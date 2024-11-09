أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أبرمت أبوظبي لبناء السفن، الشركة التابعة لمجموعة ايدج والرائدة إقليمياً في تصميم وبناء وإصلاح وصيانة وتجديد وتعديل السفن الحربية والتجارية، اتفاقية استراتيجية مع "سيات"، الشركة البرازيلية المتخصصة في الأسلحة الذكية وأنظمة الدفاع المتقدمة، والتي تمتلك ايدج حصة 50% فيها. وبموجب الاتفاقية، يتم دمج قاذفة الصواريخ أرض-أرض " MANSUP " المتقدمة على سفينة الهجوم السريع ربدان" FA-400 "التابعة لشركة أبوظبي لبناء السفن، وتزويدها بنظام صاروخي بعيد المدى وعالي الدقة ومصمم خصيصاً للقتال البحري الحديث.

وقع الاتفاقية ديفيد ماسي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لبناء السفن، وباولو سلفادور، المدير التجاري لشركة "سيات"،على هامش فعاليات معرض "يورونافال 2024 " في باريس، والذي يقام حتى 8 نوفمبر الجاري.

وقال ديفيد ماسي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لبناء السفن: "تعتبر سفينة ربدان " FA-400" التي تم إطلاقها حديثاً والمصنوعة بالكامل في دولة الإمارات، مثالاً قوياً على التزامنا بتوفير حلول بحرية سيادية عالية الأداء وتجسد التعاون المؤثر داخل شركات ايدج. ومن خلال دمج قاذفة الصواريخ المتقدمة " MANSUP " من قبل شركة "سيات:، فإننا نعزز قدرة السفينة على توجيه الضربات، ونُقدم منصة متطورة ومرنة لتلبية المتطلبات المتغيرة لقطاع للدفاع الحديث".

من جهة اخرى، أشار باولو سلفادور ، المدير التجاري لشركة "سيات": "يُمثّل هذا التعاون توسّعاً مهماً لشركة "سيات" في قطاع الدفاع المتنامي بدولة الإمارات. وتتيح لنا الشراكة مع شركة أبوظبي لبناء السفن بهدف دمج أنظمة الصواريخ المتقدمة من "سيات" في سفينة مصنوعة في دولة الإمارات، مما يعزز التزامنا بالمساهمة في المنظومة الدفاعية لدولة الإمارات. كما يؤكد هذا التحالف على القيمة التي نُوليها بعناية لبناء شراكات قوية في المنطقة، وتقديم حلول مبتكرة وعالية الأداء مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات الاستراتيجية لشركائنا وسوق دولة الإمارات، كما يمثل علامة فارقة في التوسّع الدولي لشركة "سيات"".

وسيتم عرض سفينة ربدان " FA-400"، المجهزة بنظام صواريخ " MANSUP "، في معرض ومؤتمر الدفاع البحري (نافدكس)، الذي سيقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض من 17 إلى 21 فبراير 2025.

نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يمكنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـمجموعة "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 35 كيان ضمن ست قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، الصواريخ والأسلحة، الفضاء والتكنولوجيا السيبرانية، التجارة ودعم المهام، التكنولوجيا والابتكار، وحلول الأمن الوطني.

نبذة عن شركة أبوظبي لبناء السفن

أبوظبي لبناء السفن (ADSB) هي شركة رائدة على المستوى الإقليمي في بناء السفن العسكرية والتجارية، وإصلاحها، وصيانتها، وإعادة تجهيزها وتعديلها، وتُدير الشركة واحداً من أكثر أحواض السفن تطوراً في المنطقة، مع سجل حافل بالإنجازات يمتد لربع قرن من الزمن. تتبع شركة أبوظبي لبناء السفن لقطاع المنصّات والأنظمة في (ايدج)، وتسهم في المساعدة على زيادة قدرات الدفاع البحري لدولة الإمارات، والحفاظ على الأسطول البحري الإماراتي بحالة تشغيلية ممتازة. كما تُعنى الشركة أيضاً بقطاع الطاقة المدنية، إذ توفر خدمات تصنيع وصيانة وتجديد للبنية التحتية الثابتة التابعة لقطاع الطاقة البحرية. تتمثل رؤية أبوظبي لبناء السفن بتحقيق الريادة الإقليمية في تقديم الحلول الموثوقة والمبتكرة، وإنشاء علاقات متينة تجلب قيمة مضافة للعملاء، وغيرهم من الجهات المعنية، العسكرية والمدنية على حد سواء.

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نبذة عن شركة "سيات"

"سيات"، الشركة البرازيلية المتخصصة في الأسلحة الذكية وأنظمة الدفاع المتقدمة، متخصصة في تطوير وإنتاج أنظمة دفاعية معقدة. تتطّلع الشركة ضمن مسؤولياتها حاليًا على العديد من البرامج الاستراتيجية مثل الصواريخ المضادة للسفن " MANSUP " و MANSUP-ER " والصاروخ المضاد للدبابات " MAX 1.2 AC " ونظام مراقبة(SisGAAz) " Blue Amazon" .وفي عام 2023، استحوذت مجموعة ايدج على50% من الحصص.

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