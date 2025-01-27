أعلنت شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية (EVIQ)، المشروع المشترك بين صندوق الاستثمارات العامة (PIF) والشركة السعودية للكهرباء (SEC)، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة الفطيم للتنقل الكهربائي، الممثل الرسمي لشركة “BYD” في المملكة. تهدف هذه الشراكة إلى تسريع وتيرة اعتماد المركبات الكهربائية في المملكة من خلال دمج خبرات EVIQ في البنية التحتية للشحن السريع مع إمكانيات “BYD” وقاعدة عملائها.

تتضمن مذكرة التفاهم نقاط تعاون رئيسية، من بينها إنشاء بنية تحتية للشحن السريع في مواقع التنقل الكهربائي التابعة لشركة “BYD” الفطيم في المملكة العربية السعودية. كما ستشمل الشراكة أيضاً توفير باقات شحن مخصصة لعملاء “BYD” لضمان تجربة شحن مريحة وسهلة تواكب المعايير العالمية للجودة والسلامة والكفاءة.

تواصل شركة EVIQ ريادتها في تطوير منظومة المركبات الكهربائية في المملكة العربية السعودية، مستهدفة نشر أكثر من 5000 شاحن في مواقع استراتيجية بمختلف أنحاء المملكة بحلول عام 2030. كما يعكس تعاونها مع “BYD” التزامها بتعزيز الشراكات المحلية والدولية لبناء أساس قوي لهذا القطاع. تسعى EVIQ إلى تسهيل امتلاك المركبات الكهربائية من خلال توفير شبكة واسعة لمحطات الشحن، مما يساهم في تسريع انتقال المملكة نحو مستقبل مستدام في قطاع النقل.

وقال السيد محمد بكر قزاز، الرئيس التنفيذي لشركة EVIQ: "تمثل شراكتنا مع شركة “BYD” الفطيم للتنقل الكهربائي علامة فارقة في تحويل مشهد النقل في المملكة العربية السعودية. من خلال الجمع بين خبرتنا في البنية التحتية للشحن السريع وخبرة “BYD”في مجال التنقل الكهربائي، نهدف إلى تقديم تجربة شحن لا مثيل لها لمالكي المركبات الكهربائية في المملكة، مما يساهم في تحقيق أهداف الاستدامة للبلاد وأجندة رؤية 2030."

وأضاف بدر حسن خوجندي المدير العام لشركة “BYD” في السعودية: "يعد التعاون الاستراتيجي بين “BYD” و EVIQ أمراً أساسياً لتشكيل مستقبل أكثر استدامة للمملكة العربية السعودية. يتماشى هذا التعاون مع رؤيتنا المشتركة لدفع التنقل المستدام من خلال تكنولوجيا المركبات الكهربائية والبنية التحتية المتطورة. نهدف معاً إلى تمكين اعتماد المركبات الكهربائية من خلال توفير حلول شحن متاحة فعالة وعالية الجودة في جميع أنحاء المملكة."

يدعم هذا التعاون هدف EVIQ لتسريع وتيرة التحول نحو استخدام المركبات الكهربائية في المملكة، من خلال تطوير شبكة شحن شاملة توفر الراحة لمالكي المركبات الكهربائية، تقلل من انبعاثات الكربون، وتعزز بيئة أفضل.

بالإضافة إلى نشر بنية تحتية عالمية المستوى، سيلعب مرفق البحث والتطوير التابع لشركة EVIQ في الرياض دورًا حاسمًا في اختبار وتحسين التقنيات لهذا التعاون، مما يضمن التوافق والكفاءة المصممة خصيصًا للسوق السعودي.

نبذة عن EVIQ:

شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية (EVIQ)، هي مشروع مشترك بين صندوق الاستثمارات العامة (PIF) والشركة السعودية للكهرباء (SEC). يتمثل المحور الأساسي للشركة، التي تتخذ مقراً رئيسياً في الرياض، في دعم اعتماد المركبات الكهربائية في السوق السعودي. يتم ذلك من خلال بناء أحدث بنية تحتية في فئتها إقامة شبكة من محطات الشحن السريع لمركبات الكهربائية على مستوى المملكة.

تسعى شركة EVIQ إلى تحقيق تواجد قوي في أكثر من 5000 شاحن سريع بحلول عام 2030 في مدن المملكة العربية السعودية وعلى الطرق المتصلة. تندرج هذه المبادرة الاستراتيجية تحت مظلة الأنظمة والمعايير، بهدف تعزيز التحول نحو اعتماد المركبات الكهربائية من خلال توفير أفضل بنية تحتية للشحن وجعلها متاحة على نطاق واسع.

نبذة عن شركة الفطيم للتنقل الكهربائي:

تختص شركة الفطيم للتنقل الكهربائي، وهي شركة تابعة لمجموعة الفطيم، بتعزيز حلول النقل المستدام والنهوض بها في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط. وتركز على توزيع وبيع المركبات الكهربائية والهجينة والبنية التحتية للشحن الكهربائي والخدمات المرتبطة بها. وتتميز الشركة بالتزامها الراسخ بتحقيق الاستدامة البيئية، كما تهدف إلى تسريع الاعتماد على المركبات الكهربائية والهجينة في المنطقة، مما يسهم في الحد من البصمة الكربونية وبناء مستقبل أنظف وأكثر اخضراراً. وتُعدّ شركة الفطيم للنقل الكهربائي الموزع الحصري للمركبات الكهربائية من علامتيّ Polestar و”BYD” في دولة الإمارات، حيث توفر مجموعة من الطرازات المناسبة لحاجات وميزانيات جميع العملاء. وتقدم مجموعة متكاملة من الخدمات، التي تشمل حلول الشحن الكهربائي والدعم بعد عمليات البيع وخيارات التمويل، بالإضافة إلى توفير المركبات الكهربائية.

نبذة عن BYD:

BYD هي الشركة الرائدة عالمياً في إنتاج مركبات الطاقة الجديدة، حيث باعت ثلاثة ملايين مركبة في جميع أنحاء العالم في عام 2023 لوحده. وفضلاً عن أنها من أنجح الشركات المصنّعة للمركبات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن في جميع أنحاء العالم، تُعدّ BYD الشركة الوحيدة التي تنتج سلسلة التوريد الصناعية الكاملة للمركبات الكهربائية، بما في ذلك البطاريات والمحركات الكهربائية وأجهزة التحكم الإلكترونية وأشباه الموصلات. وتمتاز BYD بعملياتها الناجحة في أسواق متقدمة عديدة، من بينها أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان وكوريا الجنوبية، كما تملك حصة مهيمنة في السوق الصينية، وهي مرشحة بقوة حالياً لريادة التحول إلى التنقل المستدام في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

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