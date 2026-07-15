دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت مجموعة اينوك، الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة، عن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة "EVS" لصيانة المركبات الكهربائية، لإطلاق خدمات الصيانة السريعة للمركبات الكهربائية من خلال "أوتوبرو"، الشركة الرائدة في تشغيل شبكة واسعة من مراكز خدمة السيارات في دولة الإمارات العربية المتحدة والتابعة لمجموعة اينوك. وستكون الخدمة متوفرة في أربع محطات مختارة في دبي ورأس الخيمة والفجيرة والعين.

تهدف هذه الشراكة إلى توفير دعم أسرع وأسهل لمالكي المركبات الكهربائية، من خلال الجمع بين شبكة محطات خدمة اينوك عبر "أوتوبرو" وخبرة شركة EVS لصيانة المركبات الكهربائية المتخصصة في خدمات المركبات الكهربائية والهجينة.

من جانبه، قال حسين سلطان لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "تحرص مجموعة اينوك دائماً على أن توفر لعملائها السهولة والراحة في الوصول إلى الخدمات التي يحتاجونها. ومع تزايد الاعتماد على المركبات الكهربائية في دولة الإمارات، كان لزاماً علينا أن نوسّع نطاق الخدمات المخصصة لهذه المركبات ضمن شبكة محطات الخدمة التابعة لنا. ولا شك أن هذا التعاون مع شركة EVS لصيانة المركبات الكهربائية سيوفر الدعم المتخصص للمركبات الكهربائية في نقاط الاتصال اليومية التي تحظى بثقة عملائنا، ما يدعم بشكل مباشر السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية واستراتيجية دبي للتنقل الأخضر 2030، ويؤكد التزامنا بضمان استمرار محطات الخدمة التابعة لنا في تلبية احتياجات جميع سائقي المركبات على الطرقات."

قال سعيد الجنيبي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة EVS لصيانة المركبات الكهربائية” : يمثل تعاوننا مع مجموعة اينوك خطوة مهمة نحو جعل خدمات المركبات الكهربائية المتخصصة أكثر سهولة ووصولاً للعملاء في جميع أنحاء دولة الإمارات. ومن خلال خدمات الصيانة السريعة للمركبات الكهربائية، نعمل على تقريب الدعم المتخصص للمركبات الكهربائية من العملاء، مع دعم النمو المستمر لمنظومة التنقل الكهربائي في الدولة."

ستوفر مواقع الصيانة السريعة الجديدة للمركبات الكهربائية تجربة خدمة أكثر سهولة وراحة لمالكي المركبات الكهربائية، بما يدعم التوجه المتنامي في دولة الإمارات نحو حلول تنقل أكثر ذكاءً واستدامة.

نبذة عن شركة EVS لصيانة المركبات الكهربائية

تُعد شركة EVS لصيانة المركبات الكهربائية أول مركز متخصص في خدمات المركبات الكهربائية في دولة الإمارات، ومزوداً إقليمياً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي لحلول المركبات الكهربائية والهجينة المتخصصة. ومن خلال التشخيص المتقدم، والصيانة، والإصلاح، ودعم الضمان، والخبرة الفنية، تساهم الشركة في دعم النمو المستمر لمنظومة المركبات الكهربائية في المنطقة.

نبذة عن مجموعة اينوك

شركة بترول الإمارات الوطنية ’اينوك‘ هي مجموعة متكاملة ورائدة في مجال النفط والغاز ومساهم بارز في قطاع الطاقة العالمي. تلعب اينوك، المملوكة بالكامل لحكومة دبي، دوراً محورياً في كافة مراحل سلسلة القيمة في مجال الطاقة. وتندرج العمليات التشغيلية للمجموعة ضمن عدة قطاعات هي الاستكشاف والإنتاج، والتكرير، والإمداد، والتجارة والتصنيع، ومنشآت التخزين، وأعمال التجزئة والتوزيع، ووقود الطائرات والمنتجات النفطية للاستخدامات التجارية والصناعية. كما تتضمن الأعمال غير النفطية للمجموعة كلاً من خدمات السيارات، وخدمات البيع بالتجزئة، إضافة إلى حلول تطوير المشاريع المتكاملة. ومن خلال محفظة عملياتها المتكاملة وموظفيها البالغ عددهم أكثر من 12500 موظف، تقدّم اينوك خدمات رائدة لآلاف العملاء في أكثر من ستين سوقاً، مع الالتزام بتزويدهم بأعلى معايير الخدمة، وتوفير أحدث الابتكارات التقنية وأفضل الممارسات العملية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.enoc.com

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