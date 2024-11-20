دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت مجموعة الخليج التجاري لحلول الشركات (GCG-Enterprise Solutions)، وهي تكتل أعمال متنوعة يتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً له ويعمل ضمن مجموعة غباش (Ghobash Group)، عن إبرام شراكة استراتيجية مع شركة Forenzy Networks، وهي شركة رائدة في مجال الأمن السيبراني والعلوم الجنائية الرقمية. من شأن هذا التعاون أن يعزز قدرات قسم خدمات تكنولوجيا المعلومات التابع لمجموعة الخليج التجاري لحلول الشركات (GCG-Enterprise Solutions)، ويتيح لها تزويد العملاء بحلول متطورة في مجال الأمن السيبراني.

يضم فريق Forenzy Networks المشهود له عالمياً نخبة من الخبراء والمحترفين الحاصلين على شهادات احترافية مهنية، بما في ذلك شهادة المخترق الأخلاقي المعتمد (CEH)، وشهادة مجلس المختبرين الأمنيين الأخلاقيين المسجلين (CREST)، وشهادة المحترف المعتمد في الأمن الهجومي (OSCP). يتيح أفراد هذا الفريق للشركة ضمان الكفاءة العالية في مجال الأمن السيبراني ويتفوقون في رصد وتحديد المخاطر السيبرانية الحديثة والتخفيف من حدتها، باستخدام مجموعة متطورة من الأدوات والتقنيات. كذلك، يتولى الفريق مساعدة الشركات على حماية أصولها الرقمية، مستفيدين من سنوات من الخبرة في مجال تقييم الثغرات الأمنية واختبار الاختراق عبر مجموعة من عروض الخدمات المدارة، بما في ذلك خدمات مسؤول أمن المعلومات الافتراضي (vCISO)، وخدمات تقييم الثغرات الأمنية واختبار الاختراق للمواقع الالكترونية والشبكات، وخدمات الفريق الأحمر (Red Teaming) لمحاكاة الهجمات الحقيقية وتقييم الأمن السيبراني للأنظمة، وخدمات التدقيق وقياس الامتثال الأمني للبيئات السحابية، فضلاً عن التدقيق الأمني لأنظمة التشغيل "أندرويد" و"آي أو إس".

باعتبارها مزّوداً رائداً لحلول الأمن السيبراني كخدمة (CaaS) يتمتع بخبرة راسخة في مجال العلوم الجنائية الرقمية تغطي المنظومة الشاملة للأمن السيبراني والعلوم الجنائية، تتخصص الشركة أيضاً في توفير الحماية للبنى التحتية ومراكز البيانات الحكومية، بما يعزز مرونة الأنظمة والبيانات الحساسة.

وفي معرض تعليقه على هذه الشراكة، قال بوميك ميرشانت، الرئيس التنفيذي لشركة Forenzy Networks: "يتمثّل هدفنا في تقديم منصة موحّدة تتيح الكشف على البنية التحتية للشركات بلمسة واحدة وتقييمها وتحديد نقاط الضعف ومعالجتها ومراقبتها بشكل فعال، للتأكد من حماية أمنها. بالتعاون مع مجموعة الخليج التجاري لحلول الشركات (GCG-Enterprise Solutions)، نسعى لتسليط الضوء على علامتنا التجارية الفريدة التي تجمع بين حلول الأمن السيبراني والعلوم الجنائية الرقمية، وتقديمها إلى قاعدة أوسع من العملاء في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة."

من جانبه، قال حسن اللحام، رئيس قسم الخدمات في مجموعة الخليج التجاري لحلول الشركات (GCG-Enterprise Solutions): "نرحّب بإضافة Forenzy Networks إلى حافظتنا لخدمات تكنولوجيا المعلومات. هذا ويهدف تركيزنا على توفير الخدمات السيبرانية إلى تلبية الطلب المتنامي من الشركات الاقليمية على مثل هذه الحلول، ونحن متحمّسون للغاية بشأن الاستفادة من القدرات التي توفرها Forenzy Networks. كما نتطلّع إلى بناء علاقة ذات منفعة متبادلة لكلينا، من شأنها أن تضع معايير جديدة للتميز في مجال حلول الأمن السيبراني."

تجدر الإشارة إلى أن فريق Forenzy Networks قد ساهم في تسهيل عمليات الامتثال الدولي من خلال تنفيذ أكثر من 2,000 عملية تدقيق عبر ما يفوق 30 موقعاً في جميع أنحاء العالم. كما ساهم في إجراء عمليات تدقيق للبنى التحتية الحكومية وفي إعداد عدد من معايير الأمن السيبراني المرموقة، بما في ذلك مبادرات قمة العشرين (G20).

لمحة عن مجموعة الخليج التجاري لحلول الشركات (GCG-Enterprise Solutions):

تأسست مجموعة الخليج التجاري لحلول الشركات (GCG-Enterprise Solutions)، وهي إحدى الشركات المنضوية ضمن مجموعة غباش، عام 1982، واحتلت مكانة راسخة في طليعة قطاع حلول التصوير الرقمي وخدمات المكاتب في سوق الإمارات العربية المتحدة. وتلبي الشركة اليوم المتطلبات الصارمة والدقيقة لقائمة تحسد عليها من العملاء الإقليميين، حيث عمدت إلى توسيع حافظة شاملة من حلول إدارة معلومات المؤسسات، والتحول الرقمي، والحلول الذكية التفاعلية في أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. بفضل حرصها على تقديم خبرات ومعايير خدمات لا مثيل لها، بدعم من شراكات مع علامات تجارية عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا، وفريق قوي من المتخصصين يفوق عددهم الـ200 شخص، بالإضافة إلى مكاتب إقليمية في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، تضطلع مجموعة الخليج التجاري لحلول الشركات (GCG-Enterprise Solutions) بدور ريادي في مجال دمج حلول المؤسسات الرقمية التي تعود بالفائدة على العملاء وشركاتهم. هذا ويؤثّر عرض القيمة الفريد الذي تقدّمه الشركة بهدف "تسهيل الأعمال" على جميع جوانب عملياتها، ويعدّ بمثابة التزام دائم تعهدت به إزاء جميع أصحاب المصلحة.

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