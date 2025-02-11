الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت FileCloud، المنصة الرائدة في مجال مشاركة الملفات المؤسسية وإدارة البيانات، اليوم عن افتتاح مقرها الإقليمي الجديد في العاصمة السعودية الرياض. ويأتي هذا الإعلان نتيجة التوسع الكبير لعمليات الشركة في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بعد تنامي أعمالها الإقليمية بمقدار أربعة أضعاف خلال السنوات الثلاث الماضية.

وتتماشى هذه الخطوة الاستراتيجية مع أهداف رؤية السعودية 2030، حيث تساهم في تلبية الطلب المتزايد على الحلول المبتكرة والآمنة لإدارة المحتوى، بما يتوافق مع قوانين سيادة البيانات. ويمثل المقر الجديد مركزاً إقليمياً لعمليات FileCloud في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال راي داونيس، الرئيس التنفيذي لشركة FileCloud "يأتي تركيز المملكة العربية السعودية على توفير حماية للبيانات من الدرجة العسكرية بالتزامن مع زيادة قاعدة عملائنا فيها، ما يجعل منها الوجهة المثالية لتأسيس مقرنا الإقليمي الجديد؛ فالمملكة توفر بيئة عمل آمنة ومستقرة، وتحظى بموقعٍ استراتيجي هام في المنطقة. ويؤكد هذا الاستثمار التزامنا الراسخ بدعم مسيرة التحول الرقمي في المملكة، ومساندتنا للشركات المحلية من خلال تزويدها بأدوات متطورة لتعزيز التعاون الآمن في مجال المحتوى وإدارة البيانات".

ومن جانبها، قالت أليسون ديلوورث، القائمة بأعمال السفارة الأمريكية لدى المملكة: "تفخر السفارة الأمريكية بدعمها لشركات مبتكرة مثل FileCloud في توسيع نطاق أعمالها في المملكة والمساهمة في تحقيق الأهداف الطموحة للمملكة. ويؤكد التزام FileCloud بتقديم حلول تعاونية آمنة ومتوافقة مع اللوائح عمق الشراكة القائمة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، والتي تهدف إلى دفع عجلة التحول الرقمي والابتكار والنمو الاقتصادي المستدام. ونتطلع إلى أن تستمر منصة FileCloud في ريادتها للابتكار التكنولوجي، وأن تساهم بشكل فعال في دعم مسيرة التنمية الرقمية للشركات في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

ويتميز نظام FileCloud بمجموعة واسعة من المزايا المتطورة وإعدادات الأمان الدقيقة، والمصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات الفريدة للمملكة العربية السعودية في مجال تبادل الملفات الآمن وسيادة البيانات. ويدعم النظام خيارات نشر مرنة داخل بيئات العمل أو في بيئات سحابية هجينة، بما يتوافق مع متطلبات توطين البيانات، مع ضمان الوصول الآمن عن بعد، وذلك تماشياً مع أهداف رؤية السعودية 2030 للتحول الرقمي. كما يوفر النظام خيارات تخصيص لواجهة المستخدم، بما في ذلك دعم اللغة العربية والتقويم الهجري، مما يساهم في سهولة استخدامه وسرعة اعتماده على مستوى المؤسسة.

كما يقدم مركز FileCloud للامتثال تكويناً مصمماً خصيصاً للامتثال لقانون حماية البيانات الشخصية في المملكة، حيث يربط بين متطلبات الامتثال وإمكانياتالنظام بطريقة سلسة وسهلة، مما يضمن إدارة البيانات بكفاءة وفعالية.

وحظيت المنصة بثقة واسعة بين الشركات الرائدة والهيئات الحكومية في المملكة العربية السعودية، لا سيما في قطاعات الطاقة والتمويل والأعمال العامة والتعليم، مما جعلها مرجعاً موثوقاً في هذه المجالات.

وبدوره، قال عيسى عربي، مدير الحوسبة السحابية في برنامج الخدمات المشتركة في المملكة: "قدمت منصة FileCloud دعماً كبيراً لأعمالنا، حيث وفرت لنا بيئة آمنة وموثوقة لمشاركة الملفات والتعاون، مما سهل علينا بشكل كبير إدارة المستندات الحساسة وزيادة كفاءة عملنا".

وبدأت المنصة تقديم خدماتها المبتكرة في المملكة عام 2016، وشهدت منذ ذلك الحين نمواً متسارعاً مدفوعاً بالشراكات الاستراتيجية مع كبرى الشركات العاملة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومراكز البيانات، وتكامل الأنظمة في مختلف أنحاء المملكة. وأسهمت الشراكات الاستراتيجية مع كبار مزودي الخدمات، مثل الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (solutions by stc)، وشركة المعمر لأنظمة المعلومات، وبرنامج الخدمات المشتركة، وشركة الحلول المبتكرة، وأوراكل، في إرساء منظومة متكاملة من الحلول المتخصصة في الأمن وحوكمة البيانات، وذلك لدعم مبادرات رؤية السعودية 2030.

ومن جهته، قال ياسر هشام شريفي، مدير التطبيقات السحابية: "أبرمت شركةsolutions by stc منذ عام 2018 شراكة استراتيجية مع منصة FileCloud الرائدة في مجال إدارة الملفات والمحتوى، مما أتاح لها تقديم حلولها السحابية المبتكرة تحت اسم FileValt. وقد أتاحت هذه الشراكة للشركة توفير منصة لتخزين وإدارة البيانات تتميز بالأمان والكفاءة الشاملة تعتزمsolutions by stc تقديم خدمة السحابة الخاصة من FileCloud ابتداءً من فبراير 2025، وذلك في إطار مجموعة الحلول الشاملة التي تقدمها الشركة لتلبية احتياجات عملائها من القطاعين العام والخاص في المملكة، الذين يفضلون تشغيل منصاتهم الخاصة لمشاركة الملفات والتعاون في مجال المحتوى، مع ضمان أقصى درجات الأمان.

وتشارك FileCloud في مؤتمر ليب 2025 الذي يُعقد في الرياض من 9 إلى 12 فبراير، لعرض أحدث حلولها التكنولوجية المبتكرة، والتي تشمل تقنيات متطورة لتصنيف المحتوى بالذكاء الاصطناعي، وأنظمة عمل متكاملة للتوقيع الإلكتروني، وحلول أمان متقدمة لحماية البيانات.

لمزيد من المعلومات حول المقرات الإقليمية لشركة FileCloud ومشاركتها في مؤتمر ليب 2025، يرجى التواصل مع: mena@filecloud.com.

لمحة عن FileCloud

FileCloud هي منصة متقدمة لمشاركة وتزامن الملفات على مستوى المؤسسات، تتميز بمستوى عالٍ من الأمان، وتوفر تحكماً دقيقاً في البيانات من خلال العديد من المزايا الفريدة، مثل ضوابط الوصول الصارمة، والدعم المتكامل لمعايير الامتثال، والحماية القوية ضد تسرب البيانات، وسياسات الاحتفاظ الشاملة، والإدارة المتقدمة للحقوق الرقمية.

وتحظى المنصة بمكانة رائدة عالمياً في مجال حوكمة المحتوى وإدارة البيانات غير المنظمة، وقد حازت ثقة أكثر من ألف مؤسسة عالمية عريقة، من بينها كبرى الشركات والمؤسسات التعليمية والحكومية. ولا تقتصر خدمات FileCloud على مشاركة الملفات المؤسسية، بل تتعداها لتشمل منصة "ساينوريتي" المتخصصة في التوقيع الإلكتروني وإدارة سير العمل المتعلق بالوثائق.

-انتهى-

#بياناتشركات