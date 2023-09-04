Fnac تعتزم افتتاح متجرها الأول في المملكة في النخيل مول في الدمام في 31 أغسطس

المتجر يعدّ الأول لشركة المنتجات الإلكترونية الفرنسية في المملكة، وأحد الفرعين المقرّر افتتاحهما خلال الأشهر المقبلة

المتجر سيضمّ علامات تجارية متعدّدة ويشكّل وجهة ثقافية للعملاء المهتمين بالإلكترونيات والألعاب والوسائط المتعددة ومنتجات نمط الحياة

الدمام، المملكة العربية السعودية: أعلنت "سينومي ريتيل،" الشريك الرائد للعلامات التجارية في المملكة العربية السعودية، عن افتتاح متجر Fnac الأول في المملكة. ويقع المتجر الفاخر الجديد في النخيل مول في الدمام، حيث سيشكّل مركزاً ثقافياً يضع بمتناول العملاء مجموعة لافتة من الوسائط المتعددة والإلكترونيات والألعاب ومنتجات نمط الحياة والمنتجات المنزلية.

وتبلغ مساحة متجر Fnac الدمام الجديد المكوّن من طابقين 1641 متراً مربعاً وسيوفّر للعملاء منتجات متنوعة وتجارب غامرة. كما سيستضيف فعاليات ثقافية متعددة بدءاً من توقيع الكتب الجديدة، وإقامة الحفلات الموسيقية، وصولاً إلى ورش التصوير، والدورات الفنية والحرفية المخصّصة للأطفال، إضافة إلى أنشطة الواقع الافتراضي وبطولات الألعاب.

وسيقدم المتجر الجديد عروضاً حصرية ومجموعة فريدة من المنتجات التي تمّ تطويرها بالشراكة مع أبرز العلامات التجارية العالمية الرائدة في السوق بما فيها آبل، وسامسونج، وبانغ أند أولفسن، وبلاي ستيشن، ونسبريسو، ودايسون، وبوز، وليجو وغيرها الكثير. كما يمكن لعملاءFnac شراء تذاكر من المتجر لكافة الفعاليات الترفيهية والرياضية والسياحية إضافة إلى الفعاليات الثقافية والسياحية البيئية التي تقام في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية.

وتعدّFnac التي تأسّست عام 1954 شركة فرنسية رائدة في مجال التجزئة وتختصّ بالمنتجات الإلكترونية والثقافية، وتضمّ حالياً قرابة ألف متجر منتشر حول العالم.

وتعليقاً على افتتاح المتجر الجديد، قال الدكتور غونثر هيلم، الرئيس التنفيذي لشركة "سينومي ريتيل": "تُعتبر Fnac اسماً رائداً في مجال المنتجات الثقافية والإلكترونية المتنوّعة، وتلتزم بتوفير تجارب غامرة تواصل جذب عملائها. وبصفتها الشريك الرائد للعلامات التجارية في المملكة العربية السعودية، تفخر "سينومي ريتيل" بالمجيء بهذه العلامة التجارية المرموقة للمرة الأولى إلى السعودية، حيث سيكون متجر الدمام أحد المتجرين اللذين سيتمّ افتتاحهما إضافة إلى متجر الرياض."

وأضاف هيلم قائلاً: "سيشكّل المتجر الجديد وجهة نمط حياة فريدة تستقطب العملاء، ومركزاً ثقافياً يواكب توجّهات عملائنا ويلبّي تطلّعات المهتمّين بالعروض والمنتجات الحصرية، وكذلك الراغبين في خوض تجارب غامرة تبقى محفورة في ذاكرتهم."

ومن جهته، قال فرانسوا غازوي، مدير العمليات في Fnac Darty: "تعدّ هذه الخطوة محطة مهمة بالنسبة إلى قطاع التجزئة في المملكة، حيث يتزامن افتتاح أولى متاجرنا مع نموّ الثقافة الترفيهية في المملكة وسعينا إلى توفير تجارب فريدة للعملاء. تتمتّع "سينومي ريتيل" بخبرات واسعة ومعرفة معمّقة بالسوق السعودي ونحن على ثقة بأنها ستدعم نجاحنا ونموّنا في المملكة على المدى البعيد."

يشار إلى أنّ متجر الدمام صُمّم خصيصاً ليعكس تطوّر تجارب التجزئة، حيث يوفر للعملاء تجارب تسوّق لافتة تلبي احتياجاتهم بمختلف فئاتهم العمرية واهتماماتهم، بدءاً من هواة الألعاب والمطالعة وصولاً إلى الفنانين والموسيقيين.

ويعدّ افتتاح متجرFnac خطوة أخرى تندرج في إطار التزام "سينومي ريتيل" بإحداث نقلة نوعية في تجارب العملاء ضمن قطاع التجزئة في المملكة، حيث تتعاون مع أبرز العلامات التجارية العالمية لنقل هذه التجارب إلى العملاء في السعودية.

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لمحة عن شركة "سينومي ريتيل"

تأسست شركة "سينومي ريتيل" عام 1990 تحت اسم شركة فواز عبد العزيز الحُكير وشركاه، وذلك على يد سلمان وعبد المجيد الحُكير، وأصبحت منذ ذلك الحين شركة التجزئة الرائدة للامتيازات في المملكة العربية السعودية والشركة الوحيدة من نوعها المدرجة في الشرق الأوسط. وشهدت شركة "سينومي ريتيل" نمواً كبيراً منذ افتتاح متجرها الأول عام 1991، وتمتلك حالياً أكثر من 1,300 متجر ضمن 100 مجمع تجاري في 11 دولة. كما تمتدّ متاجرها على مساحة إجمالية تفوق الـ400 ألف متر مربع وتحتضن فريق عمل يزيد عن 10 آلاف موظف. تضمّ شركة "سينومي ريتيل" حالياً أكثر من 65 علامة تجارية تتخصص في مجالات ملابس النساء والرجال والأطفال والرضّع والمتاجر الكبرى والأحذية والأكسسوارات ومستحضرات التجميل، وتشغّل سلسلة متنوّعة من المطاعم والمقاهي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع: www.cenomiretail.com.