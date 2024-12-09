الإمارات العربية المتحدة: بدأت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة خارج قطاع النفط والغاز، أعمال التأسيس لإنشاء 10 خلايا اختزال تجريبية تعمل بتقنية EX، الجيل القادم من تقنيات صهر الألمنيوم التي طورتها الشركة. وستُستَخدَم الخلايا التجريبية في موقع الطويلة لاستعراض أحدث ابتكارات الثورة الصناعية الرابعة في قطاع صناعة الألمنيوم، وذلك استناداً إلى جهود البحث والتطوير لدى الإمارات العالمية للألمنيوم وريادتها في التحول الرقمي وتطبيق حلول الثورة الصناعية الرابعة.

تهدف تقنية EX الجديدة إلى زيادة إنتاج الألمنيوم مع خفض استهلاك الطاقة والانبعاثات، وتستند في تصميمها إلى أجهزة استشعار وشبكة اتصال تعتمد على إنترنت الأشياء لتسهيل جمع البيانات مباشرةً، وذلك في إطار خطة تحول الشركة للاعتماد على حلول الثورة الصناعية الرابعة.

تعتزم الإمارات العالمية للألمنيوم دمج جميع تطبيقات تقنيات الثورة الصناعية الرابعة الحالية في تقنية EX، وتطوير تقنيات رقمية حديثة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وأدوات تحليل البيانات المتقدمة.

تهدف الشركة من هذه الزيادة في أجهزة الاستشعار والبيانات للاستفادة من الذكاء الاصطناعي في التحكم الآلي في خلايا الصهر، والرافعات، والمركبات، مما يسهم في تحسين كفاءة عمليات خطوط خلايا الصهر وتكاملها، وخفض نسبة الأعطال والاضطرابات فيها. وستعمل تطبيقات تعلم الآلة في التطوير المستمر للعمليات وزيادة دقة تخطيط المهام للوصول إلى إمكانات الأداء النظرية الكاملة لتقنية EX.

تشمل تطبيقات تقنيات الثورة الصناعية الرابعة التي طورتها الإمارات العالمية للألمنيوم الكشف عن أعطال محتملة في خلايا الصهر، وتقدير الفترة الزمنية لعمر الخلايا، واستخدام الرافعات الذكية المزودة برؤية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في خلايا الاختزال التجريبية التي تعمل بالتقنية الجديدة في النصف الأول من 2025، فيما تستهدف الشركة استخدام تقنية EX في عملية التصنيع واسعة النطاق، بما في ذلك تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة بحلول عام 2028.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: "تصدرت الإمارات العالمية للألمنيوم، على مدار ثلاثين عاماً، مشهد الابتكار في تطوير تقنياتها الخاصة لعمليات صهر الألمنيوم. وها نحن اليوم نحقق إنجازاً جديداً من خلال تطوير تقنية EX المبتكرة، والتي تعدخطوة بارزة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة للشركة بالاعتماد على تطبيقات الثروة الصناعية الرابعة، كما يؤكد هذا الإنجاز التزام الشركة بتشكيل مستقبل مستدام لصناعة الألمنيوم".

أطلقت الإمارات العالمية للألمنيوم مبادرتها للتحول الرقمي في العام 2021 بهدف تعزيز عملياتها الصناعية والتجارية، وتحسين تجربة العملاء والموظفين وخلق قيمة إضافية من خلال مصادر جديدة للإيرادات. ونفذت الشركة بالفعل أكثر من 80 تطبيق لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، محققةً أرباح بقيمة 100 مليون دولار تقريباً.

كما استثمرت الشركة، ضمن جهود تحولها الرقمي، في بناء بنية تحتية متطورة والتي تشمل واحدة من أولى منصات التصنيع الرقمية التي تعتمد على تقنية السحابة الهجينة في المنطقة والتي طورتها بالتعاون مع مايكروسوفت، وأول مراكز للبيانات في القطاع الصناعي تعمل كلياً بالطاقة المتجددة في مقرّيها في جبل علي والطويلة، مما يخفض إجمالي استهلاك الطاقة في عمليات الحوسبة في الشركة، ما يؤدي بدوره إلى خفض الانبعاثات. إضافة إلى ذلك، عملت الشركة على تطوير مهارات 3000 من موظفيها في استخدام التقنيات الرقمية وأساليب العمل.

الجدير بالذكر أن الشركة أكملت مرحلة التصميم الأساسية لتقنية صهر الألمنيوم الجديدة في يونيو من عام 2024، ومنذ ذلك الوقت تعمل على التفاصيل الهندسية الخاصة بالتركيب في موقع الطويلة. تعتبر خلايا الاختزال التي تعمل بتقنية EX الجديدة أكبر من خلايا الصهر الحالية التي تعمل بتقنية DX+ Ultra الصناعية التي طورتها الشركة، مما يساعد على رفع شدة التيار الكهربي وتحسين كفاءته. ويُشار إلى أن تقنية DX+ Ultra تعتبر بالفعل إحدى أكفأ تقنيات الصهر في قطاع صناعة الألمنيوم العالمي.

وتهدف تقنية EX التي طورتها الإمارات العالمية للألمنيوم إلى زيادة القدرة الإنتاجية بنسبة تصل إلى 22 بالمائة، وتم تصميمها بالاعتماد على نمطين مختلفين للعمليات، أحدهما لزيادة الإنتاجية والآخر لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة.

ويُتوقَّع أن تؤدي التقنية الجديدة إلى تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة لكل طن من الألمنيوم بحوالي 5% بالنسبة للتصميم الذي يعزز الإنتاجية، وحوالي 12% للتصميم الذي يتميز بكفاءة استهلاك الطاقة.

في عام 2016، أصبحت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أول شركة صناعية إماراتية ترخص تقنياتها الصناعية الأساسية على المستوى الدولي من خلال اتفاقية مع شركة ألمنيوم البحرين لاستخدام تقنية DX+ Ultra في مشروع توسعة خط الصهر السادس للشركة البحرينية.

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