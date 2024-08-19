تطلق شركة "ميديا أفينو"، المتخصصة فى تنظيم المؤتمرات الاقتصادية، مؤتمر ومعرض منصات التداول الإلكتروني بأسواق المال والخدمات المالية FinExpo في الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر المقبل.

وسيكون المعرض بمثابة المنصة الأكبر في مصر لجمع المستثمرين المهتمين بالبورصة، والتداول الإلكتروني، بالإضافة إلى الشركات الرائدة والبنوك وشركات التكنولوجيا المالية وشركات السمسرة والتداول فى أسواق المال وإدارة الاستثمارات، والشركات المقيدة بالبورصة سعيا لتفاعل أكبر مع المهتمين بالتداول والبورصة.

وسيقدم FinExpo فرصة للمشاركين للاطلاع على أحدث الاتجاهات في أسواق المال، حيث سيشهد المعرض تواجد مجموعة واسعة من الشركات الكبري التي تقدم حلولاً ومنصات متطورة للتداول الإلكتروني وإدارة المحافظ المالية. والتى ستعرض أحدث منتجاتها من الابتكارات في التكنولوجيا المالية (Fintech) التي تعزز من تجربة المستخدمين وتجعل عمليات التداول أكثر سهولة وفعالية.

وضمن الفعاليات يعقد مؤتمر FinExpo الذى يتضمن جلسات نقاشية وتحليلية، يقدم خلالها خبراء ومحللون ماليون جلسات تحليلية متعمقة حول رؤية البورصة المصرية لتنشيط التداول وتنوع الأدوات المالية المتداولة بالسوق، بالإضافة إلى نظرة مستقبلية على الأسواق العالمية وتوقعات أسعار الفائدة خلال الشهور التالية.

كما تتضمن الفعاليات ندوات تغطي كيفية التعامل مع المشتقات المالية التي من المتوقع أن يتم إدخالها قريباً إلى السوق المصرية، مع شرح مفصل عن كيفية الاستفادة منها لاغراض التحوط والاستثمار.

ويتضمن المعرض أجنحة مخصصة للشركات العاملة في أسواق المال، بما في ذلك الشركات المقيدة بالبورصة، وشركات التكنولوجيا المالية، والبنوك التجارية وبنوك الاستثمار، وشركات نشر المعلومات المالية، وشركات السمسرة.

وقال أسامة سرايا، رئيس مجلس إدارة شركة "ميديا أفينو"، إن مؤتمر ومعرض منصات التداول الإلكتروني والخدمات المالية FinExpo سيقدم على مدار 3 أيام للمشاركين رؤية تحليلية لتوقعات المحللين الاقتصادية والمالية والفنية لمؤشرات البورصة والأسهم والأدوات المالية الأخرى، من خلال فعاليات متعددة تضم لقاءات وحوارات مع المحللين وجهاً لوجه وجلسات نقاشية حول أوضاع البورصة وصناديق الاستثمار والمتعاملين ومحاضرات تعليمية وتثقيفية مكثفة بالإضافة إلى ندوات حول عدد من القطاعات والشركات المتداولة بالبورصة.

أضاف أن "FinExpo" يستهدف جذب آلاف المشاركين من المستثمرين المحترفين، والمدخرين الباحثين عن بدائل استثمارية، والشباب المهتمين بالتداول الإلكتروني، بالإضافة إلى الأفراد والمؤسسات المهتمة بصناديق الاستثمار والأدوات المالية المختلفة مثل الذهب وأدوات الدخل الثابت.

وقال "المعرض يمثل فرصة ذهبية للشركات فى القطاع المالى والتكنولوجيا المالية لتوسيع نطاق أعمالها والتواصل مع جمهور مستهدف واسع من المهتمين والمتخصصين في الأسواق المالية، كما يتيح للمستثمرين فرصة التفاعل المباشر مع الخبراء واكتساب رؤى مستقبلية تمكنهم من اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.. بالإضافة إلى ذلك، يوفر المعرض منصة مهمة للتعرف على أحدث الابتكارات في مجال التكنولوجيا المالية وتطبيقاتها العملية".

وكشف أن المعرض وجلسات المؤتمر الذى يعقد خلاله ستتيح للأفراد والراغبين فى الاستثمار الحصول على جرعة تدريبية مكثفة عن مهارات وأساسيات الاستثمار فى أسواق المال بالاضافة للاستفادة من العروض التي ستقدمها الشركات للمشاركين في المعرض .

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