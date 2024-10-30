المنامة، مملكة البحرين: أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية ("جي إف إتش" أو "المجموعة") اليوم عن إطلاق تطبيقها المبتكر للأجهزة المحمولة للمستثمرين خلال مبادرة مستقبل الاستثمار (FII) في العاصمة السعودية الرياض، والتي تُعد واحدة من أبرز التجمعات العالمية للمستثمرين وقادة الأعمال من المنطقة والعالم. وقد اختارت جي إف إتش، بصفتها الشريك الاستراتيجي للمبادرة، هذا الحدث لإطلاق التطبيق، وذلك بحضور عملائها في المملكة العربية السعودية و منطقة الخليج، بالإضافة إلى عددٍ من المستثمرين والشخصيات البارزة من القطاعات المالية والتقنية والحكومية، الذين يجتمعون سنويًا في مبادرة مستقبل الاستثمار لمناقشة كيفية تشكيل مستقبل الاستثمار في المنطقة والعالم، و كان ذلك بمشاركة من قبل سعادة السيدة نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية ومعالي السيد خالد إبراهيم حميدان، محافظ مصرف البحرين المركزي.

يجسد هذا الإطلاق خطوة مهمة في رحلة التحول الرقمي للمجموعة ويعكس التزامها بتطوير وإطلاق حلول مالية مبتكرة تتماشى مع المشهد الرقمي الحالي الذي يشهد تطورًا مستمرًا. كما يأتي توقيت الإطلاق بالتزامن مع مبادرة مستقبل الاستثمار ليعكس حجم نشاط المجموعة في المملكة العربية السعودية و التطور الرقمي المدعوم من قبل مجلس التنمية الاقتصادية و المصرف المركزي في مملكة البحرين.

ويؤكد إطلاق التطبيق التزام جي إف إتش بتسخير التكنولوجيا للارتقاء بما تقدمه من خدمات وما توفره من حلول استثمارية متنوعة. يتميز التطبيق بتقنية الذكاء الاصطناعي ، ويقدم مؤشرات ومعلومات استثمارية مُخصصة وشخصية، وبرنامج مُحادثات مدمج مع تقنية OpenAI لدعم العملاء على مدار الساعة. كما يُتيح التطبيق الجديد للمستثمرين الاسثمار في الصناديق خلال المحافظ الرقمية والمشفرة، مما يبسط المعاملات ويجعل من السهل على العملاء الاستثمار ضمن قائمة مُبتكرة من المميزات.

وفي معرض تعليقه على الإطلاق، قال السيد هشام الريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش المالية: "نفخر بتدشين تطبيقنا الجديد للأجهزة المحمولة خلال حدثٍ عالمي مرموق ومؤثر بحجم مبادرة مستقبل الاستثمار، والتي تحتضن عملاؤنا وغيرهم من المستثمرين الرائدين من جميع أنحاء العالم تحت سقفٍ واحد. إن كوننا شريكًا استراتيجيًا لمبادرة مستقبل الاستثمار يمنحنا المنصة المثالية لتسليط الضوء على نهجنا الاستثماري المبتكر وعروضنا المتنوعة ونطاق أعمالنا، بالإضافة إلى استعراض أحدث حلولنا الرقمية المتطورة. تم تجهيز التطبيق الجديد بمميزات فريدة ستترك بصمة مُهمة في كيفية تفاعل مستثمرينا مع المجموعة ومحافظهم الاستثمارية. هذا التدشين يمثل علامة فارقة في رحلتنا للتحول الرقمي وشهادة على مساعينا الدؤوبة لتنمية قاعدة مستثمرينا في منطقة الخليج و خارجها عبر توفير استثمارات في القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية."

نبذة حول مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب:

تعتبر مجموعة جي إف إتش المالية واحدة من المؤسسات المالية المعروفة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وتشمل أنشطتها إدارة الأصول، وإدارة الثروات، والأعمال المصرفية التجارية والتطوير العقاري. تركز عمليات المجموعة على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأوروبا، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. أسهم جي إف إتش مدرجة في بورصة البحرين، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وبورصة الكويت وسوق دبي المالي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.gfh.com.

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