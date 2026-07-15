دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت سويس لوج، الشركة الرائدة في توفير حلول أتمتة المستودعات القائمة على البيانات، عن إعادة تقديم نظامها الموثوق للنقل أحادي السكة تحت الاسم الجديد فاست موف (FastMove). وتعكس الهوية الجديدة للمنتج قيمة أكبر للعملاء، مع التركيز على تعزيز الأداء والمرونة وإطالة العمر التشغيلي للمعدات المستخدمة في نقل المنصات النقالة لمسافات طويلة.

يُعد فاست موف (FastMove) نظام نقل كهربائياً احادي السكة وعالي السعة، صُمم لنقل البضائع المحمّلة على منصات نقالة بكفاءة عبر بيئات المستودعات المعقدة. وبالاستناد إلى أكثر من 40 عاماً من تقنيات سويس لوج المجربة والموثوقة، يتيح هذا الحل من الجيل الجديد للشركات تحسين تدفق المواد لمسافات طويلة، مع الحفاظ على معدلات مناولة مرتفعة وضمان التعامل السلس والآمن مع البضائع.

رفع كفاءة تدفق المنصات النقالة مع الحفاظ على المرونة.

وفي إطار التزامها بتوفير مزايا تشغيلية ملموسة وقابلة للقياس، طوّرت سويس لوج قدرات إدارة تدفق المنصات النقالة ضمن نظام فاست موف (FastMove)، بما يتيح للعملاء تحقيق زيادة كبيرة في معدلات المناولة. ويوفر النظام سرعات نقل تصل إلى مترين في الثانية، بطاقة تشغيلية تتجاوز 600 منصة نقالة في الساعة، ما يمكّن مشغّلي المستودعات من مواكبة الطلب المتنامي والتعامل بكفاءة أكبر مع أحجام العمل المرتفعة خلال فترات الذروة.

وبالمقارنة مع أنظمة النقل التقليدية القائمة على السيور الناقلة، يوفر فاست موف (FastMove) كفاءة أفضل من حيث التكلفة، لا سيما في التطبيقات التي تتطلب نقل البضائع لمسافات طويلة أو التعامل مع معدلات مناولة مرتفعة. كما تسهم قدرته على نقل كميات كبيرة عبر مسافات ممتدة باستخدام عدد أقل من مكونات النظام في خفض تكاليف التركيب والتشغيل، إلى جانب تحسين الاستفادة من المساحات داخل المستودع.

واعتمد تصميم فاست موف (FastMove) على المرونة وقابلية التوسع كعنصرين أساسيين، بما يتيح للعملاء تكييف بنيتهم التحتية للخدمات اللوجستية الداخلية مع تطور متطلبات أعمالهم. كما يدعم تصميم المسارات المعياري المخططات التشغيلية المعقدة، مع إمكانية تعديلها بأقل قدر من الجهد. ويمكن زيادة معدلات المناولة بسهولة من خلال تعديل عدد المركبات العاملة ضمن النظام، ما يتيح اتباع نهج استثماري مرحلي يتماشى مع نمو الأعمال وتقلبات الطلب.

يوفر فاست موف (FastMove) مزايا واضحة للعمليات القائمة، إذ تتميز مكوناته بملاءمتها لمشاريع التحديث والتطوير، بما يتيح للعملاء رفع مستوى الأداء وإطالة العمر التشغيلي للبنية التحتية للخدمات اللوجستية الداخلية، دون الحاجة إلى استبدال النظام بالكامل.

وتتركز عمليات الترقية الحالية بصورة رئيسية على أنظمة التحكم والبرمجيات، مع تلبية المتطلبات الميكاترونية عند الحاجة، بما يسهم في حماية الاستثمارات القائمة، ويضمن بقاء الأنظمة المركبة محدّثة ومتوافقة مع المتطلبات والمعايير المعمول بها.

