يسر "فايس في" (Facephi)، الشركة الرائدة في مجال الابتكار الرقمي وتقنية المصادقة، أن تعلن عن شراكتها الإستراتيجية مع بنك المارية المحلي، أول بنك رقمي ومحلي في الإمارات العربية المتحدة، لتوفير خدمات مصرفية رقمية سلسة وآمنة في كل الإمارات العربية المتحدة.

فهذا التعاون هو إثبات لقيادة شركة "فايس في" في تقديم حلول مصادقة وتحقّق قوية ومتينة تلتزم بمعايير الصناعة الصارمة، بما في ذلك الامتثال لـ iBeta وشهادة الأيزو 30107 المعتمدين من المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا (NIST).

وبهذه المناسبة، أعرب محمد وسيم خياطة، الرئيس التنفيذي لـبنك المارية المحلي، عن تطلّعه بشأن الشراكة، قائلاً: "نحن متحمسون للبدء في هذه الرحلة مع "فايس في" كشريك استراتيجي لنا. وتتوافق خبراتهم وابتكاراتهم التكنولوجية تمامًا مع رؤيتنا المتمثلة في توفير خدمات سلسة وآمنة وتجربة إعداد سريعة وفعّالة لعملائنا الكرام. في بنك المارية المحلي، نفخر بكوننا من أوائل الذين تبنوا التقنيات المتطورة بأعلى مستويات الأمان، ونعمل باستمرار على توسيع قدرات حلولنا وإثراء تجارب عملائنا أثناء عملية الإعداد الذاتي عند التسجيل رقميًا من خلال تطبيق الهاتف المحمول Mbank UAE. وستكون تقنيات التحقق من الهوية المتقدمة من خلال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والسلوك الرقمي مفيدة لتحليل واكتشاف ومنع الأنشطة الاحتيالية بشكل استباقي. وبالتعاون مع "فايس في"، نهدف إلى وضع معيار جديد في الصناعة المصرفية عندما يتعلّق الموضوع بالمصادقة البيومترية للعميل".

وعلّق على هذه الشراكة المدير العام لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، السيّد إنريكو مونتانينو قائلًا: “لأننا روّاد في مجال التكنولوجيا البيومترية للمصادقة ومنع الاحتيال، إننا ملتزمون بتقديم أحدث التقنيات التي تضمن أعلى مستوى من الأمان والراحة للعملاء. وتمثّل الشراكة مع بنك المرية المحلي خطوة بارزة في جهودنا المستمرة لدفع الابتكار في الصناعة المالية والمصرفية العالمية إلى الأمام ودعم بنك المارية المحلي في جهود التوسّع في سوق الإمارات العربية المتحدة.

ومن خلال هذه الشراكة الديناميكية، يهدف بنك المارية المحلي إلى تبسيط وتعزيز عملية الإعداد، ممّا يوفّر للعملاء تجربة سلسة وآمنة. وستلعب تقنية التحقق من الوجه المتقدمة من "فايس في" دورًا محوريًا في تحقيق هذا الهدف، ممّا يضع معيارًا جديدًا للتفاعلات الرقمية داخل القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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حول فايس في

تتخصص فايس في في حلول الإعداد الرقمي الآمنة وسهلة الاستخدام والتحقق من الهوية والمصادقة باستخدام تكنولوجيا القياسات الحيوية المتطورة.

مع أكثر من 250 عميلًا في مختلف الصناعات حول العالم، بما في ذلك الخدمات المصرفية والمالية والتكنولوجيا المالية والصحة والنقل، تلتزم فايس في بإطلاق العنان لقوة الهوية الرقمية باستخدام حلول القياسات الحيوية المتعددة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

ويقع المقر الرئيسي لشركة فايس في في إسبانيا، ولديها فروع في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية.

لمزيد من المعلومات حول فايس في، قم بزيارة www.facephi.com.

حول بنك المارية المحلي

بنك المارية المحلي هو أول بنك رقمي متكامل في دولة الإمارات العربية المتحدة يقدم تجربة عملاء رقمية فريدة من نوعها بكامل خدمات المصرفية الشخصية والتجارية (الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات) على حد سواء من خلال منتجات عصرية ومبتكرة وخدمات شاملة بنموذج تشغيل مبسط. وتتوافق رؤية البنك مع رؤية قادة دولة الإمارات العربية المتحدة، الملتزمين بدعم الأفراد والشركات الصغيرة داخل اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز ثقافة التفكير التقدمي التي تؤكد على الابتكار والتكنولوجيا.

لمزيد من المعلومات حول بنك المارية المحلي، قم بزيارة www.Mbank.ae.