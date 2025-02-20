أبوظبي: وقّعت "الطيف"، رائدة دعم دورة حياة الأنظمة البرية بالكامل والتابعة لمجموعة "ايدج"، اليوم مذكرة تفاهم مع شركة "FNSS"، المعروفة عالمياً ضمن مجال الأنظمة برية والمتخصصة في تصميم وإنتاج المركبات القتالية المدرعة المدولبة والمجنزرة، إلى جانب المركبات القتالية الهندسية والمركبات البرية المسيّرة والأبراج المدفعية وحلول الطاقة الهجينة للمركبات العسكرية والحلول المستدامة. وتهدف الشراكة إلى تحديث أسطول محدد من مركبات المشاة القتالية التابعة للقوات المسلحة الإماراتية للارتقاء بجهوزيتها للعمليات وأدائها الميداني.

وقّع الاتفاقية راشد الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة الطيف، وقادر نائل كورت، المدير العام والرئيس التنفيذي لشركة "FNSS"، وذلك على هامش فعاليات معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (آيدكس) 2025، المقام في مركز أدنيك أبوظبي الوطني للمعارض حتى يوم 21 فبراير الجاري.

وستتعاون الشركتان، بموجب الاتفاقية ووفق السياسات والإجراءات الداخلية، لتحسين وتحديث مركبات المشاة القتالية التابعة للقوات المسلحة الإماراتية، بهدف ضمان تلبيتها للمعايير التكنولوجية المطلوبة حالياً. كما تهدف عملية التحديث إلى الارتقاء بالأنظمة الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية للمنصات الأرضية وتزويدها بأحدث القدرات لتحسين الأداء والجهوزية للعمليات.

وقال راشد الكعبي في معرض حديثه عن الاتفاقية: "من خلال الجمع بين الخبرات الواسعة لشركة " FNSS " في تحديث المركبات وسجلنا الحافل ضمن مجال الصيانة والإصلاح والعمرة، نتطلّع إلى دمج التكنولوجيا المتقدمة لإطالة العمر الافتراضي لأسطول المركبات المدرعة لدى القوات المسلحة الإماراتية وتعزيز فعاليتها، ما يرتقي كذلك بجهوزيتها للمهام وأدائها. ويشدد هذا التعاون على التزام شركة الطيف بالابتكار والتميز ضمن مجال الحلول الدفاعية، بما يضمن تزويد القوات المسلحة الإماراتية بأفضل الأنظمة في السوق لتلبية المتطلبات العملياتية دائمة التطور".

وقال قادر نائل كورت: "تمتلك " FNSS " سجلاً زاخراً بالنجاحات في استكمال برامج التحديث لمختلف الجيوش، ومنها القوات المسلحة في تركيا والولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي ودول جنوب شرق آسيا. وبالاستفادة من خبراتنا في تطوير الجيل المقبل من المركبات، نقدّم في "" FNSS حلولاً متطورة لبرامج استدامة المركبات مصممة خصيصاً لتلبية متطلبات ومواصفات المستخدمين. وتوفر حلول الارتقاء بالقدرات وإطالة العمر الافتراضي التي تقدمها الشركة تحسينات هائلة من حيث الموثوقية والمتانة، مما يطيل عمر المركبات ويضمن تأديتها لدورها كأصول فعالة ومناسبة للمتطلبات القتالية العصرية".

وستعمل "الطيف" و"FNSS" كذلك على استكشاف آفاق أوسع من التعاون لتقديم مزيد من الدعم للقوات المسلحة الإماراتية، ما من شأنه أن يعزز التزام "ايدج" تجاه القوات المسلحة الإماراتية وجهودها في إنشاء قوة دفاعية متفوقة تقنياً.

نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يُمكّنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـمجموعة "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 35 كيان ضمن ست قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، الصواريخ والأسلحة، الفضاء والتكنولوجيا السيبرانية، التجارة ودعم المهام، التكنولوجيا والابتكار، وحلول الأمن الوطني.

نبذة عن "الطيف"

تأسست شركة "الطيف" في عام 2006، وهي المزوّد الإماراتي الرائد داخل البلاد بخدمات الصيانة والإصلاح والعمرة، ودعم دورة التشغيل الكاملة للمنصّات الأرضية، والمركبات الثقيلة، ومعدات الإسناد الأرضي. وتختص الشركة التي تضم أكثر من 1200 موظف، بخدمات سلسلة التوريد، والتدريب الفني، وخدمات الهندسة والتطوير. ويعمل خبراء الطيف في أكثر من 80 ورشة عمل ومنشأة في جميع أنحاء الإمارات - حيث يقدمون حلولاً شاملة لتمكين عملائها وضمان جاهزيتهم للمهام. وتقوم "الطيف" بإعادة تصنيع المركبات، ومكوناتها، وتجديدها، وتحديثها، بالإضافة إلى أعمال اللحام، والطلاء، والهياكل الداخلية والخارجية. وتشمل خدمات الشركة أيضاً، توفير الحلول الهندسية، والتحديث، والتطوير، والتكامل التقني لمجموعة واسعة من المنصّات والأنظمة الدفاعية.

المزيد من المعلومات متوفر على الموقع الإلكتروني altaif.ae

نبذة عن " FNSS "

" FNSS " ، شركة عالمية متخصصة في أنظمة المركبات البرية، حيث تتخصص في تصميم وإنتاج المركبات القتالية المدرعة ذات العجلات والمجنزرة، بالإضافة إلى المركبات الهندسية القتالية، والمركبات الأرضية غير المأهولة، وحلول الطاقة الهجينة للمركبات العسكرية، والأبراج، وحلول الاستدامة. باعتبارها المورد المفضل للحلول للعديد من الدول، قامت الشركة بتسليم آلاف المركبات القتالية المدرعة حول العالم.

منذ طرح أول مركبة في عام 1990، واصلت الشركة تحسين تصميم وإنتاج مركباتها بما يتماشى مع متطلبات مستخدميها. وقد خضعت منتجات " FNSS " لاختبارات تحمل صارمة في أصعب الظروف، وأثبتت فعاليتها في المهام القتالية.

تنظر " FNSS " إلى رضا المستخدمين كمفهوم دائم، وتسعى لضمان استمرار منتجاتها في الخدمة حتى بعد انتهاء دورة حياتها، من خلال تلبية الاحتياجات الناشئة أثناء الاستخدام. كما تتميز " FNSS " بتقديم قيمة مضافة كبيرة لمستخدميها

الدوليين عبر حزم التوطين، والتي تشمل توظيف العمالة المحلية، وإنشاء سلاسل توريد محلية، وتوفير التدريب داخل الدولة، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا.

استنادًا إلى خبرة تمتد لأكثر من 35 عامًا في صناعة الدفاع، تواصل " FNSS " تقديم قيمة لمستخدميها من خلال تطوير حلول مبتكرة.

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