القاهرة: تعلن شركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم، التابعة لشركة بلتون القابضة، عن انضمامها رسميًا إلى المنظمة الدولية للتخصيم (FCI)، المنظمة العالمية الرائدة في تمثيل خدمات التخصيم وتمويل التجارة الخارجية عن المستحقات التجارية الناشئة من علاقة الحساب المفتوح. وتوفر شبكة دولية متكاملة لتعزيز التعاون والشراكات الدولية، حيث تمثل حوالي 60% من حجم التخصيم الدولي. كما تركز (FCI) على دعم نمو القطاع من خلال توفير برامج تدريبية متقدمة، وتعزيز أفضل الممارسات والمعايير الدولية.

يأتي انضمام بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم في إطار استراتيجيتها لتعزيز مكانتها في السوقين المحلي والإقليمي، والاستفادة من الفرص التي توفرها العضوية في (FCI). ستمكّن هذه العضوية الشركة من الاستفادة من المنصات التكنولوجية المتطورة التي تتيحها المنظمة، مثل "EDIFACTORING 2.0" و"FCIreverse"، ما يعزز دورها في دعم التجارة العالمية وسلاسل الإمداد الدولية.

وفي هذا السياق، صرّح أمير غنام، نائب رئيس قطاع الخدمات المالية غير المصرفية للتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي بشركة بلتون القابضة، قائلًا: " إن انضمامنا للمنظمة الدولية للتخصيم (FCI) يمثل فرصة للتعاون مع أكثر من 400 مؤسسة مالية في 90 دولة حول العالم. هذا التعاون سيعزز توسعنا دوليًا ويتيح لنا الاستفادة من الخبرات العالمية والشبكات الواسعة التي توفرها المنظمة. كما تتيح لنا الإحصائيات والدراسات التي تصدرها المنظمة فهم أعمق لاتجاهات السوق وتحديات القطاع، مما يسهم في دعم خططنا الاستراتيجية للتوسع إقليميا وتقديم أفضل حلول تمويلية لعملائنا."

من جانبه، قال نيل هارم، السكرتير العام للمنظمة الدولية للتخصيم (FCI): " يسرنا أن نرحب بشركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم في شبكتنا العالمية. ويمثل انضمامهم خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون داخل المنطقة وخارجها بصفتها إحدى الشركات الرائدة في السوق المصري، ستستفيد بلتون بلا شك من شبكة (FCI) العالمية الواسعة وخبراتها لدفع عجلة الابتكار والنمو في قطاع التخصيم، مما سيسهم في تطوير التجارة الدولية ووضع معايير جديدة للقطاع."

الجدير بالذكر أن شركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم حصلت على رخصة التخصيم من هيئة الرقابة المالية في سبتمبر 2023، كما قامت مؤخرًا بزيادة رأسمالها المدفوع إلى مليار جنيه. وبلغ حجم الأوراق المخصمة منذ بداية النشاط وحتى نوفمبر 2024 نحو 5.8 مليار جنيه.

نبذة عن بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم:

شركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم، هي إحدى الشركات التابعة لشركة بلتون القابضة، حيث تختص في تقديم حلول وخدمات التأجير التمويلي والتخصيم. وتحظى الشركة بمكانة رائدة في سوق التأجير التمويلي والتخصيم المصري، بفضل مساهمتها القوية في توفير الحلول التمويلية المبتكرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وكبرى الشركات العاملة في القطاعات الاستراتيجية، والتي تشمل القطاعات التالية: التطوير العقاري، خدمات الدعم اللوجستي، النقل، الرعاية الصحية، التعليم، الأدوية، الأغذية والمشروبات، الطباعة والتغليف، المواد الكيمياوية، والنفط.

نبذة عن بلتون القابضة:

بلتون القابضة (كود البورصة المصرية BTFH.CA) هي شركة رائدة في مجال تقديم الخدمات المالية، تتمتع بسجل حافل من الإنجازات يمتد لعقود في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تقدم الشركة مجموعة متكاملة ومتنامية من الحلول والخدمات المالية، والتي تشمل الوساطة في الأوراق المالية، وخدمات الترويج وتغطية الاكتتاب، وإدارة الأصول، والبحوث، والاستثمار المباشر، بالإضافة إلى خدمات التمويل غير المصرفي والتي تتضمن خدمات التأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، ورأس المال المخاطر، والتمويل متناهي الصغر، والتمويل العقاري، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. لدى الشركة رؤية طموحة تهدف لإحداث طفرة في القطاع المالي في المنطقة اعتماداً على الخبرة العالمية والمعرفة التي يتمتع بها أعضاء فريق العمل، وتقديم حلول مبتكرة ذات قيمة مضافة لخلق المزيد من الفرص لعملائها، وتعزيز القيمة السوقية، وتحقيق نتائج ذات تأثير إيجابي.

نبذة المنظمة الدولية للتخصيم (FCI):

الهيئة العالمية الرائدة في تمثيل خدمات التخصيم وتمويل الذمم المدينة التجارية، سواء على المستوى المحلي أو الدولي. تأسست المنظمة عام 1968 كجمعية عالمية غير ربحية، وتضم اليوم ما يقرب من 400 شركة عضو في أكثر من 90 دولة. توفر FCI شبكة متكاملة وفريدة من نوعها لتعزيز التعاون في مجال التخصيم عبر الحدود، حيث تمثل معاملات أعضائها حوالي 60% من حجم التخصيم الدولي العالمي.

تُعد FCI منظمة مفتوحة لجميع الشركات التي تقدم خدمات التخصيم أو تخطط لإطلاق أنشطتها في هذا المجال، بالإضافة إلى مقدمي الخدمات المرتبطة بالقطاع.

تركز أنشطة FCI على ثلاث مجالات رئيسية:

• التواصل (CONNECT): دعم أنشطة التخصيم عبر الحدود من خلال شبكة أعمال تتيح لأعضائها التعاون كعوامل تصدير واستيراد.

• التعليم (EDUCATE): تعزيز أفضل الممارسات والمعايير في التخصيم المحلي والدولي، وتطوير حلول تمويل مبتكرة في قطاع الذمم المدينة.

• التأثير (INFLUENCE): الترويج لقطاع التخصيم والدفاع عن مصالحه أمام الأطراف المعنية وصناع القرار على مستوى العالم..

لمزيد من المعلومات، برجاء زيارة موقع المنظمة: www.fci.nl

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