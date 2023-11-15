المزيد من البيانات التفصيلية ستكون متاحة اليوم للطيارين لاستخدامها أثناء استخلاص المعلومات

أكثر من 4000 طيّار سيستخدمون النموذج الجديد

مشاركة الطيارين ازدادت بنسبة 25% مع اضطلاعهم بدور أكبر في تعزيز سلامة الطيران

دبي، الامارات العربية المتحدة: أعلنت "جي أي ايروسبيس " اليوم عن تبني شركة طيران الإمارات النموذج الرسومي الجديد لتطبيق FlightPulse. وسيتبنى هذا النموذج الجديد الآن أكثر من 4000 طيّار يستخدمون FlightPulse حالياً للحصول على معلومات مفصلة لم تكن متاحةً لهم سابقاً عند استخلاص بيانات تشغيل الطائرة. وتسلط خاصية العرض المحسنة هذه الضوء على الطرق العملية التي يمكن للطيارين من خلالها المساهمة في تحسين سلامة الطيران والتدريب.

ومع تعزيز مشاركة الطيارين في استخلاص المعلومات المستندة إلى البيانات التشغيلية، يمكن للناقلة اكتساب فهم أعمق حول مخاطر السلامة التي تواجهها الطائرة. وبشكل عام، فإن تطبيق FlightPulse ونموذجه الرسومي الجديد يتيح للطيارين المشاركة بشكل أوسع في أقسام مراقبة بيانات الطيران والسلامة والتدريب في شركة الطيران. ومنذ أن بدأت طيران الإمارات استخدام FlightPulse في عام 2021، شهدت الشركة زيادة بنسبة 25% في استخدام الطيارين لهذه الأداة المهمة لسلامة الطيران.

من المتوقع أن يوفّر النموذج الرسومي FlightPulse إلى زيادة المشاركة وتعزيز ثقافة السلامة في الشركة. من خلال تزويد رؤىً قيّمة للطيارين والمدربين أثناء تجربة التشغيل الأولي وفحوصات التدريب المباشر (line training)، إذ يُتيح لهم معرفة المهارات والتقنيات التي تحتاج إلى تحسين.

وقال الكابتن حسن الحمادي نائب رئيس أول للشؤون التقنية للعمليات الجوية في "طيران الإمارات": "نحن في طيران الإمارات نعتبرُ السلامة أولويتنا القصوى، ويسرنا استخدام النموذج الرسومي الخاص بتطبيق FlightPulse، والذي يعزز ثقافة السلامة لدينا عبر تمكين الطيارين من لعب دور أكبر في عملية استخلاص المعلومات المستندة إلى البيانات التشغيلية، ويؤكد ذلك التزامنا بتحقيق الاستدامة".

وتعليقاً على ذلك، قال أندرو كولمان، مدير عام في "جي أي ايروسبيس لبرمجيات الطيران الرقمية": "يُسعدنا استخدام طيران الإمارات لنموذجنا الرسومي الجديد في تطبيق FlightPulse الذي سيساعد على تعزيز مشاركة الطيارين ودعم التزام الشركة القوي بسلامة الطيران والتميز التشغيلي. ويُقدم هذا النموذج محاكاة واقعية غير مسبوقة لقمرة القيادة مع عرض نماذج ثلاثية الأبعاد للطائرات تحاكي تجربة الطيارين على متن الطائرة، ويتم ذلك كله بطريقة تفاعلية تُبرز التحسينات المتعلقة بالسلامة والاستجابة من خلال الصور التوضيحية وأجهزة العرض والقياس".

من خلال الرؤى العميقة التي توفرها هذه البيانات، ستتمكن شركة الطيران من إثراء المناقشات حول سلامة الطيران، والمساعدة في تحسين تقنيات القيادة، وتقديم الملاحظات لإدارة الناقلة حول فعالية السياسات والإجراءات.

يأتي استخدام هذا النموذج الرسومي الجديد في طيران الإمارات ثمرة شراكة مع شركة "أبلايد انفورماتيكس اند ريسيرتش" (AIRINC) المتخصصة في استعادة بيانات الرحلات الجوية لأغراض تحقيقات السلامة واستخلاص المعلومات وتدريب الطيارين.

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حول "جي أي ايروسبيس"

تعد "GE Aerospace" مزوداً عالمياً رائداً لمحركات الطيران، ومكونات الطائرات وأنظمتها للاستخدامات التجارية والعسكرية، ولديها شبكة خدمات عالمية واسعة النطاق لدعم منتجاتها. وتمتلك الشركة وشركاتها الفرعية قاعدة عملاء راسخة بأكثر من 40000 محرك طائرة تجارية و26000 محرك طائرة عسكرية، وتضطلع بدور حيوي في تشكيل مستقبل قطاع الطيران. لمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني: www.GEAerospace.com.

حول طيران الإمارات:

ومن مركزها العالمي في دبي، تخدم طيران الإمارات عملاءها في القارات الست، وتقدم خدمات نقل جوي عالية الجودة تسهل السياحة والتجارة. وقد حازت الشركة على تقدير العملاء لخدماتها الرائدة في القطاع على الأرض وفي الأجواء، والتي تقدمها قوة عاملة شغوفة تمثل أكثر من 160 دولة. تشغل طيران الإمارات أكبر أسطول في العالم من طائرات بوينج 777 وإيرباص A380 عريضة البدن، وتوفر مقصورات فسيحة وميزات مميزة على متن الطائرة مثل معرض A380 والصالة على متن الطائرة ، ونظام الترفيه على متن الطائرة ice المتوفر في جميع المقاعد عبر أسطولها ، مما يوفر ما يصل إلى 6500 قناة من المحتوى متعدد اللغات عند الطلب. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.emirates.com.