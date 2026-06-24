مشروع "غاف وودز" في دبي يشكل أولى محطات الشراكة ويعزز مكانة دولة الإمارات كبيئة رائدة لتطوير واختبار تقنيات البناء المستقبلية.

دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت مجموعة إنوفو، الشركة الرائدة في قطاع البناء والبيئة العمرانية في دولة الإمارات، عن شراكة استراتيجية مع شركة FieldAI العالمية لتوظيف تقنيات الروبوتات المتقدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في مواقع البناء على مستوى الشرق الأوسط. وتنطلق الشراكة من مشروع "غاف وودز" في دبي، المجتمع السكني المستوحى من الغابات الذي تطوره شركة ماجد الفطيم باستثمارات تبلغ 1.7 مليار درهم، ليصبح أول مشروع في المنطقة يشهد تطبيقاً تشغيليا ًواسع النطاق لهذه التقنيات داخل بيئة قائمة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية إنوفو الرامية إلى تسريع تبني التقنيات المتقدمة داخل قطاع البيئة العمرانية، من خلال تحويل مواقع المشاريع الكبرى إلى منصات عملية لاختبار وتطوير الحلول القادرة على رفع مستويات الإنتاجية وتعزيز السلامة وتحسين الجودة وتسريع تنفيذ المشاريع.

كما تندرج هذه المبادرة ضمن منظومة الابتكار التي تعمل المجموعة على تطويرها بالتعاون مع مؤسسات أكاديمية وشركات ناشئة ومستثمرين عالميين متخصصين في التكنولوجيا المتقدمة في قطاع البناء، بهدف تسريع انتقال القطاع نحو نماذج تشغيل أكثر ذكاءً واعتماداً على البيانات.

وتُعد FieldAI من الشركات الرائدة عالمياً في تطوير وتشغيل الأنظمة الروبوتية الذكية القادرة على العمل في البيئات التشغيلية المعقدة ، وهي البيئات التي لا تزال تمثل تحديًا كبيرًا لمعظم التقنيات التقليدية.

وتصنف مواقع البناء ضمن أكثر بيئات العمل تطلباً، نظراً لطبيعتها المتغيرة باستمرار، واشتراطات السلامة العالية التي تحكمها، والتفاعل المتواصل بين الكوادر الميدانية والمعدات الثقيلة ومختلف مراحل التنفيذ. ويضيف مشروع "غاف وودز" إلى هذه التحديات حجم التطوير الكبير والظروف المناخية القاسية التي تتميز بها دولة الإمارات، بما في ذلك درجات الحرارة المرتفعة خلال معظم أشهر العام.

وتوفر هذه البيئة التشغيلية المتكاملة فرصة مثالية لاختبار قدرات الأنظمة الروبوتية المتقدمة على أرض الواقع. فالنجاح في العمل بكفاءة ضمن مشروع بهذا الحجم والتعقيد يؤكد جاهزية هذه التقنيات للتطبيق في مجموعة واسعة من المشاريع حول العالم.

إلى ذلك، سيبدأ التطبيق العملي للتقنيات الجديدة من خلال تنفيذ مهام المراقبة الذاتية للمواقع، وتوثيق تقدم الأعمال بشكل لحظي، وتحليل بيئة العمل وجمع البيانات التشغيلية في المناطق التي تتطلب أعمالًا متكررة أو يصعب الوصول إليها أو إدارتها بالأساليب التقليدية.

وتعتمد حلول FieldAI على منصة ذكاء اصطناعي موحدة تتيح للروبوتات فهم البيئة المحيطة واتخاذ القرارات والتكيف مع الظروف المتغيرة في مواقع العمل. وتبدأ التطبيقات الحالية بمهام الرصد وتحليل البيانات والنمذجة الرقمية، على أن تتوسع مستقبلاً لتشمل مجموعة أوسع من العمليات الميدانية واللوجستية وأعمال التنفيذ التي تتطلب مستويات عالية من الدقة والتنسيق.

