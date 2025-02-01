دبي، الإمارات العربية المتحدة- تمكَّنت شركة Fayafi Investment Holding؛ وهي شركة استثمارية مقرها الإمارات العربية المتحدة، وتَحمل رقم تعريف دولي للأوراق المالية (ISIN: CH1388143591)، (Bloomberg: SPV Fayafi Investment)، من تحقيق إنجاز غير مسبوق عبر تسجيلها في بورصة SIX السويسرية، وإدراجها في بورصة فيينا؛ وذلك بفضل تركيزها على الاستثمارات القائمة على العلوم والابتكار.

وقد أصبحت الشركة، التي تتَّخذ من مركز دبي المالي العالمي (DIFC) مقرًا رئيسيًا لها، أول شركة إماراتية مملوكة لعائلة، يتم تسجيلها في بورصة SIX السويسرية ضمن نطاق مركز دبي المالي العالمي.

تعتمد الشركة على إنشاء شركات ذات أغراض خاصة (SPVs) لاستكشاف الفُرَص الاستثمارية في مجالات التطوُّرات العلمية، والتكنولوجية، وتعتمد شركاتها الرائدة ذات الأغراض الخاصة على النحاس النظيري؛ وهو معدن نادر ذو قيمة تفوق قيمة الذهب للجرام الواحد، وله استخدامات إستراتيجية في مجالات الطب، والفضاء، والطاقة المتجددة.

"أصبحت Fayafi Investment Holding أول شركة إماراتية يتم تسجيلها في بورصة SIX السويسرية وتُدرَج أسهمها في بورصة فيينا، مما يعكس التزامها بتوسيع نطاق استثماراتها عالميًا. نحن نؤمن بأن الابتكار والتكنولوجيا هما المفتاح لحل التحديات الأكثر إلحاحًا في العالم، وخَلق مُستقبَل أفضل وأكثر استدامة للجميع، وهذا يوجّه أطروحة استثماراتنا، حيث نستثمر في السلع والأفكار والأعمال التي تستطيع أن تُمكّن الابتكار الحقيقي وتُحدِث تأثيرًا"، وفقًا لقول الدكتور PATRICK PILATI، الرئيس التنفيذي لشركة Fayafi Investment Holding.

يُمَثل إدراج النحاس النظيري في بورصة فيينا إنجازًا تاريخيًا، حيث يتم إدراجه لأول مرة كسلعة معدنية في الأسواق المالية العالمية.

وقد بلغت القيمة السُّوقية الأولية لـ Fayafi Investment Holding نحو 3.6 مليار دولار بعد إدراج 240 كيلوجرامًا من احتياطياتها البالغة ثلاثة أطنان من النحاس النظيري، ومن المُتوقع أن يتم إدراج الكمية المتبقية بحلول نهاية عام 2025، مما قد يرفع القيمة السوقية إلى 45 مليار دولار.

"تفخر Fayafi Investment Holding بكونها شركة إماراتية عائلية تُسهم في توسيع حضورها في الأسواق المالية الدولية. لقد نجحنا لأول مرة على الإطلاق في جلب النحاس النظيري النادر إلى أسواق السلع المعدنية العالمية، ويُسلط هذا الإنجاز الضوء على دبي، والإمارات العربية المتحدة كمركز للابتكار يُحَفز قصص النجاح المحلية ذات التأثير العالمي"، وفقًا لقول السيد محمد حسين الغفلي، رئيس مجلس الإدارة في Fayafi Investment Holding.

تتمثل مهمة شركة Fayafi Investment Holding في تحقيق نمو مُستدام وعوائد استثنائية لمُستثمريها، مع تَمكين الصناعات، وتَحفيز الحلول نحو عالم أفضل للأجيال القادمة.

التفاصيل الرئيسية:

رقم التعريف الدولي للأوراق المالية ISIN: CH1388143591

مُصَدرِّ السَّند: AIS PCC Limited

وكيل الدَّفع: European Depositary Bank SA، الكائن في 3 شارع غابرييل ليبمان، 5365 مونسباخ شوترانج، فرنسا

مؤَشر Bloomberg: SPV Fayafi Investment، التسجيل: بورصة سويسرا SIX، الإدراج: بورصة فيينا للأوراق المالية، تاريخ الإطلاق: 14 فبراير 2025

التقييم الافتتاحي: 3.6 مليار دولار، سعر شهادة الأوراق المالية: 100 دولار

إجمالي شهادات الأوراق المالية: 36 مليون

الوَصي/ المُؤَمن: Ferrari Logistics، مركز دبي للسلع المتعددة DMCC، دبي، الإمارات العربية المتحدة

المُقَيّم ومُدَقق الأصول: معهد الملح والأرض والمعادن الزراعية، لوسيرن، سويسرا

للتواصُل:

FAYAFI Investment Holding

media@fayafi.ch

مركز دبي المالي العالمي DIFC، دبي، الإمارات العربية المتحدة

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