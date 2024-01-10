• "روشن" وشركة البنية التحتية للمركبات الكهربائية "EVIQ" توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز وتسهيل استخدام المركبات الكهربائية في المملكة العربية السعودية.

• المذكرة تضع إطاراً للتعاون بين "روشن" و "EVIQ" لدراسة وتحليل وتطوير حلول البنية التحتية للمركبات الكهربائية داخل مشاريع روشن.

• ستطلق شركة "EVIQ" أول محطة شحن عمومي سريع للمركبات الكهربائية في الرياض في واجهة روشن.

الرياض: وقعت مجموعة روشن، المطور الوطني العقاري الرائد وأحد المشاريع الكُبرى التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، مذكرة تفاهم مع "شركة البنية التحتية للمركبات كهربائية" "EVIQ"، الشركة الرائدة في تقديم حلول شحن المركبات الكهربائية لتسريع استخدام المركبات الكهربائية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

بموجب مذكرة التفاهم، سيتعاون الطرفان في دراسة وتحليل وتطوير البنية التحتية للمركبات الكهربائية في المجمعات السكنية والعقارات التجارية التي تطورها روشن في جميع أنحاء المملكة. وتعد هذه المذكرة خطوة مهمة في جهود كل من "روشن" و "EVIQ" لتسريع استخدام المركبات الكهربائية والمساهمة في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية لرؤية السعودية 2030. ويهدف التعاون إلى توفير بنية تحتية مناسبة ودعم مشاريع روشن العقارية بمرافق شحن ذكية ومتكاملة لتعزيز سهولة استخدام المركبات الكهربائية.

ستفتح هذه الشراكة حقبة جديدة يتمتع فيها سكان الرياض وزوارها بسهولة ويسر التنقل، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030 في رفع جودة البنية التحتية وزيادة نسبة المركبات الكهربائية التي تسير في طرق الرياض لتصل إلى 30%.

وبهذه المناسبة، صرّح الرئيس التنفيذي لمجموعة روشن السيّد ديفد جروفر: "انطلاقاً من حرصنا على إنشاء بُنية تحتية متكاملة للمركبات الكهربائية، فإنه يُسعدنا التعاون مع ’EVIQ‘ من أجل تنفيذ استراتيجيتنا بتوفير تقنيات متطورة والتعاون مع الشركات الرائدة في القطاع. ونفخر بأن أول منفذ شحن عمومي للمركبات الكهربائية من ’EVIQ‘ سيكون في واجهة روشن، الوجهة الفريدة التي تستقبل أكثر من 800,000 زائر شهرياً شمال الرياض". وأضاف: "نتطلع بحماس لزيادة التعاون وتوفير بنية تحتية لشحن المركبات الكهربائية في جميع مجتمعات روشن المتكاملة والمؤنسنة في المملكة العربية السعودية".

ومن جهته، صرّح الرئيس التنفيذي لشركة EVIQ، محمد بكر قزاز، قائلاً: "تشير هذه الاتفاقية إلى توافق والتزام الشركتين بهدف مشترك يتمثل في تحسين جودة الحياة لمواطني المملكة العربية السعودية. ستؤدي تقنية شحن السيارات الكهربائية المتطورة من شركة EVIQ، جنبًا إلى جنب مع التغطية الواسعة لمجتمعات ومرافق مجموعة ROSHN المتكاملة، إلى إنشاء شبكة واسعة النطاق من أجهزة الشحن عالية السرعة في مواقع استراتيجية حول المملكة، مما سيخلق تجربة إيجابية لمستخدمي السيارات الكهربائية، ويساعد في دعم أهداف المملكة العربية السعودية في تنمية وتيرة التحول نحو السيارات الكهربائية."

يشهد هذا التعاون بين "روشن" و"EVIQ" أيضاً إطلاق أول محطة شحن عمومي سريع للمركبات الكهربائية في المملكة العربية السعودية في واجهة روشن في مدينة الرياض. ويهدف هذا التعاون الاستراتيجي إلى تبادل الخبرات بين الجهتين لتطوير البنية التحتية والتقنيات الحديثة الداعمة لنشر استخدام المركبات الكهربائية على نطاق أوسع في المملكة. وتجسد شراكة "روشن" مع " EVIQ" طموحات مجموعة روشن في رفعِ سقفِ المنافسة في القطاع العقاري من خلال الابتكار وتطبيق مفاهيم الاستدامة والنزاهة.

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