الرياض، المملكة العربية السعودية: تستعد Fanera، الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا الرياضة، لتحويل تجربة مشجعي كرة القدم في المملكة العربية السعودية من خلال الاستفادة من التقنيات المتطورة وخطط التوسع الاستراتيجية. وكجزء من التزامها برؤية المملكة 2030، أعلنت Fanera عن اتفاقها التجاري مع وزارة الاستثمار وخططها لنقل مقرها الرئيسي إلى الرياض، مما يعزز وجودنا في هذا السوق سريع النمو.

لماذا المملكة العربية السعودية؟

المملكة العربية السعودية لا تعتبر فقط سوقًا ناشئًا لعشاق كرة القدم، بل هي أيضًا منارة للابتكار والتقدم التكنولوجي. إن تأكيد المملكة على استضافة كأس العالم لكرة القدم لعام 2034 يبرز التزامها بأن تصبح مركزًا عالميًا للرياضة والترفيه. ومن خلال التوسع في السعودية، تهدف Fanera إلى التماشي مع هذه الطموحات وتقديم منصة تفاعل غير مسبوقة لمشجعي كرة القدم في قلب منطقة الشرق الأوسط.

ثورة في تفاعل المشجعين

تقود Fanera ثورة في تفاعل المشجعين باستخدام التعلم الآلي المتقدم لتوقع وتقديم محتوى مخصص. سيمكّن تطبيق Fanera للتفاعل المشجعين من أن يصبحوا منشئي محتوى ومؤثرين، مما يحولهم من استهلاك سلبي إلى مشاركة نشطة. التجربة المحفزة على Fanera تكافئ المستخدمين على تفاعلاتهم، مما يعزز المنافسة ويشجع على تكوين مجتمع حيوي من عشاق كرة القدم.

دمج تقنيات الويب 3.0

وكجزء من نهجها الابتكاري، تفخر Fanera بأن تكون أول منصة تدمج تقنيات الويب 3.0 في تفاعل مشجعي كرة القدم. من خلال الاستفادة من تقنية البلوكشين والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، توفر Fanera للمشجعين فرصًا فريدة لتبادل المحتوى الخاص بهم، مما يضمن الأصالة ويخلق مصادر دخل جديدة. يتماشى هذا تمامًا مع رؤية السعودية للقيادة التكنولوجية والابتكار.

المزايا التنافسية التي تقدمها Fanera

التعلم الآلي المتقدم : تستخدم Fanera الذكاء الاصطناعي لتقديم محتوى مخصص يضمن حصول المستخدمين على معلومات أكثر صلة .

تستخدم الذكاء الاصطناعي لتقديم محتوى مخصص يضمن حصول المستخدمين على معلومات أكثر صلة تمكين إنشاء المحتوى : يصبح المشجعون منشئي محتوى، يشكلون المنصة بمساهماتهم الفريدة .

يصبح المشجعون منشئي محتوى، يشكلون المنصة بمساهماتهم الفريدة تجربة محفزة : سيكتسب المستخدمون نقاطًا للتفاعل، مما يعزز المنافسة والتفاعل .

الإنجازات الرئيسية لـ Fanera

تفاعل قوي مع المستخدمين : أكثر من 450 ألف مستخدم نشط وأكثر من مليون مشاهدة يومية .

أكثر من 450 ألف مستخدم نشط وأكثر من مليون مشاهدة يومية شراكات استراتيجية: تعاون مع مستضيف كأس العالم لعام 2022 ومع الدوري الإماراتي .

تعاون مع مستضيف كأس العالم لعام 2022 ومع الدوري الإماراتي واحدة من أفضل 20 شركة ناشئة في التكنولوجيا الرياضية : معترف بها ضمن أفضل 20 شركة ناشئة في التكنولوجيا الرياضية في عام 2021 .

رؤية الرئيس التنفيذي

وفي هذا الصدد، قال محمد كيلاني، الرئيس التنفيذي لشركة Fanera: "إن التوسع في المملكة العربية السعودية هو خطوة استراتيجية تتماشى مع مهمتنا في إحداث ثورة في تفاعل مشجعي كرة القدم عالميًا. من خلال دمج تقنيات الويب 3.0، نحن لا نعزز تجربة المشجعين فحسب، بل نضع أيضًا معايير جديدة في الصناعة. نحن متحمسون للمساهمة في رؤية المملكة لتصبح مركزًا رياضيًا عالميًا".

تدعو Fanera المستثمرين والشركاء وعشاق كرة القدم في المملكة العربية السعودية للانضمام إليها في هذه الرحلة المثيرة. معًا يمكننا تحويل طريقة تفاعل المشجعين مع اللعبة التي يحبونها.

لمزيد من المعلومات أو للمشاركة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.fanera.co ، أو التواصل معنا على البريد الإلكتروني info@fanera.co أو هاتف رقم/واتس آب: 971502005514+

عن Fanera

تتموضع Fanera في طليعة الثورة في تفاعل المشجعين، وذلك باستخدام التعلم الآلي المتقدم لتوقع وتقديم محتوى مخصص. منصتنا تمكّن المشجعين من أن يصبحوا منشئي محتوى ومؤثرين، مما يحولهم من استهلاك سلبي إلى مشاركة نشطة. التجربة المحفزة على Fanera تكافئ المستخدمين على تفاعلاتهم، مما يعزز المنافسة ويشجع على تكوين مجتمع حيوي من عشاق كرة القدم.

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