أبوظبي: أقامت أبوظبي لبناء السفن، الشركة التابعة لمجموعة ايدج والرائدة في تصميم وبناء وإصلاح وصيانة وتجديد وتحويل السفن الحربية والتجارية في دولة الإمارات، حفل مراسم وضع عارضة سفينة الدوريات البحرية الجديدة بطول 45 متراً، ربدان FA-400. ويُمثّل الحفل علامة بارزة في مراحل تطوير السفينة، إذ يرمز إلى البداية الرسمية لعملية البناء، ويؤكد التزام شركة أبوظبي لبناء السفن بتقديم سفن حربية متقدمة يتم تصميمها وبناؤها بالكامل في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتُمثّل " ربدان FA-400" أحدث منتجات شركة أبوظبي لبناء السفن، وهي مصممة بملكية فكرية كاملة ومبنية بالكامل في دولة الإمارات. وتم تصميم السفينة بحيث تتمتع بقدرات بحرية فائقة خلال تنفيذ المهام ، كما تُوفّر دعماً متنوعاً للعمليات العسكرية والبحث والإنقاذ والمراقبة والدوريات الساحلية.

ومن المقرر أن يتم عرض سفينة الدوريات البحرية في معرض نافدكس 2025، حيث سيتم استعراض قدراتها أمام أصحاب المصلحة الرئيسيين.

وفي حين يُمثل هذا الحفل رمزية هامة للإعلان بداية عملية البناء، فإنه يسلط الضوء أيضاً على رسالة "شركة أبوظبي لبناء السفن" الرامية إلى بناء وتوفير سفن حربية متطورة بهدف تعزيز الأمن البحري وتوافر الجاهزية التشغيلية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يمكنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـمجموعة "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 35 كيان ضمن ست قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، الصواريخ والأسلحة، الفضاء والتكنولوجيا السيبرانية، التجارة ودعم المهام، التكنولوجيا والابتكار، وحلول الأمن الوطني.

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