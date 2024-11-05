دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "evision"، ذراع بث المحتوى الإعلامي والترفيهي في "إي آند "، اليوم عن إبرام شراكة مع "ترينديول"، المنصة الرائدة عالمياً في مجال التجارة الإلكترونية. ويهدف هذا التعاون إلى إطلاق تجربة مبتكرة للإعلانات على "ستارز أون"، منصة البث المدعومة بالإعلانات عند الطلب التابعة لشركة "evision"، ما يتيح للمشتركين للمرة الأولى إمكانية التسوق مباشرةً أثناء مشاهدتهم لبرامجهم المفضلة، مستفيدين من تقنية الإعلانات الإلكترونية على منصة "ستارز أون".

وتجمع هذه الشراكة المحتوى الترفيهي الشامل الذي تقدمه "evision" وخبرة "ترينديول" في مجال التجارة الإلكترونية، وهو ما يعزز من ريادة منصة "ستارز أون" للإعلانات التلفزيونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ ستتيح للمستخدمين التعرف على المنتجات الرائجة وشرائها على الفور أثناء مشاهدتهم لمحتوى البث المفضل لديهم، ما يخلق تجربة تسوق متكاملة ومريحة وتفاعلية.

وقال أوليفييه براملي، الرئيس التنفيذي لشركة "evision": «تمثل شراكتنا مع "ترينديول" خطوة مهمة ومبتكرة لتحويل طريقة تفاعل المشاهدين مع برامجهم المفضلة وجعلها تجربة أكثر جاذبية، فضلاً عن أنها تسهم في تعزيز قطاع الترفيه من خلال الجمع ما بين المحتوى المفضّل والإعلانات التجارية. ويسعدنا أن نكون أول من يقدم هذه التجربة الفريدة من الترفيه عالي الجودة وخدمة الشراء الفوري على منصة "ستارز أون" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

من جهته، قال تشاغلايان تشيتين، رئيس مجموعة "ترينديول": «يتيح لنا هذا التعاون الحصري فرصة عرض أحدث صيحات الأزياء لدى "ترينديول" على العملاء في دول مجلس التعاون الخليجي أثناء مشاهدتهم للأفلام والبرامج التلفزيونية على منصة "ستارز أون". ولن يقتصر الأمر على عرض منتجات رائجة فحسب، بل سنتيح للمشاهدين كذلك إمكانية التسوق الفوري لهذه المنتجات أثناء مشاهدتهم لبرامجهم المفضلة».

وخلال الفترة المقبلة، ستصبح منتجات "ترينديول" متاحة مباشرةً للمشاهدين عبر الإعلانات التفاعلية والمحتوى المدعم بعروض التسوق على منصة "ستارز أون". كما من المتوقع أن يحدث هذا النهج المبتكر تغييراً جذرياً في طريقة تسوق العملاء وتفاعلهم مع الوسائط الرقمية وجعلها أكثر متعة وجاذبية.

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