وفي تعليقٍ له، قال دوغلاس زوزيك، الرئيس التنفيذي للشؤون الرقمية في شركة إنوفو: " تمثل مواقع إنوفو الإنشائية الحية بيئة فريدة لتطبيق وتوسيع نطاق التقنيات المتقدمة في واحدة من أكثر البيئات التشغيلية تحدياً في قطاع البناء. ونحن لا ننظر إلى الابتكار باعتباره مبادرة منفصلة، بل كعنصر أساسي في كيفية تحسين الإنتاجية، وتعزيز السلامة، وإعادة تعريف أساليب تنفيذ المشاريع. وتعكس شراكتنا مع FieldAI التزامنا بتسريع تبني التقنيات التحويلية والمساهمة في رسم ملامح مستقبل قطاع البناء في دولة الإمارات والمنطقة.".

وأضاف: "تشهد دولة الإمارات اليوم واحدة من أكثر مراحل التطوير العمراني والبنية التحتية طموحاً على مستوى العالم، ما يجعلها بيئة مثالية لتسريع تبني الحلول المتقدمة واختبارها على نطاق واسع. ومن خلال هذه الشراكة، نواصل العمل على ترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي لتطوير تقنيات البناء المستقبلية".

من جانبه، قال علي آغا، الرئيس التنفيذي لشركة FieldAI: "نؤمن بأن القيمة الحقيقية للذكاء الاصطناعي تظهر عندما ينتقل من البيئات الرقمية إلى مواقع العمل الفعلية، حيث تتم معظم الأنشطة التشغيلية على أرض الواقع. وتمثل منطقة الشرق الأوسط واحدة من أهم الأسواق العالمية التي ستقود هذا التحول خلال السنوات المقبلة، بفضل حجم المشاريع المطروحة وسرعة النمو والاستثمارات المتواصلة في التكنولوجيا والبنية التحتية. ويسعدنا التعاون مع مجموعة إنوفو في مشروع بحجم وأهمية غاف وودز، حيث توفر مثل هذه المشاريع بيئة مثالية لتطوير الجيل القادم من الأنظمة الروبوتية القادرة على العمل بكفاءة في أكثر الظروف التشغيلية تعقيداً".

وتنسجم هذه الشراكة مع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، التي تهدف إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات كإحدى الدول الرائدة عالمياً في تطوير وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي. كما تعكس الدور المتنامي الذي يمكن أن تؤديه مشاريع البنية التحتية والتطوير العمراني الكبرى في تسريع تبني التقنيات الحديثة، ودعم التنويع الاقتصادي، وتعزيز النمو القائم على الابتكار.

ورغم الأهمية الاقتصادية الكبيرة لقطاع البناء عالمياً، فإنه لا يزال من بين أقل القطاعات اعتماداً على الحلول الرقمية المتقدمة مقارنة بقطاعات أخرى. ومن هنا تبرز الفرصة المتاحة أمام الذكاء الاصطناعي والروبوتات والأنظمة المعتمدة على البيانات لإعادة تشكيل أساليب التنفيذ التقليدية وتحسين مستويات الكفاءة والإنتاجية والاستدامة.

ومن خلال دمج هذه التقنيات في المشاريع الكبرى، تسهم إنوفو في تسريع تحول القطاع نحو نماذج تنفيذ أكثر ذكاءً ومرونة، بما يدعم تطوير بيئة عمرانية قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار في قطاع البناء.

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نبذة عن إنوفو

تُعد إنوفو من الشركات الرائدة عالمياً في مجالات البناء والتطوير ضمن قطاع البيئة العمرانية، حيث تتخصص في تصميم المشاريع الكبرى وهندستها وتنفيذها وتطويرها وتمويل البنية التحتية للمشاريع العقارية في أربع قارات.

وبصفتها إحدى الشركات الرائدة والمبتكرة في قطاع البيئة العمرانية، تضم محفظة إنوفو أكثر من 130 مشروعاً قيد التنفيذ تشمل المشاريع السكنية الفاخرة، ومجمعات الفلل، والمرافق التعليمية، ومشاريع الضيافة، والمراكز التجارية والنقل، إضافة إلى مشاريع البنية التحتية الحضرية الحيوية.

تتخذ إنوفو من لندن في المملكة المتحدة مقراً رئيسياً لها، ولديها مكاتب في دبي وأبوظبي وتورونتو والقاهرة وداكار ولواندا.

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كاران نارسينغاني

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