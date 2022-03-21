قامت منصة www.flashy.ae للمحتوى المرئي بتقنية SaaS، ومقرها دبي، باجتذاب تمويل أولي بدعم من المستثمرين الإقليميين والعالميين إلى جانب استثمار كبير من قبل صندوق رأس المال الاستثماري الأوكراني TA Ventures كأول استثمار لها في الشرق الأوسط. وتعد منصة Flashy أول منصة متطورة لصناعة المحتوى تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي ومصممة خصيصاً لخدمة العلامات التجارية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تأسست Flashy في دبي في يوليو 2021 من قبل الشريكين المؤسسين أيدان كريستوفرسون، الذي يمتلك خبرة واسعة في المجال المالي وتداول السلع الأساسية، وجاكوبو ترينكا، خبير التجارة الإلكترونية في مجموعة شركات لازادا وأمازون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تم إنشاء المنصة بعد اكتشاف الحاجة المتزايدة لتوفير خدمات المحتوى الرقمي على نطاق واسع للعلامات التجارية والشركات التي تبحث عن إمكانية الحصول على صور عالية الجودة وتحرير احترافي في وقت قياسي. كما تهدف منصة Flashy المتكاملة إلى أن تكون أكبر مزود للمحتوى المرئي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال إتاحتها فرصة الحصول على محتوى مرئي بحلول قابلة للتوسع والتطوير، الأمر الذي يسمح للعلامات التجارية بالتركيز على أعمالها الأساسية وما تقدمه من منتجات أو خدمات.

وبفضل التمويل الأولي الذي بلغ 400 ألف دولار أمريكي، ستتمكن شركة Flashy من توسيع هيكل فريقها الحالي وفي الوقت نفسه ستبدأ في القيام بجولة تمويلية أخرى بقيمة مليوني دولار، وذلك بعد سبعة أشهر فقط من إنشاء الشركة، وذلك تماشيا مع استمرار الطلب المتزايد لخدمات المنصة في جميع أنحاء المنطقة.

تُمكّن Flashy الشركات من إنتاج المحتوى الرقمي بسهولة وعلى نطاق واسع في العديد من المواقع المختلفة، حيث قامت المنصة بتطوير خدمة الحجز والتقاط الصور بنقرة واحدة، مما يسمح للشركات بالعمل مع فريق مبدع ومميز من المصورين الفوتوغرافيين ومصوري الفيديو المعتمدين في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وبدعم من أنظمة التحرير والتعديل الحديثة التي تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي، تُقدم منصة Flashy معالجة متناسقة وخالية من التناقض للصور عالية الجودة والقدرة على تسليم العمل في غضون 24 ساعة.

نجحتFlashy خلال سبعة أشهر فقط من إنشائها، على توفير خدمات مميزة في مجال المحتوى المرئي لمجموعة من أهم وأكبر العملاء في الإمارات والسعودية مثل Hilton Group وAccor وIHG وNomad Homes وKitopi. كما ساعدت Flashy العلامات التجارية مثل Papa Johns و Hardee'sفي عرض منتجاتها في أسواق الإمارات ومصر.

يقول أيدان كريستوفرسون، الشريك المؤسس لمنصة Flashy: "Flashy لديها بالفعل القدرة على إنتاج آلاف الصور يومياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال تحركها السريع في سوق به عدد قليل من خدمات المحتوى المرئي. يتم دعم منصتنا من قبل فريق معتمد ومميز من المصورين ومصوري الفيديو في كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي. وفي غضون سبعة أشهر من إنشاء الشركة، يسعدنا أن نحصل على دعم من المستثمرين من خلال التمويلات الأولية لتمكيننا من تلبية الحاجة الواضحة للعلامات التجارية في جميع أنحاء المنطقة والعمل كمصدر موثوق لخدمات المحتوى المرئي، ونقدم خدماتنا على نطاق واسع لصالح العلامات التجارية الشهيرة، فنحن نتطلع إلى الاستمرار في توسيع نطاق خدماتنا من خلال زيادة التمويل الأولي الحالي هذا العام".

ويستكمل جاكوبو ترينكا الحديث معقباً: "إلى جانب مزايا السرعة وتوفير الخدمة لدينا، فإن مبدعو المحتوى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يختارون التعاون مع منصة Flashy للعمل على تقديم محتوى للعلامات التجارية العالمية الكبرى من خلال منصتنا المنظمة والبسيطة. يعتبر النموذج التقليدي المستخدم في استقطاب صناع المحتوى، سواء عن طريق الوكالات التقليدية أو أولئك المستقلين، نموذجاً معقداً يصعب معه توسيع نطاق الأعمال لخدمة المؤسسات متوسطة الحجم والكبيرة. تم تصميم Flashy لمساعدة الشركات والعلامات التجارية على نشر محتواها المرئي بجودة فاخرة عبر العديد من منصاتها التي تمثل علاماتها التجارية، من خلال إنتاج الصور بانتظام وعلى نطاق واسع. يتم السماح لنسبة تقل عن 7٪ من خبرائنا بالدخول على منصة Flashy ، لضمان جودة المحتوى وتناسقه.

وخلال أسبوع الإطلاق الأول، اشترك أكثر من 1000 مصور على منصة Flashy واجتازوا اختبارات الفحص والتحقق لدينا، وها نحن نقوم بتوسيع فريقنا من مقدمي الخدمات الموهوبين في جميع أنحاء الشرق الأوسط لتلبية طلبات عملائنا".

يمكن زيارة منصة Flashy من خلال www.flashy.ae ومتابعتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي على www.instagram.com/weareflashyae وhttps://www.linkedin.com/company/flashyglobal/

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نبذة عن Flashy

تعمل Flashy على تغيير طريقة عمل التصوير الفوتوغرافي، إذ أن منصة www.flashy.ae هي منصة مدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي وتقدم خدمات الحجز والتقاط الصور بنقرة واحدة، مع تحرير الصور وتعديلها ثم تسليمها في غضون 24 ساعة للشركات والعلامات التجارية التي تتطلع إلى إنشاء محتوى مرئي عالي الجودة على نطاق واسع وفي العديد من المواقع المختلفة. من أجل تبسيط عملية التصوير التجاري، تقوم Flashy بالتوفيق بين العلامات التجارية العالمية وبين فريق معتمد ومحترف من صناع المحتوى، في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأبعد. تأسست منصة www.flashy.ae في دبي في يوليو 2021 على يد الشريكين المؤسسين أيدان كريستوفرسون وجاكوبو ترينكا المتخصصين في التصوير الفوتوغرافي والتمويل والتجارة الإلكترونية، وانطلقت كشركة ناشئة ممولة ذاتياً، وقد جمعت التمويل الأولي في غضون ستة أشهر من إنشائها مع زيادة التمويلات واستمرارها في عام 2022. منذ إنشائها، نجحت Flashy في ابتكار المحتوى للعلامات التجارية الشهيرة والشركات الكبرى في جميع أنحاء الإمارات والسعودية مثل Hilton Group وAccor وIHG وNomad Homes وKitopi.

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