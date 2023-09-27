الحدث الأكثر انتظارًا في عالم الميتافيرس

من جبال حتا الخلابة إلى سحط المريخ، عكفت Everdome على تأسيس مشروعها للعالم الافتراضي تدريجياً، متعهدة بتقديم تجربة غامرة مدعومة برسومات فائقة الواقعية، وسرد قصصي آسر، منذ تأسيسها مطلع عام 2022.

تعتبر هذه المرحلة المخطط تنفيذها في 28 أكتوبر 2023، مجرد بداية لعالم Everdome الافتراضي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت Everdome، مشروع عالم الميتافيرس الفضائي الذي يتخذ من إمارة دبي مقراً له، عن تنفيذ أول هبوط على سطح المريخ ضمن عالمها الافتراضي الأكثر واقعية على الإطلاق، مصطحبة مجتمعها الواسع الذي يضم نحو 500 ألف من بينهم شركاء وهم منصة OKX، وسائق الفورمولا 1 بيير جاسلي، وفريق ألفا روميو لسباقات الفورمولا 1، إلى مستوطنتها الجديدة القائمة على تقنيات الويب 3.0 على الكوكب الأحمر.

وعكفت Everdome على تأسيس مشروعها للعالم الافتراضي تدريجياً، متعهدة بتقديم تجربة غامرة مدعومة برسومات فائقة الواقعية، وسرد قصصي آسر، منذ تأسيسها مطلع عام 2022.

ويأتي الهبوط على سطح الكوكب الأحمر عقب تجربتها الأولى لإطلاق صاروخها الفضائي التي أجرتها Everdome نهاية العام الماضي، إذ يتوّج هذا الإنجاز استكمال المرحلة الأولى من وجهتها الغامرة ضمن عالمها الافتراضي المتطور.

وتدور قصة Everdome في صلبها حول رحلة من ميناء فضائي يحاكي المستقبل ويقع في دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن جبال حتا الخلابة، حيث ينطلق رواد تقنيات الويب 3.0 أولاً على متن سفينة الفضاء في رحلة بين الكواكب Everdome Cycler في طريقهم لإنشاء أول مستعمرة بشرية على كوكب المريخ.

وستشهد مرحلة الهبوط على المريخ استكمال ملاك الأراضي ضمن عالم Everdome وحاملي الرموز غير القابلة للاستبدال لرحلتهم نحو الكوكب الأحمر عبر المشاركة في عملية الهبوط على متن السفن الفضائية Everdome Phoenix، والتي تنفصل عن مركبة Everdome Cycler التي تدور حول المريخ.

وسيصلون أولاً إلى فوهة جيزيرو، قبل الاستمتاع بمشاهد أخاذة لكوكب المريخ أثناء ارتيادهم للسكك الحديدية المغنطيسية المريخية في طريقهم إلى مدينة Everdome.

وتقع مدينة Everdome الفضائية ضمن منطقة تدعى فوهة جيزيرو، اختارتها وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) لبعثات الفضاء المعاصرة. وعند الوصول إلى المدينة، سيتمكن رواد الفضاء Evernauts من التعرّف على مقراتها الرئيسية، بما في ذلك الحصول على لمحة أولى عن قلب المدينة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمسمى "شجرة الحياة" Tree of Life.

وتحتضن المدينة عدداً من الأراضي ضمن ستة أحياء، وتقدم جميعها إمكانات محددة للعلامات التجارية المرتبطة بها، والشركات والشخصيات والأفراد، وتتيح لهم التفاعل مع جمهور قديم وجديد على حد سواء ضمن تجارب غامرة، كانت غير ممكنة سابقاً في عالم الويب 2.0.

ويأتي الهبوط على سطح الكوكب الأحمر ليمثل ثمرة شهور من جهود البحث والتطوير والإبداع، ويتوج خطوة هامة للمرحلة الأولى من مشروع Everdome نحو عالم افتراضي هو الأكثر واقعية على الإطلاق. ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات عن إطلاق الصاروخ من هنا.

وفي هذا السياق، قال جيرمي لوبيز، الرئيس التنفيذي لمشروع Everdome: "يمثل أول هبوط لنا على الكوكب الأحمر ضمن عالمنا الافتراضي إنجازاً لافتاً لمشروعنا الطموح، ويتوّج إطلاق مرحلة بيتا من تجربتنا للعوالم الافتراضية الغامرة. ونحن اليوم ماضون في تطوير عالمنا وتيسير سبل الوصول له وتعزيز التفاعل للوصول إلى شرائح جماهيرية أوسع".

تعتبر هذه المرحلة المخطط تنفيذها في 28 أكتوبر 2023، مجرد بداية لعالم Everdome الافتراضي، إذ يعمل المشروع على إطلاق سلسلة من المنتجات بهدف تيسير سبل الوصول لعالمها وتوسيع نطاق تبني تقنيات العوالم الافتراضية والويب 3.0.

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نبذة عن Everdome

تهدف Everdome إلى تأسيس أكثر تجارب العالم الافتراضي (ميتافيرس) واقعية على الإطلاق، وتجمع العلامات التجارية والمستخدمين معاً ضمن بيئة رقمية تحاكي العالم الحقيقي، بهدف تحقيق أفضل تكامل ممكن بين العالمين الرقمي والحقيقي، بما يقود في نهاية المطاف إلى صياغة أكثر تجارب ويب 3.0 واقعية حتى اليوم.