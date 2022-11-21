· كوكا-كولا الشرق الأوسط، تطلق زجاجات مصنعة محليًا بنسبة 100٪ من مادة البولي إيثيلين في مجموعة من المشروبات في جميع الملاعب والمواقع الرسمية لكأس العالم - قطر 2022

· كوكا-كولا وزعت صناديق مخصصة لإعادة التدوير في مختلف مواقع بطولة كأس العالم لكرة القدم، كما ستجري دورات تثقيفية وتدريبة لأكثر من 20 ألف متطوع ومليون مستهلك

الدوحة، قطر: أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر، وشركة كوكاكولا الشرق الأوسط، عن إصدار أول عبوة مصنوعة من مادة البولي إيثيلين تيرفثالات بنسبة 100٪ خلال كأس العالم لكرة القدم - قطر 2022 في المواقع الرسمية للبطولة وفي جميع الملاعب ومدرجات المشجعين.

وتماشيًا مع المبادرات الرئيسية للجنة العليا المختصة بإعادة التدوير، تمثل تجربة كوكا-كولا لهذا النوع من العبوات للمرة الأولى، بمثابة أول ظهور لمنتجاتها المصنعة محلياً، حيث ستتوفر عبوات كوكاكولا وسبرايت وفانتا بسعة 350 مل، بالإضافة إلى زجاجات مياه أروى سعة 500 مل، في عبوات مصنوعة من مادة البولي إيثيلين تيرفثالات بنسبة 100٪.

وبدورها، قالت المهندسة بدور المير، المدير التنفيذي للاستدامة في اللجنة العليا: "بالإضافة إلى برنامج "موجة وحدة" سيقلل الإصدار التجريبي من عبوات كوكا-كولا الجديدة من تأثير المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، وهذا يتماشى مع جهودنا المتضافرة لترك إرثًا مستدامًا لفترة طويلة بعد كأس العالم لكرة القدم 2022. "

وأضافت "المير": "يتمثل هدفنا المباشر في زيادة الوعي بهذه المشكلة ومساعدة الناس في قطر وعلى مستوى العالم لتقليل اعتمادهم على المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد وتشجيع السلوكيات المستدامة".

كما عبرت اللجنة العليا أيضًا عن اعتزازها بالإعلان عن إعادة تدوير الزجاجات البلاستيكية التي تم فصلها وجمعها خلال فترة التحضير للبطولة وتحويلها إلى زجاجات بلاستيكية مصنوعة من مادة البولي إيثيلين تيرفثالات داخل قطر، مما سيؤدي إلى الاقتصاد الدائري إرثًا أخضراً الأمر الذي يعد أحد الأهداف الرئيسية للجنة العليا. وقد تم دعم ذلك بشكل كبير من خلال جهود شركة كوكاكولا الشرق الأوسط.

ومن جانبه قال تولجا سيبي، نائب الرئيس والمدير العام لشركة كوكا-كولا في الشرق الأوسط: "إن هذه التجربة تمثل علامة فارقة لنشاطاتنا في المنطقة، وهي خطوة مهمة نحو عالم خال من النفايات خلال جمع وإعادة تدوير العبوات حتى عام 2030. وبالنسبة لشركتنا، يعد هذا جزءًا من مراحل قادمة نهدف من خلالها إلى الاستمرار في دعم وتقليل تأثيرها من خلال الشراكات والمبادرات المحلية".

ومن الجدير ذكره، أن شركة كوكا-كولا وزعت صناديق مخصصة لإعادة التدوير في جميع ملاعب و مواقع FIFA™ الرسمية لكأس العالم لكرة القدم، كما ستجري دورات تثقيفية وتدريبة لأكثر من 20 ألف متطوعحول إعادة التدوير المسؤولة من خلال التواصل الفعلي والافتراضي، لضمان تفعيل فكرة وضع النفايات القابلة لإعادة التدوير في الصناديق لإعادة الاستخدام.

كما يذكر أن لشركة كوكا-كولا علاقة وشراكة متينتين مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وتمتدان منذ عام 1976 حين بدأت رعايتها الرسمية أول مرة لبطولة كأس العالم لكرة القدم في عام 1978.

