تزامناً مع تنظيم نزال مميز على مهبط طائرات فندق برج العرب جميرا

دبي، الإمارات العربية المتحدة: وقعت "جلوبال تايتانز" Global Titans، الشركة المنظمة للسلسلة العالمية للملاكمة وفنون القتال المختلطة MMA، والتابعة إلى "روكو ميديا إنترناشيونال" و"ياكاموز إيفنتس"، اتفاقية شراكة مع Everdome، مشروع العالم الافتراضي (ميتافيرس) القائم على شبكة باينانس الذكية Binance smart chain. وستطلق هذه الشراكة العنان لمستويات استثنائية من الإبداع وستفتح آفاق جديدة ضمن قطاع الترفيه وفنون القتال المختلطة.

وتضم سلسلة نزالات "جلوبال تايتانز" منافسات الملاكمة وفنون القتال المختلطة، وتجمع نخبة من أبرز نجوم هذه المنافسات حول العالم. وسينعقد أول نزال للملاكمة في دولة الإمارات يوم 14 مايو، حيث سيشهد مواجهة بين فلويد مايويذر ودون مور، إلى جانب لاعبين آخرين على غرار أندرسون سيلفا وبادو جاك، وذلك على مهبط الطائرات الذي يعتلي فندق برج العرب جميرا بدبي.

واستحوذت سلسلة نزالات "جلوبال تايتانز" على قطعة أرض ضمن منظومة Everdome للعالم الافتراضي (ميتافيرس) لإظهار المواقع الدولية الشهيرة بأسلوب رقمي وعرض أعظم الأبطال ضمن عدد من أمسيات فنون القتال المختلطة. وضمن عالم Everdome الافتراضي، ستمنح "جلوبال تايتانز" مساحة لعشاق فنون القتال المختلطة والملاكمة لشراء التذاكر وحضور المنافسات والنزالات بأسلوب افتراضي مبتكر وغامر.

وستشارك Everdome في أحداث الملاكمة المذكورة كراعٍ رسمي، وستطلق حملات ترويجية فريدة وستلبي شغف عشاق الملاكمة حول العالم.

وفي هذا السياق، قال روبرت كويرك، الرئيس التنفيذي لشركة "روكو ميديا": "في ضوء توقعات نمو سوق التكنولوجيا الرياضية ليبلغ حجمه نحو 42 مليار دولار بنهاية عام 2027، نفخر باتخاذ هذه الخطوة المبكرة لتبني نماذج العالم الافتراضي (ميتافيرس) المتطورة. ولاشك أن حجز مكان لنا ضمن عالم Everdome، الأكثر واقعية على الإطلاق، سيرتقي بمستويات التفاعل الرياضي إلى آفاق جديدة كلياً، وسيمكننا من تلبية احتياجات شرائح الجمهور المتمرس في التقنيات الرقمية وتعزيز تفاعلهم عبر شبكات الشركة واستراتيجياتها الترويجية التي تدور في فلك العوالم الافتراضية".

من جانبه قال روب جرين، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة Everdome وMetahero: "يسعدنا توقيع اتفاقية الشراكة هذه مع ’جلوبال تايتانز‘ التي تضطلع بدور جوهري في التحول العالمي الذي تشهده الفعاليات الرياضية. ولاشك أن هذا القطاع يواصل التأكيد على إمكانات Everdome المتطورة وجاذبيتها الواسعة للجمهور".

وأشار روب جرين إلى كيف تقوم قطاعات الرياضة والفنون والترفيه اليوم بدخول العوالم الافتراضية لتوسيع حضورها ونطاق وصولها إلى آفاق أكثر رحابة، مؤكداً على أن عالم Everdome الافتراضي الأكثر واقعية على الإطلاق يمنح الناس والعلامات التجارية والمؤسسات منصة مثلى لاستعراض تجاربهم المنشودة ضمن بيئة رفيعة الجودة، وقادرة على تخطي الحدود التي نراها في حياتنا اليومية".

وتم تأسيس تجربة Everdome استناداً إلى محرك الألعاب Unreal Engine 5 وستقدم أكثر التجارب واقعية لعوالم الميتافيرس، مستندة إلى موهبة وأفكار أبرز الفنانين ومبرمجي الألعاب والمصممين بالتقنيات ثلاثية الأبعاد، والمتخصصين في المؤثرات البصرية في عالم هوليوود، والمتمرسين في التخطيط الحضري، إلى جانب فريق تطوير خبير بإنشاء المؤثرات المرئية المتفوقة منذ أكثر من عقد من الزمن، وفريق تسويق يتمتع بنجاحات لافتة ضمن قطاعات العملات الرقمية والأسواق التقليدية.

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نبذة عن Everdome

تهدف Everdome إلى تأسيس أكثر تجارب العالم الافتراضي (ميتافيرس) واقعية على الإطلاق، وستجمع العلامات التجارية والمستخدمين معاً، سعياً لصياغة أكثر تجارب ويب 3.0 واقعية حتى اليوم. وعبر تأسيس وطرح العملات الرقمية غير القابلة للاستبدال NFTs، والأراضي الافتراضية المعدة للبيع، والأسواق، والرسوم الافتراضية عالية الجودة، في الأسواق، ستحرص Everdome على إعادة تعريف الحياة التي نعرفها ضمن عالم افتراضي متكامل، مقدمة وجهة افتراضية للعلامات التجارية وأفراد المجتمعات للتفاعل بأعلى جودة وتقنيات ممكنة.

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يوسف باطر

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