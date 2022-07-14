المنامة، مملكة البحرين: أعلنت طيران الخليج – الناقلة الوطنية لمملكة البحرين – اليوم عن تدشين نظام Flight Pass من خلال شراكة متميزة مع.Option Town المنتج الجديد سيسمح للمسافرين شراء الرحلات الجوية بكميات كبيرة.

تعليقًا على الخدمة الجديدة لطيران الخليج، قال القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لطيران الخليج القبطان وليد العلوي "نحن نعمل باستمرار على إضافة مزايا جديدة من شأنها أن تضيف قيمة إلى السفر مع طيران الخليج، لذلك يسعدنا إضافة منتج جديد يوفر لعملائنا المزيد من المزايا والسهولة لدى السفر مع الناقلة. لقد نجح فريقنا المحترف مجدداً في الوصول إلى مستويات أعلى من الراحة للمسافرين أثناء سفرهم، ولهم الشكر الجزيل على تحقيق هذا الهدف".

سيسمح نظامFlight Pass للمسافرين بشراء تذاكر مخفضة بالجملة، وتعديل الحجوزات، وإلغاء الحجوزات وفقًا للقيود التي قام المسافر بحجز الرحلات عليها. يمكن العثور على المزيد من المعلومات على الرابط www.gulfair.com/flightpass.

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