أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن إقامة النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية FIFA™ 2023 في المملكة العربية السعودية، في الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر 2023م، وبذلك تصبح المملكة الدولة السادسة المستضيفة للبطولة منذ انطلاقها في عام 2000.

وتأتي استضافة البطولة التي تجمع الأندية أبطال القارات امتداداً لسلسلة الأحداث الرياضية الكبرى التي أقيمت في المملكة، وتعزيزاً للزخم الكبير الذي تحظى به اليوم الرياضة السعودية، بفضل الدعم السخي من القيادة الرشيدة، والاهتمام المباشر من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان –حفظه الله-.

وبهذه المناسبة، قال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية: "نحن فخورون بهذه الاستضافة، ونرحب بأندية كرة القدم الأقوى في العالم وجماهيرها في المملكة وخارجها، في هذه الاستضافة التي تعد استمراراً للأحداث الرياضية الدولية التي تشهدها المملكة، بفضل الدعم غير المسبوق الذي نحظى به من قبل قيادتنا الرشيدة، والاهتمام المباشر من سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-، الذي يقف خلف كل هذه الاستضافات والأحداث العالمية التي أصبحت المملكة مقراً لها".

وأضاف سموه: "اليوم تخطو المملكة خطوة مهمّة نحو الأمام في رحلة التحوّل على صعيد رياضة كرة القدم، ونحن بثقة أن الجميع سيعيشون واقع التقدم الذي تحقق في وطننا على مختلف المستويات".

من جهته، قال رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم وعضو مجلس فيفا، ياسر المسحل: "تشهد كرة القدم السعودية اليوم نمواً غير مسبوق، وأصبحت محط أنظار العالم نتيجة حرص قيادتنا الرشيدة، والدعم الكبير من سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كما أن هذه البطولة القوية تحظى بشعبية كبيرة حول العالم، وتحمل دائماً المنافسة والإثارة، إضافةً إلى تسجيلها العديد من المفاجآت واللحظات التاريخية منذ تأسيسها، كما أود أن أشكر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على ثقتهم بنا في تقديم نسخة استثنائية من هذه البطولة العالمية".

ويعد اختيار المملكة لاستضافة كأس العالم للأندية FIFA™ 2023 أحدث محطة في مسيرة تطوّر كرة القدم السعودية، والتي تأتي بعد قرار استضافة السعودية لكأس آسيا 2027، فيما تقدّمت المملكة كذلك بملف استضافة كأس آسيا 2026 للسيدات.

وقد باتت المملكة في السنوات الأخيرة إحدى أسرع الدول نمواً في قطاع الرياضة على مستوى العالم، حيث استقبلت مئات الآلاف من المشجعين في الأحداث الرياضية الكبرى، وتشمل بطولات كرة القدم كأس السوبر الإسباني، وكأس السوبر الإيطالي، إضافة إلى الفورمولا1 وفورمولا إي، وبطولات العالم للوزن الثقيل ورالي داكار، كما تستعد المملكة لاستضافة دورة الألعاب العالمية للفنون القتالية 2023، ودورة الألعاب الآسيوية للصالات والفنون القتالية 2025، ودورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029، ودورة الألعاب الآسيوية 2034.

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