المطار تقدم باقات سفر حصرية لضيوف مؤتمر Fintech 2024 الرياض

الرياض: أعلنت مجموعة المطار السعودية، المالكة لتطبيق "المطار"، التطبيق المحلي الأكثر تحميلًا في قطاع السياحة والسفر بالمملكة، عن دورها كشريك السفر الرسمي لمؤتمر Fintech 2024، والذي يعد أحدث فعاليات التكنولوجيا المالية المرتقبة لهذا العام.

ومن المقرر أن يقام الحدث في الفترة من 3 إلى 5 سبتمبر 2024، في مركز المعارض والمؤتمرات بالعاصمة السعودية الرياض، حيث تجمع فعاليات الحدث قادة التكنولوجيا المالية العالميين، المبتكريين والأكاديميين.

وباعتبارها الشريك الرسمي للسفر، ستقدم شركة المطار باقات سفر وخصومات حصرية وتجارب حجز للمشاركين الذين يسافرون إلى الرياض لحضور الحدث، وتؤكد هذه الشراكة على التزام المطار بدعم الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية وتوفير تجربة سفر سلسة للمشاركين تتميز بالتنوع والسهولة.

وبهذه المناسبة، أوضح أيمن صالح باسلامه، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لمجموعة المطار، أن مجموعة "المطار" متحمسة للتعاون مع Fintech 2024 باعتبارنا شريك السفر الرسمي. وأضاف باسلامه، أن هدفنا في "المطار" هو تزويد المشاركين بخيارات سفر مريحة وفعالة من حيث التكلفة، وهو ما يسمح لهم بالتركيز على الحدث ودعم فرص التواصل.

وأشار باسلامه إلى أن عمليات الدفع الإلكتروني في قطاع السفر تتزايد أهميتها في المملكة مع نمو تطبيقات السفر والتي يقودها تطبيق "المطار"، ولذلك نحن حريصين على القيام بدورنا في دعم مثل هذه الفعاليات التي تجعل من المملكة وجهة تكنولوجية أمام العالم.

وأرجع قيام "المطار" بدور شريك السفر الرسمي لهذا الحدث إلى أهمية دور المؤتمر في تسليط الضوء على التحديات والفرص التي تواجه القطاع المالي في المملكة العربية السعودية والمنطقة، بالإضافة إلى استعراض أحدث الحلول التقنية التي تساهم في تطوير هذا القطاع.

وسيشمل مؤتمر Fintech 2024 كلمات رئيسية ومناقشات جماعية وفعاليات تعرض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا المالية، وستشمل باقات السفر التي تقدمها "المطار" رحلات طيران مخفضة وإقامة فندقية بالإضافة إلى خدمات النقل، مما يسهل على الحاضرين من المملكة وخارجها المشاركة في الحدث.

نبذة عن مجموعة المطار

تأسس تطبيق "المطار" في عام 2019 وهو جزء من مجموعة المطار، وهي شركة سعودية ناشئة في قطاع السفر والسياحة مقرها الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، ومتخصص التطبيق في حجوزات الرحلات الجوية والفنادق الدولية والمحلية بالإضافة إلى حلول السفر بالتعاون مع 250 شركة طيران وأكثر من مليون فندق حول العالم.

وكجزء من مجموعة المطار، حصل تطبيق "المطار" على لقب أسرع تطبيقات وكالات السفر عبر الإنترنت نموا في المملكة، كما تصدر التطبيق قائمة أكثر التطبيقات السياحية تحميلًا في السعودية للمرة الثانية على التوالي، بحسب تقرير إنترنت السعودية، الصادر عن هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية لعام 2023، حيث تم تحميله أكثر من 4.5 ملايين مرة.

ويوفر التطبيق تجربة سلسة للمستخدمين لحجز رحلات الطيران، الفنادق والإقامة بجانب الشقق الفندقية، وهو الأول في المنطقة الذي يقدم تسهيلات إئتمانية واسعة النطاق مع خطط تقسيط مرنة، كما تشارك مجموعة المطار حلول سفر مبتكرة في كل من قطاعات السفر للشركات والأفراد.

وتُعدّ مجموعة "المطار" إحدى الشركات السعودية المستفيدة من "برنامج الشركات المليارية" الذي يضم مجموعة من الشركات التقنية متسارعة النمو ضمن البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات NTDP.

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