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نبذة عن كوكا-كولا الشرق الأوسط

شركة كوكا-كولا (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: KO) هي شركة مشروبات تضمّ أكثر من 500 علامة تجارية تقدّم المشروبات على أنواعها في أكثر من 200 دولة.

تتواجد شركة كوكا-كولا الشرق الأوسط في 12 سوقاً، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي والعراق والأردن ولبنان وسوريا وفلسطين واليمن. تملك كوكا-كولا 23 مصنعاً لتعبئة الزجاجات في مختلف أنحاء المنطقة وتضمّ محفظة العلامات الجارية التابعة لها ما يقارب 20 علامة تجارية للمشروبات الغازية، بما فيها "كوكا-كولا " و"سبرايت" و"فانتا" و"ثومز أب" و"كيو جي" و"كندا دراي" و"شويبس". أما علاماتها التجارية للمرطبات والعصائر، فتشمل "أروا" و"كريستال" و"الواحة" و"داساني مينيرا" و"صافية" و"مينوت مايد" و"كابي" و"فيوز تي" و"جلاسو فيتامين ووتر".

ويتمثل هدف كوكا-كولا الشرق الأوسط في توفير المرطبات للأفراد حول العالم وإحداث فرق في حياتهم. لذلك، تحرص الشركة دوماً على تحديث محفظة علاماتها التجارية لابتكار منتجات جديدة تلبي أذواق الجميع. وتطمح إلى التأثير بشكل إيجابي على حياة الأفراد والمجتمعات والبيئة من خلال مبادراتها المرتبطة بالاستدامة، مثل تغذية المياه الجوفية وإدارة النفايات وإعادة التدوير، ومبادرات تمكين المرأة. وتواصل كوكا-كولا الشرق الأوسط العمل على توفير منظومة فعّالة تعود بالفائدة على الموظفين والشركاء والمستهلكين والعملاء.

المزيد من المعلومات متوفرة عبر الموقع الإلكتروني Cola Middle East-Coca

لمحة عن اللجنة العليا للمشاريع والإرث

أنشأت دولة قطر اللجنة العليا للمشاريع والإرث في عام 2011 لتتولى مسؤولية تنفيذ مشاريع البنية التحتية اللازمة لاستضافة نسخة تاريخية مبهرة من بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر عام 2022، ووضع المخططات، والقيام بالعمليات التشغيلية التي تجريها قطر كدولة مستضيفة للنسخة الأولى من المونديال في العالم العربي والشرق الأوسط، بهدف الإسهام في تسريع عجلة التطور وتحقيق الأهداف التنموية للبلاد، وترك إرث دائم لدولة قطر، والمنطقة، والعالم.

ستسهم الاستادات والمنشآت الرياضية الأخرى ومشاريع البنية التحتية التي أشرفنا على تنفيذها بالتعاون مع شركائنا، في استضافة بطولة متقاربة ومترابطة، ترتكز على مفهوم الاستدامة وسهولة الوصول والحركة بشكل شامل. وبعد انتهاء البطولة، ستتحول الاستادات والمناطق المحيطة بها إلى مراكز نابضة بالحياة المجتمعية، مشكّلة بذلك أحد أهم أعمدة الإرث الذي نعمل على بنائها لتستفيد منها الأجيال القادمة.

وتواصل اللجنة العليا جهودها الرامية إلى أن يعيش ضيوف قطر من عائلات ومشجعين قادمين من شتى أنحاء العالم أجواء بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™️ بكل أمان، مستمتعين بكرم الضيافة الذي تُعرف به دولة قطر والمنطقة.

وتسخّر اللجنة العليا التأثير الإيجابي لكرة القدم لتحفيز التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية في جميع أرجاء قطر والمنطقة وآسيا، وذلك من خلال برامج متميزة، مثل الجيل المبهر، وتحدي ٢٢، ورعاية العمال، ومبادرات هادفة مثل التواصل المجتمعي، ومعهد جسور، مركز التميز في قطاع إدارة الرياضة وتنظيم الفعاليات الكبرى بالمنطقة.