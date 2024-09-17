دبي، أعلنت "evision" وشبكة "Hearst Networks" أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا عن توقيع شراكة استراتيجية متعددة السنوات لتوفير محتوى قنوات "HISTORY" و"HISTORY 2" و"Crime+Investigation" الرئيسية للمشتركين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وستسهم القنوات الجديدة، المتاحة على منصة "eLife"، في توسيع مكتبة "evision" الحالية التي تضم أكثر من 600 قناة، ما يتيح للمشتركين فرصة الاستمتاع بمشاهدة برامج عالية الجودة لروايات تاريخية مشوقة، إضافةً إلى مسلسلات وثائقية عن تحقيقات واقعية.

وقال أوليفييه براملي، الرئيس التنفيذي في "evision": «نحن سعداء بتقديم المحتوى الاستثنائي لشبكة "Hearst Networks" أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا عبر شبكتنا ذات الانتشار الواسع، الأمر الذي سيوفر قنوات ذات مستوى متميز لشريحة أكبر من الجمهور في دولة الإمارات. ويؤكد هذا التعاون على اهتمامنا المشترك بتقديم تجارب ترفيهية فريدة ومميزة للمشتركين».

وتقدم "HISTORY"، قناة التاريخ التلفزيونية الرائدة عالمياً في مجال الترفيه الواقعي، أكثر من 500 ساعة من البرامج الجديدة والحصرية، تضم نخبة من كبار نجوم السينما. وتواصل القناة جذب الجماهير حول العالم من خلال برامج الاستكشاف الشيقة عن تاريخ البشرية وإنجازاتها.

وتدعم قناة "HISTORY 2" محتوى القناة الرئيسية من خلال التعمق في مواضيع تاريخية محددة وتوفير تجربة مشاهدة منتقاة لعشاق التاريخ ومحبي الروايات التاريخية. بدورها تقدم قناة "Crime+Investigation" المنتشرة في أكثر من 100 دولة، مجموعة من برامج التحقيقات، وتتيح للمشاهد الحصول على تفاصيل حصرية عن التحقيقات الجنائية التاريخية.

وقال أدريان بيلكنجتون، الرئيس التنفيذي للعمليات في شبكة “Hearst Networks” أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: «متحمسون جداً لشراكتنا مع "evision" ولإطلاق مجموعة قنواتنا المتميزة وعرض ما تقدمه من برامج تاريخية وتحقيقات جنائية متميزة للمشاهدين في المنطقة».

من جهته، قال سونيل ك. جوي، رئيس المحتوى في "evision": «لا تزال قنوات التلفزيون التقليدية تحظى بمتابعة واسعة في قطاع الترفيه، نظراً لانتشارها الواسع وقاعدتها الجماهيرية الراسخة. وتواصل هذه القنوات جذب عدد كبير من المشاهدين، وذلك بفضل مصداقية العلامة التجارية المرتبطة بمثل هذه القنوات التلفزيونية الشبكية المتميزة، إلى جانب ما تقدمه من روايات وتحقيقات مشوقة، ولذلك فهي تعتبر إضافة ذات قيمة كبيرة لخدمات التلفزيون المدفوع».

وستتوفر هذه القنوات على شبكة "eLife TV"، حيث ستكون متاحة عبر باقات "Western" و"Western Plus" و"Asiana Premium".

وفي إطار تعزيز الشراكة، تعتزم شبكة "Hearst Networks" أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا أيضاً تقديم أول قناة بث تلفزيوني مجاني مدعوم بالإعلانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر منصة "ستارز أون"، ما يتيح للجمهور استكشاف هذه البرامج الرائعة لأول مرة والاستمتاع بمشاهدتها.

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