الشراكة بين الجانبين تبحث إمكانية بدء عمليات الطائرات الكهربائية في الرياض وجدة بحلول العام 2026

الرياض : أعلن طيران ناس، الناقل الجوي الوطني والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط والعالم، وشركة Eve Air Mobility ، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمزين (EVEX; EVEXW)، اليوم عن توقيع مذكرة تفاهم لاستكشاف مستقبل تشغيل الطائرات الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي (eVTOL) في المملكة العربية السعودية، حيث سيبحث الطرفان إمكانية بدء عمليات الطائرات الكهربائية العمودية في الرياض وجدة بحلول العام 2026.

وقال بندر المهنا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لطيران ناس: "يسعدنا استكشاف الحلول المستدامة مع إيف إير موبيلتي كشركة رائدة في هذا المجال، بما يتفق مع استراتيجية طيران ناس لتبني مبادرات ذات تأثير مستدام على البيئة والمجتمع والاقتصاد، وتماشياً مع الأهداف الوطنية لتحييد انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بحلول عام 2060”.

ومن جانبه، قال يوهان بورديس، الرئيس التنفيذي لشركة Eve Air Mobility : "هذه الشراكة علامة فارقة في رؤيتنا المشتركة للسفر الجوي المستدام، وهي تمثل أيضًا التزامًا بتشكيل منظومة تنقل جوي أكثر كفاءة وصداقة للبيئة ويسهل الوصول إليها". وأضاف "نحن نتطلع إلى الشروع في هذه الرحلة الرائدة مع طيران ناس بينما نوحد جهودنا لتعزيز مستقبل السفر الجوي في المملكة العربية السعودية."

وستساهم الاتفاقية في تعزيز صناعة الطيران في المملكة العربية السعودية من خلال بناء ودعم مستقبل المنظومة المحلية للرحلات الجوية الكهربائية. وستساهم الشراكة أيضًا في تحقيق أهداف الاستدامة لرؤية 2030 والأهداف الطموحة في قطاع الطيران.

ويشغل طيران ناس أكثر من 1500 رحلة أسبوعياً إلى ما يزيد عن 70 وجهة محلية ودولية. وسيوفر هذا الجهد التعاوني بين إيف وطيران ناس، وإدخال رحلات الطائرات الكهربائية إلى المملكة العربية السعودية، خيارًا آخر للتنقل داخل المدن مع التأكيد على التزام الشركتين بتشكيل مستقبل الطيران الكهربائي وتوفير نقل فعال وآمن ومستدام في المنطقة.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن Eve Air Mobility :

تلتزم إيف بتطوير منظو مة التنقل الجوي في المناطق الحضرية. من خلال الاستفادة من عقلية شركة ناشئة، مدعومة بتاريخ شركة إمبراير الذي يمتد لأكثر من 50 عامًا من الخبرة في مجال الطيران، ومع التركيز على مجالها، تتخذ إيف نهجًا شاملاً لتطوير منظومة التنقل الجوي في المدن، من خلال مشروع متقدم للطائرات الكهربائية، وخدمات عالمية شاملة وشبكة دعم وحل فريد لإدارة الحركة الجوية. وفي 10 مايو 2022، تم إدراج إيف في بورصة نيويورك، حيث يتم تداول أسهمها العادية وضمانات الأسهم تحت رمزي "EVEX" و"EVEXW". لمزيد من المعلومات، يرجى زيارةeveairmobility.com .

نبذة عن طيران ناس:

طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط العالم يمتلك أسطولاً يزيد على 60 طائرة، ويشغّل أكثر من 1500 رحلة أسبوعية إلى 70 وجهة محلية ودولية.

منذ إطلاقه في عام 2007، نقل طيران ناس أكثر من 60 مليون مسافر. وفي عام 2023، تم تصنيف طيران ناس من قبل منظمة سكاي تراكس العالمية كرابع أفضل طيران اقتصادي في العالم، وحصل على جائزة أفضل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط للمرة السادسة على التوالي أعوام 2017 و2018 و2019 و2021 و2022 و 2023. وحصل طيران ناس عام 2023 على جائزة أفضل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط من مهرجان جوائز السفر العالمية للعام التاسع على التوالي (من 2015 حتى 2023)، كما تم تصنيفه ضمن فئة أربعة نجوم، وهي أعلى فئة لشركات الطيران الاقتصادي في العالم حسب تصنيف رابطة APEX.