أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت Immerso، إحدى شركات Eros Innovation ، والتي تحتضن Eros Media و Eros Now، عن تعاونها مع Everdome، الرائدة في تأسيس تجارب العالم الافتراضي التفاعلية (ميتافيرس)، سعياً لإحداث تحول جذري في مجال الترفيه الرقمي.

وتجمع الشراكة بين محفظة Immerso الحائزة على حقوق ملكيتها الفكرية، والتي تضم مجموعة واسعة من الأفلام تتجاوز 12 ألف فيلم، مع تقنيات Everdome السباقة. وسيعمل الجانبان على الارتقاء بسبل تفاعل الجمهور مع الترفيه في هذا العصر الرقمي.

وبدعم من Eros Innovation ، تقدم Immerso موارد استثنائية مع امتلاك Eros Media لحصة تبلغ 30% من قطاع الأفلام الهندي، وبيعها لنحو 2.7 مليار تذكرة سنوياً ووصولها لجمهور عالمي يقدر بالمليارات. وتطلق هذه الشراكة إمكانات هائلة لتغدو أضخم تعاون وتفاعل من نوعه في قطاع الأفلام لعوالم الميتافيرس.

وقال جيريمي لوبيز، الرئيس التنفيذي لمشروع Everdome: "تعزز هذه الشراكة مساعي Everdome لدعم العوالم الافتراضية بأدوات الذكاء الاصطناعي ومنتجات الملكية الفكرية، لتمهيد الطريق نحو تأسيس تجارب العوالم الافتراضية التفاعلية القائمة على ابتكارات الملكية الفكرية للعلامات التجارية حول العالم. وبإرث طويل لنحو 50 عام في إنتاج أفلام بوليوود والتزام راسخ بالعوالم الافتراضية والحوسبة الغامرة، تعد Immerso الشريك الأمثل لنا بينما نسير بخطى واثقة نحو المرحلة المقبلة".

وأضاف سوانيت سينغ، الرئيس التنفيذي لشركة Immerso: "نؤمن بالقوة النوعية للتجارب الافتراضية والويب 3.0 في إعادة صياغة سبل تواصل المستخدمين. ومن خلال الجمع بين التجارب الغامرة والمحتوى الهجين المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحتوى الذي يصنعه المستخدمون، نطلق إمكانات جديدة، ويسعدنا في هذا الإطار تصدر مشهد الابتكار هذا بالتعاون مع Everdome".

وتتمتع Immerso بإمكانات فريدة لقيادة الابتكار في الذكاء الاصطناعي والترفيه والميتافيرس على نطاق واسع. وباعتبارها من أوائل شركات الملكية الفكرية في الذكاء الاصطناعي، تمتلك الشركة أكثر من تريليون رمزاً للذكاء الاصطناعي ودربت العديد من منصات النماذج اللغوية الضخمة. لذلك تأتي هذه الأسس المتينة، مع مبادرات مثل هذه، لتؤسس أول مجمع للذكاء الاصطناعي في الهند وتتوج استثماراً بقيمة مليار دولار في مجمع الذكاء الاصطناعي واستوديو الأفلام الماليزي، حيث تؤكد شركة Immerso التزامها بتخطي الحدود المألوفة في عالم التجارب الرقمية".

وتحظى Everdome بإشادة واسعة نظير خبراتها في تأسيس التجارب الرقمية الغامرة والمتاحة للجميع، وتلتزم بتقديم حالات استخدام حقيقية واستقطاب جمهور أوسع لعالم الميتافيرس. ومع سجل حافل بالنجاح في التعاون مع علامات تجارية عالمية مثل فريق ألبين ويب 3.0، وBinance Fan Token، تستعد Everdome لتعزيز حضور منتجات الملكية الفكرية بأسلوب جديد وتفاعلي مميز.

ومع تركيز مبدئي على إدخال مكتبة الأفلام السينمائية الهندية الواسعة، إلى جانب النجوم والمخرجين والمؤثرين في هذا المجال نحو عوالم افتراضية غامرة، سيتعاون كل من Immerso و Everdome لمنح الجمهور أساليب جديدة كلياً للتواصل وقضاء أوقات ترفيهية ممتعة.

ويتوّج هذا التعاون خطوة طموحة نحو مستقبل يكون فيه الذكاء الاصطناعي ومنتجات الملكية الفكرية والتقنيات الغامرة محركات للتحول بسبل تفاعل العالم مع سرد المحتوى والإبداع. كما يضع معايير جديدة للتواصل والتفاعل في العالم الافتراضي ويؤسس إطار عمل لاقتصاد الإبداع المزدهر.

إن مستقبل الميتافيرس قائم على التعاون، لذلك تطلق هذه الشراكة إمكانات هائلة لتكون أحد أكبر أسواق الأفلام حول العالم للتفاعل في عوالم الميتافيرس، وإحداث تحول نوعي في سبل مشاهدة المستخدمين وتفاعلهم وتواصلهم مع وسائل الإعلام التقليدية ضمن عالم رقمي غامر.

نبذة عن Immerso AIIP Limited:

Immerso AIIP Limited هي شركة رائدة عالمياً في قطاع الإعلام والترفيه. وبتاريخ حافل يعود لعام 1977، نجحت الشركة على الدوام بتخطي الحدود المألوفة للابتكار والإبداع.

تمتلك الشركة مكتبة واسعة تضم أكثر من 12 ألف فيلم، مع حصة تبلغ 30% من السوق خلال العقدين الأخيرين. وتضع هذه المجموعة الواسعة أساساً متيناً لشركة Eros Now، منصة البث التابعة لها مع أكثر من 250 مليون مستخدم مسجل.

انطلاقاً من إدراكها للقوة الكامنة في الذكاء الاصطناعي، تركز Immerso على ابتكار وتطوير أدوات تأسيس المحتوى بالذكاء الاصطناعي، وجمعت Immerso أكثر من تريليون رمز ذكاء اصطناعي، تُستخدم لتدريب نماذج لغوية متطورة (SLM وLLM) والتي تمكن المبدعين من بناء الجيل المقبل من التجارب الغامرة.

تلتزم Immerso AIIP Limited بتعزيز اقتصادي إبداعي مزدهر على الويب 3.0، مستفيدة من محفظة منتجات الملكية الفكرية الواسعة لديها وقدرات الذكاء الاصطناعي لإطلاق إمكانات جديدة لصناعة المحتوى وتوزيعه.

نبذة عن Everdome:

تعمل Everdome على تأسيس تجارب العالم الافتراضي (الميتافيرس) المستقبلية لمنح صناع المحتوى والعلامات التجارية والأفراد والشركة مساحات تفاعلية غامرة للتعاون في صناعة المحتوى وقضاء أوقات ممتعة ضمن تجارب رقمية مشتركة.

تأسست الشركة في عام 2022، وتستخدم البلوك تشين، وأدوات الإنشاء ثلاثي الأبعاد الحقيقة المتقدمة مثل UE5، والحوسبة المكانية والعملات الرقمية لتأسيس وتشغيل ودعم مشروعهم، وإنشاء منصة للجمع بين أدوات العالم الافتراضي حسب الطلب والميزات الجذابة والبيئات عالية الجودة.

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