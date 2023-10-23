في معرض جايتكس العالمي 2023

الإمارات العربية المتحدة: وقعت شركة FEDS الشركة الرائدة في مجال الطائرات بدون طيار في الشرق الأوسط، اتفاقية تعاون مع شركة Meituan UAS مشغل التوصيل الصيني بدون طيار، اليوم في معرض جايتكس العالمي بدبي، واتفقت الشركتان على إجراء أول اختبار تسليم الطائرات بدون طيار في السوق الخارجية، وتعرض الشركتان حلولاً لوجستية مبتكرة في معرض جايتكس العالمي المقام في إمارة دبي بين 16 و20 الشهر الحالي.

وحظي النقل بالطائرات ذاتية القيادة في دولة الإمارات بالاهتمام أواخر عام 2021، بالاهتمام بعد إعلان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل عن إطلاق مؤسسة دبي للمستقبل لبرنامج دبي لتمكين النقل بالطائرات بدون طيار، ومَثَلَ إعلان الشراكة اليوم بين الشركتين أول خدمة توصيل بدون طيار تُطلق في إطار هذا البرنامج.

وقال ربيع بو راشد المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة FEDS: "إن شركة Meituan UAS الصينية تعمل على تمهيد الطريق لتسليم الطائرات بدون طيار في المناطق السكنية في الصين، وتفتخر شركة FEDS بشراكتها مع لاعب بارز في هذا القطاع، وبأن تكون جزءاً من الجهود المبذولة لتطوير حلول لوجستية سريعة وآمنة ومريحة، مضيفاً أنه وعلى مر السنوات، تراكمت لدى الشركة خبرة لا مثيل لها فيما يتعلق بحلول وتقنيات الطائرات بدون طيار، ونحن متحمسون لإضافة خدمات توصيل الطائرات بدون طيار إلى محفظتنا المتنامية".وتوقع بو راشد أن الطائرات بدون طيار ستحصل على حصة ملموسة من سوق الخدمات اللوجستية للطائرات بدون طيار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في السنوات المقبلة، مشيراً إلى أن هذه الشراكة فتحت فرصاً طويلة المدى أمام الشركة، بما في ذلك عمليات على نطاق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.يُشار إلى أن قيمة السوق العالمية لخدمات التوصيل بدون طيار بلغت نحو 520 مليون دولار أمريكي عام 2019، ومن المتوقع أن تنمو بمعدلات نمو سنوية مركبة قدرها 44.2 % لتصل لنحو 9.51 مليار دولار بحلول عام 2027، حسب مركز Emergen Research شركة متنامية لأبحاث السوق، الذي أضاف أن هذا النمو مدفوعاً بعدة عوامل كالزيادة في التسوق عبر الإنترنت، ونماذج الأعمال واللوائح التنظيمية المتطورة، والحاجة إلى عمليات توصيل فعالة من حيث التكلفة والمستدامة.

وفي أيام معرض جايتكس العالمي، تجري شركتا Meituan UAS وFEDS خدمة توصيل تجريبية، وذلك باستخدام البنية التحتية اللواجستية لشركة Meituan UAS، ويسمح المشروع التجريبي لزوار المعرض بتقديم طلب الوجبات والمشروبات واستلام الطلبات باستخدام الرمز المخصص لهم في غضون أربع دقائق، وتَعّد الشركة Meituan UAS الصينية الوجبات في أكشاك مخصصة قريبة من المكاتب، وتطير الطائرات في مسارات محددة مسبقاً من منطقة الإطلاق إلى الأكشاك، ما يوفر لها التنقل الآمن والسهل، وقد لعبت مؤسسة دبي للمستقبل وهيئة دبي للطيران المدني وبلدية دبي دوراً فعالاً في تمكين إطلاق هذه الشراكة.

وتعمل شركة Meituan UAS على تطوير الحلول لتوصيل الطائرات بدون طيار منذ عام 20217، مع التركيز على تقديم الخدمة في 15 دقيقة للمستخدمين ضمن دائرة نص قطرها ثلاثة كيلومترات، وُتعّد الشركة الآن مزوداً رائداً لخدمات التوصيل بالطائرات بدون طيار، وتعمل في ثلاث مدن صينية منذ عام 2021، مع أكثر من 184 ألف عملية توصيل ناجحة للوجبات والمشروبات وغيرها من الضروريات الحياتية اليومية للزبائن في أغسطس 2023.

فيما تعمل شركة FEDS بشكل وثيق مع متعامليها عبر القطاعات الرئيسة لتلبية مجموعة متنوعة من المتطلبات، بما في ذلك مسوحات الطائرات بدون طيار ورسم الخرائط، ومراقبة البناء وعمليات التفتيش التي تعمل بالطائرات بدون طيار، والخدمات اللوجستية، والسلامة العامة، والطائرات بدون طيار، والتصوير.

وبشراكتها مع شركة Meituan UAS، وَسَعَت شركة FEDS نطاق قدراتها لتشمل عمليات التسليم بالطائرات بدون طيار، وعززت في الوقت نفسه مكانتها باعتبارها المزود الرائد في المنطقة للخدمات والحلول التي تعمل بالطائرات بدون طيار.

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