الكشف عن المنظومة الصناعية للروبوتات ومنصة مشاركة الروبوتات التابعة لـ AIxC.

شيكاغو، إلينوي – أعلنت شركة فاراداي فيوتشر إنتليجنت إلكتريك (ناسداك: FFAI)، الشركة العالمية المتخصصة في منظومات الذكاء الاصطناعي المتجسد (EAI)، عن المرحلة الثانية من إطلاق عالمها المتكامل للروبوتات FF EAI Robot World، وذلك خلال مشاركتها في معرض Automate بمدينة شيكاغو، أكبر فعالية للروبوتات والأتمتة في أمريكا الشمالية.

ويمثل هذا الإعلان استكمالاً لرؤية الشركة الرامية إلى بناء منظومة روبوتية متكاملة قائمة على مفهوم "عقل واحد بأشكال متعددة"، حيث كشفت عن الروبوت البشري الجديد كلياً Futurist وسلسلة FF Faber، أول سلسلة روبوتات صناعية متنقلة قائمة على الذكاء الاصطناعي المتجسد، إلى جانب استعراض أولي لاستراتيجيتها الخاصة بالمنظومة الصناعية.

وقال YT Jia، المؤسس والرئيس التنفيذي العالمي لشركة FF: "يمثل هذا الإطلاق محطة استراتيجية مهمة في مسيرة الشركة، حيث تكتمل اليوم السلاسل الست التي تشكل عالم FF EAI Robot World ضمن منظومة موحدة تجمع بين الأجهزة والبيانات وعقل الذكاء الاصطناعي المتجسد."

ويتميز الروبوت البشري Futurist بقدرات متقدمة في الحركة والتفاعل والتشغيل الذاتي، ما يجعله مناسباً لتطبيقات الأعمال والبحث العلمي والخدمات والعمليات الصناعية. كما توفر سلسلة FF Faber منصة مرنة للعمليات الصناعية والمناولة الذكية والخدمات اللوجستية، مع إمكانية التخصيص لتلبية متطلبات مختلف القطاعات.

كما كشفت الشركة عن ملامح منظومتها الصناعية الجديدة التي تستهدف دعم تطبيقات التصنيع والخدمات اللوجستية والتفتيش الصناعي وتشغيل المعدات، بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز السلامة وخفض التكاليف.

وعقب فعالية FF، أعلنت AIxC عن استراتيجيتها الجديدة للذكاء الاصطناعي المتجسد وتقنيات Web3، بما في ذلك إطلاق منصة لمشاركة الروبوتات تهدف إلى تطوير نموذج اقتصادي جديد يتيح الاستفادة من الروبوتات كأصول إنتاجية قادرة على توليد إيرادات مستدامة.

وتواصل فاراداي فيوتشر توسيع حضورها في قطاع الذكاء الاصطناعي الفيزيائي من خلال تطوير منظومة متكاملة تجمع بين الأجهزة والبيانات والمنصات المفتوحة، بهدف تسريع تبني الروبوتات الذكية ودفع مستقبل الذكاء الاصطناعي المتجسد.

نبذة عن Faraday Future

تأسست شركة Faraday Future (FF) عام 2014، وهي شركة أمريكية متخصصة في منظومات الذكاء الاصطناعي الفيزيائي، وتسعى إلى إعادة رسم مستقبل الروبوتات وحلول التنقل من خلال الابتكار والتقنيات المتقدمة في الذكاء الاصطناعي.

وتركز الشركة على مسارين رئيسيين ضمن أعمال الروبوتات القائمة على الذكاء الاصطناعي المتجسد:

الروبوتات البشرية والحيوية.

الروبوتات الموجهة لقطاع المركبات.

ومن خلال بناء منظومة متكاملة تجمع بين الأجهزة والبيانات وعقل الذكاء الاصطناعي المتجسد والمنصات المفتوحة، تسعى الشركة إلى تسريع تطور الذكاء الاصطناعي الفيزيائي وتعظيم قيمته التجارية على المدى الطويل.

جهات الاتصال:

علاقات المستثمرين (الإنجليزية): ir@ff.com

علاقات المستثمرين (الصينية): cn-ir@faradayfuture.com

الإعلام: john.schilling@ff.com

-انتهى-

#بياناتشركات