أعلنت المنصة السعودية لطلبات الطعام فيدأس FeedUs، سعيها لجمع 2.5 مليون دولار في جولة تمويل أولية، بدعم من مستثمرين ملائكة.

أُطلقت شركة FeedUs في مايو/أيار 2022 لرقمنة عملية إجراء الطلبات في قطاع المطاعم، وتعمل المنصة على تسهيل تجربة العملاء عن طريق إنشاء قائمة طعام رقمية لمختلف المطاعم على المنصة - في المملكة خاصة والمنطقة عامة - وإدارتها ومزامنة الأسعار والأسماء والصور، مع وصف جميع عناصر قوائم الطعام لمقدمي خدمة توصيل الطعام على المنصة.

فضلًا عن دورها في إدارة جميع طلبات الطعام عبر الإنترنت، كما توفر تحليلات وتقارير متقدمة لتسهيل اتخاذ القرارات للمطاعم، وتحسين استخدام الموارد، وتحقيق الكفاءات التشغيلية وزيادة الإيرادات.

تعد FeedUs مركزًا لربط الأربعة محاور الرئيسية لتوصيل الطعام، هي مزودو خدمات توصيل الطعام، ونظام نقاط البيع، وأنظمة طلبات الأونلاين الخاصة بالمطاعم، وشركات توصيل الميل الأخير. إنها حل شامل لإدارة الطلبات عبر الإنترنت من قنوات مختلفة في نظام واحد.

تعمل FeedUs في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وتضم أكثر من 5 آلاف مطعم مسجل على المنصة. حتى الآن، نفّذت أكثر من 4 ملايين طلب بقيمة 75 مليون دولار من إجمالي حجم البضائع (GMV).

وقد عبّر مؤسس المنصة عبد الله عبد الواسع، صاحب سلسلة مطاعم محلية في المملكة العربية السعودية، عن إيمانه بنمو هذا القطاع المهم، وتوقّع أن تحقق الشركة نموًا نسبته 300% في الإيرادات الشهرية المتكررة (MRR)، بحلول نهاية عام 2023. في حين سجّلت المملكة العربية السعودية أعلى معدل نمو إيرادات توصيل الطعام في الشرق الأوسط بنسبة 173% عام 2020، تليها الإمارات العربية المتحدة بنسبة نمو بلغت 61% مقارنة بالعام السابق، بحسب منصة Statista.

أدى الوباء إلى تحول كبير لسلوك المستهلك في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، من تناول الطعام في الخارج إلى ارتفاع الطلبات إلى المنازل، إذ شهد معدل تواتر طلبات الطعام وقيمتها زيادة كبيرة خلال عام 2020، مع زيادة استخدام تطبيقات توصيل الطعام، نتيجة لتطبيق قواعد الإغلاق في المنطقة خلال الجائحة.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن FEEDUS

أُطلقت شركة FeedUs في مايو/أيار 2022 لرقمنة عملية إجراء الطلبات في قطاع المطاعم، وتدير المنصة جميع طلبات الطعام عبر الإنترنت، من خلال إنشاء قائمة طعام رقمية لمختلف المطاعم على المنصة وإدارتها ومزامنة الأسعار والأسماء والصور، مع وصف جميع عناصر قوائم الطعام لمقدمي خدمة توصيل الطعام على المنصة. كما توفّر تحليلات وتقارير متقدمة لتسهيل اتخاذ القرارات للمطاعم، وتحسين استخدام الموارد، وتحقيق الكفاءات التشغيلية وزيادة الإيرادات. تعمل FeedUs في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وتضم أكثر من 5 آلاف مطعم مسجل على المنصة. حتى الآن، نفّذت أكثر من 4 ملايين طلب، بقيمة 75 مليون دولار من إجمالي حجم البضائع (GMV).

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع: https://feedus.io/