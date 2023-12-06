دبي، الإمارات العربية المتحدة؛ في خطوة مهمة نحو تمكين المواهب الإماراتية، نجحت إل إم للصرافة، الشركة الرائدة في توفير خدمات التحويلات المالية وصرف العملات الأجنبية في الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع فيدرال بنك " Federal Bank "، البنك الرائد في دولة الهند، في إتمام برنامج مخصص لتدريب المواهب الإماراتية. حيث شهدت المبادرة الافتتاحية مشاركة 5 موظفين إماراتيين لبرنامج تدريبي مكثف لمدة أسبوع في الأكاديمية التدريبية لفيدرال بنك الواقعة في مدينة ألوفا، الهند.

حيث يغطي البرنامج التعليمي مواضيع محورية مثل مواجهة غسل الأموال، التكنولوجيا، ,الابتكارات المصرفية الرقمية، والكشف عن العملات المزورة، والخدمة المتميزة للعملاء والعديد من الخدمات الأخرى. وبعد نهاية هذه المحاضرة، حظي المشاركون بفرصة لقاء السيد / شيان سرينيفاسان، المدير التنفيذي والمدير العام لفيدرال بنك ، والسيدة / شاليني وورير، مديرة تنفيذية لفيدرال بنك ، واكتساب المعلومات القيمة بشأن كيفية إدارة العمليات المالية في شركة مالية ضمن أحد أقوى اقتصادات العالم.

وعلق السيد / رانجيت فيد، المدير العام في إل إم للصرافة، على نجاح البرنامج " لعبت الإمارات العربية المتحدة دوراً كبيراً في نجاحنا كواحدة من الشركات الأسرع نمواً في مجال الحوالات المالية. ولذلك فقد تعهدنا بدعم برنامج التدريب الإماراتي وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق رؤية القيادة الإماراتية نحو تمكين المواطنين الإماراتيين من خلال توفير الفرص وتطوير مهاراتهم في مجال العمل مما سيساهم في الوصول وتحقيق اقتصاد ممتاز."

وعبرت عائشة راشد، خريجة البرنامج التدريبي، عن فخرها وامتنانها لهذه التجربة وعن المستوى العالي لهذا البرنامج وفرصة التعلم من خبراء هذا المجال " يعتبر هذا الأسبوع من أهم الأسابيع في مسيرتي المهنية، حيث أن الخبرات المعرفية التي تعلمناها في غاية الأهمية."

وبنجاح الدفعة الأولى، فإن شركة إل إم للصرافة وفيدرال بنك تدشنان رحلة مليئة بالفرص التعليمية والتنموية. وذلك تأكيداً على الالتزام الثنائي لتدعيم وتطوير قدرات الموظفين الإماراتيين في قطاع الخدمات المالية.

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