60% من المستخدمين حريصون على تغيير حياتهم اليومية، حسبما يكشف تقرير ماكينزي.

خدمة Everdome الجديدة تمكن العلامات التجارية والمستخدمين من إنشاء تجارب منبثقة لا تُنسى بدون خبرة تقنية.

Everdome تسعى إلى تعزيز الوصول السهل للجميع إلى قدرات الـ Metaverse

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت Everdome، مشروع العالم الافتراضي الطموح الذي يتخذ من إمارة دبي مقراً له، اليوم عن ابتكارها الجديد SPACES، والذي يعتبر الأول ضمن سلسلة منتجاتها الجديدة التي تجسد مفهوم "الميتافيرس كخدمة"، بهدف تعزيز سبل وصول الجميع إلى العوالم الافتراضية.

ووفقاً لتقرير صادر عن شركة ماكنزي، فإن 60% من المستخدمين الأفراد الذي يستخدمون اليوم النسخة الأولى من عالم الميتافيرس أبدوا سعادتهم بنقل نشاطاتهم اليومية إليه، و95% من قادة الشركات يتوقعون أثراً إيجابياً كبيراً لعالم الميتافيرس على أعمالهم في غضون خمس إلى عشر سنوات. وعلى الرغم من ذلك، تبقى عوالم الميتافيرس أمراً مثيراً للإرباك بالنسبة للعديد من الشركات والمستخدمين، بوجود عقبات أكبر لدخول هذه العوالم وصعوبة فهمها مقارنة بتطبيقات الويب 2.0.

لذلك تسعى Everdome لتغيير هذا المشهد بإطلاق تطبيقها الجديد SPACES، والذي سيقدم مساحات تفاعلية مؤقتة في عالم الميتافيرس تتسم بسهولة الاستخدام وقابلية التخصيص، ويمكن إنشاؤها في غضون دقائق.

وسيمكّن SPACES المستخدمين من إنشاء تجارب العالم الافتراضي بشكل سريع والتي تستمر لأيام أو أسابيع أو حتى لساعات معدودة كمساحات مؤقتة، ودون الحاجة لمعرفتهم بالجوانب الفنية لذلك.

ويأتي الكشف عن هذا المنتج بعد نجاح Everdome بإطلاق تجربتها الناجحة للهبوط على المريخ، والتي تمثل المرحلة الأولى لوجهتها الافتراضية الغامرة، مصطحبة المستخدمين من الميناء الفضائي ضمن جبال حتا الخلابة في رحلة رقمية خيالية نحو مستوطنة بشرية على الكوكب الأحمر.

وتم تأسيس تجربة Everdome استناداً إلى محرك الألعاب Unreal Engine 5 مع تقنية البلوك تشين، إذ يقدم الجمع بين هاتين التقنيتين معاً القدرة على تأسيس نماذج العالم الافتراضي التي تتسم بسهولة الاستخدام وتمكن المستخدمين من إظهار الصور ومقاطع الفيديو والبث وغير ذلك، إلى جانب دعوة الضيوف الذين يمكنهم بعد ذلك التفاعل والتواصل باستخدام الصور الرمزية ضمن بيئة ثلاثية الأبعاد وغامرة وتفاعلية.

وتم تأسيس SPACES كتطبيق مستقل من بيئة عالم Everdome الافتراضي فائق الواقعية، ويعالج التطبيق التحدي المتعلق بسهولة الوصول إلى تطوير عوالم الميتافيرس، متيحاً لشريحة جماهيرية أوسع أخذ خطواتهم الأولى في عالم الويب 3.0.

وفي هذا السياق، قالَ جيرمي لوبيز، الرئيس التنفيذي لشركة Everdome: "لايزال قطاع العوالم الافتراضية في مهده، لذلك يتعين علينا رفد المستخدمين بالأدوات التي تمكنهم من اختبار إمكانات هذا القطاع، وتعريفهم بالمزايا التي تقدمها تجارب الويب 3.0 مقارنة بسلفها الويب 2.0".

وبعد إطلاق المرحلة الأولى من عالمها الافتراضي لمجتمع ملاك الأراضي والرموز ضمن تجربة Everdome، يمثل إطلاق SPACES خطوة إضافية ضمن مساعي Everdome لتأسيس منتجات الميتافيرس كخدمة، إذ يجمع التطبيق نماذج الميتافيرس السهلة الاستخدام والقابلة للتطوير والتخصيص للعلامات التجارية والشركات، وهي مزايا سيتم إطلاقها تدريجياً بدءاً من الربع الثالث لعام 2023 إلى الربع الأول من عام 2024.

وأضاف لوبيز: "إن ابتكار الميتافيرس كخدمة هو مجال متميز وواعد وينطوي على إمكانات نمو هائلة، لضمان قدرة المزيد من المستخدمين على الوصول إلى العوالم الافتراضية بشكل أسرع مع تركيز على الأدوات والمنتجات التي تذلل عقبات وصولهم لتلك العوالم".

وعلى غرار اعتبار البرمجيات كخدمة ركناً رئيسياً في تطوير مشاريع الويب 2.0، تؤمن Everdome بأن الميتافيرس كخدمة سيغدو معياراً مماثلاً في عوالم الويب 3.0، مقدماً وصولاً قائماً على الاشتراك حسب الطلب بقيمة كبيرة مقابل التكلفة لتيسير إنشاء مشاريع الميتافيرس للأفراد والعلامات التجارية والشركات من مختلف الأحجام.

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نبذة عن Everdome

تهدف Everdome إلى تأسيس أكثر تجارب العالم الافتراضي (ميتافيرس) واقعية على الإطلاق، وتجمع العلامات التجارية والمستخدمين معاً ضمن بيئة رقمية تحاكي العالم الحقيقي، بهدف تحقيق أفضل تكامل ممكن بين العالمين الرقمي والحقيقي، بما يقود في نهاية المطاف إلى صياغة أكثر تجارب ويب 3.0 واقعية حتى اليوم.