حملات حائزة على جوائز لعلامات بارزة منها الهيئة السعودية للسياحة، وزين، وماكدونالدز، والهيئة الملكية لمحافظة العلا.

وفي دوره الجديد، سيشرف سعدي على التوجّه الإبداعي لعدد من الحسابات الرئيسية — بما في ذلك الهيئة السعودية للسياحة، وسامسونج، وبيبسيكو — بهدف تقديم أفكار تتماشى مع التحوّل الثقافي والاقتصادي الجاري في المملكة.

وقال طارق مكناس، الرئيس التنفيذي في FP7 McCANN MENAT : "طموحنا في السعودية واضح، وهو بناء الوكالة الأكثر ارتباطاً بالثقافة والأجرأ إبداعياً في المملكة؛ وكالة تقدّم عملاً يحدث فرقاً حقيقياً للعلامات التي تشكّل مستقبل السعودية وتستثمر في المواهب التي تعرف كيف تبني علامات قوية في هذا السوق الذي يشهد تطورا سريعا". واضاق مكناس:" تعكس هذه التعيينات استثمارنا في القيادة، وهم أشخاص يجمعون بين الرؤية الاستراتيجية، والعمق الإبداعي، وفهماً دقيقاً للسوق، بروح الشراكة مع عملائنا لحل تحديات أعمالهم."

وقال عمرو القّلعاوي، المدير الإقليمي لـ FP7 McCANN السعودية: "تهدف هذه التعيينات إلى تعزيز الطريقة التي ندعم بها عملاءنا — استراتيجياً وإبداعياً. ومع توسّع طموحات شركائنا في المملكة، نحرص على ان نواكب طموحهم ونظرتهم نحو المستقبل. رواد وسعدي يقدّمان أسلوب تفكير قادر على تحويل التحديات المعقّدة إلى حلول واضحة، والطموحات الكبيرة إلى إنجازات ملموسة. إنهما يسهمان في دفع النمو من خلال أفكار متجذّرة في الواقع المحلي، وذات جدوى تجارية، وموجّهة لإحداث أثر حقيقي في الأعمال."

وفي إطار تعزيز القيادة الاستراتيجية على مستوى المنطقة، تمت ترقية نِك سالتر ليصبح رئيساً إقليمياً للتخطيط الاستراتيجي، في خطوة تعكس التزام FP7 McCANN المتواصل بتقديم حلول مبنية على رؤى عميقة وأسس تجارية قوية تدعم نمو العملاء وتلبي فرص السوق.

-انتهى-

#بياناتشركات