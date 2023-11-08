أعلنت شركة فوري FMCG المتخصصه في حلول التكنولوجيا الماليه لقطاع شركات السلع الاستهلاكية عن تعاونها مع شركة الصناعات الغذائية العربية "دومتي" الرائدة في صناعة الأغذية والمشروبات لتوفير حلول تسهيل أنظمة التحصيل الإلكتروني ورقمنة قطاع الأغذية والمشروبات وتعزيز الشمول المالي في كافة القطاعات في السوق المصري.

بموجب هذه الاتفاقية، سيتمكن مندوبو دومتي من إيداع الأموال المحصلة يوميا من التجار في فروع فوري االتي تغطي كافة محافظات جمهورية مصر العربية، وذلك في إطار سعي فوري الدائم على إثراء كافة القطاعات بمجموعة متطورة من حلول التكنولوجيا المالية وخاصة قطاع الأغذية والمشروبات، ونشر ثقافة التحول الرقمي للوصول إلى مجتمع لا نقدي.

وتعتبر "فوري "FMCG هي أول وأكبر منصة مالية إلكترونية في مصر تخدم المستهلكين والشركات من خلال قنوات مختلفة وآلاف نقاط الخدمة في جميع أنحاء مصر، حيث تخدم منصة” فوري "FMCG حاليًا أكثر من 320 ألف تاجر وأكثر من 100 شركة سلع استهلاكية ،بهدف رقمنة عمليات العرض والطلب، وإنشاء نظام بيئي حيث تكون العلاقة بين بائع التجزئة ومندوب المبيعات وشركة السلع الاستهلاكية سلسة ورقمية وغير نقدية.

وصرح حسام عز الرئيس التنفيذي لشركة فوري FMCG للسلع الاستهلاكية: "سعداء للغاية بالتعاون مع شركة الصناعات الغذائية العربية "دومتي" كما تسعى فوري جاهدة للدخول فى العديد من الاتفاقيات مع الشركات والمؤسسات التى من شأنها أن تسهم في انتشار التحول الرقمي وتعزيز عمليات التحصيل الإلكتروني، كما تحرص فوري على توفير أحدث حلول التكنولوجيا المالية للمندوبين لتسهيل طرق إدراة النقد".

وقال محمد الدماطي الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الغذائية العربية "دومتي": " التعاون مع شركة فوري FMCG الأولى في حلول مدفوعات شركات السلع الاستهلاكية والأكثر انتشارًا خطوة هامة نحو تعزيز رقمنة تعاملاتنا المالية مع تجارنا وموزعينا في كافة أنحاء مصر، مما يساعد على تطوير ورفع كفائه شبكه التوزيع وتطوير اداء فريق البيع ، لذلك نحن نفخر بهذه الشراكة، ونستهدف التوسع في استخدام تكنولوجيا إدارة النقد وكذلك حلول الشمول المالي".

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