ومن المقرر طرح الإصدار التالي من المنتج بحلول نهاية عام 2026 ، والذي صُمم ليتوافق مع المتطلبات المنصوص عليها في قانون المرونة السيبرانية للاتحاد الأوروبي (CRA) ولوائح الآلات.

مصمم للبيئات التشغيلية الصعبة والمعقدة ومختلف القطاعات

لقد تم تطوير وتحديث فاست موف (FastMove) لتقديم أداء موثوق في مجموعة واسعة ومتنوعة من ظروف التشغيل، إذ يعمل بكفاءة في بيئات تتراوح درجات حرارتها بين 30 درجة مئوية تحت الصفر في مرافق التجميد العميق و50 درجة مئوية في الظروف المحيطة. فضلاً عن أن النظام يتعامل مع حمولات تصل إلى 1,500 كجم، وترتفع إلى 3,000 كجم عند استخدام تكوينات الحمولة المزدوجة. وبفضل هذه الإمكانات، يشكّل فاست موف حلاً متعدد الاستخدامات لقطاعات الأغذية والمشروبات والسلع الاستهلاكية وتجارة التجزئة، حيث يشكّل الأداء القوي والمتانة متطلبين أساسيين لا مجال للتنازل عنهما.

يوفر فاست موف (FastMove) تكاملاً سلساً ومتوافق مع لبنية التحتية الحالية لتقنية المعلومات في المستودعات، عبر منصة البرمجيات سينكيو (SynQ) من سويس لوج، ما يتيح التحكم الذكي في تدفقات المواد وتعزيز التنسيق بين العمليات المؤتمتة واليدوية. كما يدعم النظام عمليات تشغيلية شفافة قائمة على البيانات في مختلف مراحل العمل، بما يلبي الطلب المتزايد على حلول الخدمات اللوجستية الداخلية المترابطة.

وبهذا الصدد، فقد أشار السيد جيوفاني فرانكو، مدير منتجات نقل المنصات النقالة لدى سويس لوج : بأن فاست موف (FastMove) ، يمثل المرحلة المتقدمة التالية في مسيرة تطوير تقنية النقل الأحادي السكة لدى سويس لوج، وذلك من خلال الجمع بين الأداء العالي وقابلية التوسع المعيارية فضلاً عن كفاءة التكلفة، وبهذا الإطار فإننا نقدم لعملائنا حلاً مهنياً للمستقبل يدعم النمو والتحديث وتحقيق التميز التشغيلي على المدى الطويل."

نبذة عن سويس لوج

سويس لوج، بين الحضور العالمي والجذور السويسرية الراسخة، تُعد واحدة من أبرز الشركات الرائدة في مجال أتمتة الخدمات اللوجسيتة، ويقع مقرها الرئيسي في بوخس/آراو بسويسرا، وتشتهر بالتزامها بالابتكار والجودة، فضلاً عن تطويرها داخلياً برمجيات وتقنيات روبوتية رائدة على مستوى القطاع.

وفي هذا الإطار، فإن سويس لوج تقدم لولاً روبوتية قائمة على البيانات لأتمتة الخدمات اللوجستية، إلى جانب مفاهيم خدمية موثوقة ومعيارية. ومن خلال تعاونها مع شركات تتبنى رؤى مستقبلية، تواصل سويس لوج التزامها بوضع معايير جديدة في مجال أتمتة المستودعات، وتوفير منتجات وحلول مصممة لمواكبة متطلبات المستقبل. وبصفتها جزءاً من مجموعة كوكا (KUKA)، تحظى الشركة بثقة عملائها بفضل خبرات موظفيها وشغفهم ، حيث يزيد عدد موظفيها اليوم عن 15,000 موظف على نطاق العالم.

وتقدم سويس لوج منظومة متكاملة من الخدمات تشمل الاستشارات، ودراسات التصور، وتنفيذ المشاريع، وخدمات العملاء، إلى جانب أحدث التقنيات والبرمجيات، وذلك ضمن حلول مصممة خصيصاً لتلبية المتطلبات الفريدة لأعمال كل عميل.

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