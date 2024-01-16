• الموقع الذي تم افتتاحه يعد أول موقع عمومي للشحن السريع للشركة ويقع في واجهة روشن بالرياض.

• يضم الموقع الجديد شواحن عالية الجهد تعمل بالتيار المستمر، ويمكنها تقديم الخدمة لما يصل إلى أربع سيارات في آن واحد، بمعدل طاقة يتعدى 100 كيلوواط لكل شاحن.

• سيتمكن سائقو السيارات الكهربائية من شحن سياراتهم في وقت قياسي.

الرياض: أعلنت شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية (EVIQ)، عن افتتاح موقعها للشحن السريع للسيارات الكهربائية، والذي يقع في واجهة روشن بالرياض (المعروفة سابقاً باسم واجهة الرياض). وتعد هذه الخطوة، إنجازاً هاماً لشركة EVIQ، التي هي نتاج شراكة مثمرة بين صندوق الاستثمارات العامة والشركة السعودية للكهرباء، كما إن هذا الإنجاز يعد خطوة إيجابية لصناعة السيارات الكهربائية داخل المملكة.

ويتميز الموقع الجديد بوجود شاحنين سريعين متطورين، يتمتع كل منهما بقدرة على توفير طاقة تتعدى 100 كيلوواط، بما يوفّر شحناً عالي الجهد متاحاً لجميع مستخدمي السيارات الكهربائية في الرياض. كما أن نشر هذه التقنية وإتاحتها لجمهور المستخدمين يبشر بحقبة جديدة من السهولة والراحة والسرعة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 في رفع مستوى اعتماد السيارات الكهربائية للاستخدام اليومي.

وقال السيد محمد بكر قزاز، الرئيس التنفيذي لشركة EVIQ: "إنها لحظة تاريخية لـ EVIQ، وأولى الإنجازات الهامة المتعلقة بخططنا في نشر أكثر من 5,000 شاحن سريع في 1,000 موقع استراتيجي حول المملكة بحلول عام 2030". وتابع قائلاً: "سيكون لافتتاح موقعنا الأول في واجهة روشن، الأهمية الكبرى في إتاحة إمكانيات الوصول إلى تقنيات شحن السيارات الكهربائية الأكثر تقدماً أمام جمهور المستخدمين، كما سيكون لأجهزة الشحن السريع الأثر الكبير في تحويل قطاع شحن السيارات الكهربائية العمومي والارتقاء به، بما يمكّن سائقي السيارات الكهربائية من شحن سياراتهم في فترة زمنية قصيرة ووقت قياسي".

وقال ديفيد جروفر، الرئيس التنفيذي لمجموعة روشن: “تعد واجهة روشن من الوجهات المميزة في الرياض، حيث يزورها أكثر من 800.000 زائر شهرياً، مما يجعلها موقعاً مثالياً لاستضافة أول محطة عمومية لشحن السيارات الكهربائية من EVIQ". وأضاف: "سيضيف مشروع سدرة السكني المجاور نحو 30 ألف وحدة سكنية عصرية إلى مجموع الوحدات السكنية في الرياض، بالإضافة إلى توفير بنية تحتية لشحن السيارات الكهربائية داخل أول مجمع متكامل يطبق مفاهيم الاستدامة في العاصمة. نحن سعداء بتعاوننا مع EVIQ والذي يأتي في إطار استراتيجياتنا التي تلتزم بتطبيق التقنيات المتطورة في مجال عملنا وعقد الشراكات الهامة والمتميزة مع الشركات الرائدة محلياً ودولياً".

ويعد الوقت الذي تستغرقه عملية شحن السيارات الكهربائية، أحد أكبر التحديات التي يواجهها العديد من مالكي السيارات الكهربائية اليوم، إضافة لنقص أجهزة الشحن السريع في سوق المملكة، مما يجعل الموقع الجديد للشحن السريع خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح في مواجهة مثل هذا التحدي، بالإضافة إلى تعزيز الثقة في ملكية واستخدام السيارات الكهربائية داخل المجتمع السعودي.

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نبذة عن EVIQ

شركة البنية التحتية للمركبات الكهربائية EVIQ، هي مشروع مشترك بين صندوق الاستثمارات العامة والشركة السعودية للكهرباء، والتي توزع حصصها بين صندوق الاستثمارات العامة بنسبة 75%، والشركة السعودية للكهرباء بنسبة 25%. يتواجد المقر الرئيسي للشركة في العاصمة السعودية الرياض، ويتمحور تركيزها حول توفير الدعم للتوجه نحو اعتماد السيارات الكهربائية في السوق السعودية من خلال إرساء وتعزيز بنية تحتية الأفضل في فئتها، وإنشاء شبكة وطنية من نقاط الشحن السريع لتمكين وتشجيع استخدام السيارات الكهربائية في جميع أنحاء المملكة.

تتولى EVIQ مسؤولية تعزيز نمو قطاع السيارات الكهربائية في المملكة العربية السعودية. وستعمل من خلال التعاون مع مجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص في السوق، على وضع وإرساء الركائز الأساسية، لإنشاء بنية تحتية قوية للسيارات الكهربائية من شأنها تعزيز الثقة داخل المجتمع السعودي لجهة ملكية واستخدام السيارات الكهربائية. وستساهم هذه الخطوات في نمو حجم ونسبة اعتماد واستخدام السيارات الكهربائية، ما ينعكس على مكانة هذا القطاع ودوره في استقطاب المستثمرين من القطاع الخاص.

للمزيد من المعلومات يرجى زيارة: www.eviq.sa