أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أبرمت أبوظبي لبناء السفن، الشركة التابعة لمجموعة ايدج والرائدة إقليمياً في تصميم وبناء وإصلاح وصيانة وتجديد وتحويل السفن الحربية والتجارية، شراكة مع ديناتيك إنترناشونال "ديناتيك"، وهي شركة مبتكرة في مجال أنظمة الدفاع والأسلحة عالية الأداء، لدمج أنظمة المدفعية الرئيسية والجانبية المتقدمة على سفينة الهجوم السريع ربدان “FA-400”التي أطلقتها شركة أبوظبي لبناء السفن مؤخراً.

ووقع الاتفاقية من الجانبين ديفيد ماسي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لبناء السفن، وشارل بارنارد، الرئيس التنفيذي لشركة ديناتيك، على هامش فعاليات معرض يورونافال 2024، الذي يقام في باريس حتى 8 نوفمبر الجاري.

من جهته، قال ديفيد ماسي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لبناء السفن: "تمكّننا هذه الاتفاقية مع "ديناتيك" من تسليح ربدان "" FA-400بقوة نارية عالية الأداء، بما يتماشى مع أهدافنا المتمثلة في تقديم سفن متفوقة للعملاء المحليين والعالميين. كما تُمثّل هذه الشراكة خطوة استراتيجية في إعداد أسطولنا لمواجهة التحديات المعقدة للبيئة البحرية التي نشهدها اليوم".

من جهة مماثلة، قال شارل بارنارد، الرئيس التنفيذي لشركة ديناتيك: "لا ريب أن شراكتنا مع أبوظبي لبناء السفن بشأن سفينة ربدان " FA-400" تتيح فرصة ممتازة لإظهار دقة الأنظمة المدفعية لشركة "ديناتيك" و تُعزز موثوقيتها في بيئة العمليات المتقدمة، مما يؤكد التزامنا بضمان الجودة والأداء. نحن على ثقة بأن أنظمتنا ستضيف قدرات كبيرة إلى سفينة ربدان " FA-400" ، مما يدعم نجاح مهمتها في مجموعة واسعة من التطبيقات الاستراتيجية".

وسيتم عرض ربدان " FA-400" ، المجهزة بأنظمة المدافع الرئيسية والجانبية من " ديناتيك " ، في معرض ومؤتمر الدفاع البحري (نافدكس)، الذي سيقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض من 17 إلى 21 فبراير 2025.

نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يمكنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـمجموعة "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 35 كيان ضمن ست قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، الصواريخ والأسلحة، الفضاء والتكنولوجيا السيبرانية، التجارة ودعم المهام، التكنولوجيا والابتكار، وحلول الأمن الوطني.

نبذة عن أبوظبي لبناء السفن

أبوظبي لبناء السفن (ADSB) هي شركة رائدة على المستوى الإقليمي في بناء السفن العسكرية والتجارية، وإصلاحها، وصيانتها، وإعادة تجهيزها وتعديلها، وتُدير الشركة واحداً من أكثر أحواض السفن تطوراً في المنطقة، مع سجل حافل بالإنجازات يمتد لربع قرن من الزمن. تتبع شركة أبوظبي لبناء السفن لقطاع المنصّات والأنظمة في (ايدج)، وتسهم في المساعدة على زيادة قدرات الدفاع البحري لدولة الإمارات، والحفاظ على الأسطول البحري الإماراتي بحالة تشغيلية ممتازة. كما تُعنى الشركة أيضاً بقطاع الطاقة المدنية، إذ توفر خدمات تصنيع وصيانة وتجديد للبنية التحتية الثابتة التابعة لقطاع الطاقة البحرية. تتمثل رؤية أبوظبي لبناء السفن بتحقيق الريادة الإقليمية في تقديم الحلول الموثوقة والمبتكرة، وإنشاء علاقات متينة تجلب قيمة مضافة للعملاء، وغيرهم من الجهات المعنية، العسكرية والمدنية على حد سواء.

المزيد من المعلومات متوفر على الموقع الإلكتروني adsb.ae/ar

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