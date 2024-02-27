· المهندس محمد مراد: نسعى لتوطين الصناعة المحلية للزيوت من خلال خلط أكثر من 25 منتج محلي بأعلى جودة عالمية في السوق المحلية.

· بتروناس العالمية للزيوت ترفع استثمارها العالمي في مجالي البحث والتطوير بنسبة 60٪ منذ عام 2021 لتوفير تقنيات متقدمة لإنتاج منتجات عالية الجودة.

القاهرة – مصر: عقدت شركة بتروناس (PLI)، الشركة الرائدة عالميًا في مجال الزيوت عالية الجودة، لقاءً استراتيجياً مع شركة EV للخدمات البترولية، الموزع المعتمد لزيوت بتروناس العالمية في مصر، لمناقشة رؤيتها نحو تعزيز تواجدها واستثماراتها في السوق المصري، وذلك بحضور كل من السيد / جوزيبي بدريتى، المدير الإقليمى لشركة بتروناس العالمية للزيوت عن قطاع أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، والسيد / كارل سولت المدير الإقليمي للقطاع الصناعى بمجموعة بتروناس العالمية عن قطاع اوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، مع المهندس / محمد أبو غالي، عضو مجلس إدارة مجموعة أبو غالي موتورز و المهندس / محمد مراد، الشريك التنفيذى لشركة EV للخدمات البترولية، ، والسيد / عمرو سعودي، الرئيس التنفيذي للقطاع المالي لمجموعة شركات أبو غالي موتورز.

وفي هذا السياق، تستفيد شركة EV للخدمات البترولية بشراكتها مع بتروناس العالمية للزيوت عن قطاع أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، من قدراتها المتقدمة وخبرتها العالمية الواسعة، لتقديم منتجات مبتكرة وعالية الجودة، من خلال استثماراتها المستمرة في مجالي البحث والتطوير، والتي تجاوزت 1.16 مليار دولار أمريكي فى عام 2021.

وصرح المهندس محمد مراد، الشريك التنفيذي لشركة EV للخدمات البترولية، قائلاً: "تملك بتروناس رؤيةً لتحويل مصر إلى مركز تصدير للدول المجاورة والقارة الأفريقية، من خلال طرح زيوت تتلاءم مع احتياجات المركبات حسب ظروف التشغيل، لتوفير أداء وحماية فائقة في البيئات الصعبة، والمساهمة في كفاءة استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات."

كما أضاف المهندس مراد بأن الاجتماعات دارت حول مناقشة الخطط التوسعية المستقبلية لمنتجات بتروناس العالمية للزيوت فى جمهورية مصر العربية والسوق الأفريقية وطرح منتجات جديدة فى السوق المصرى تواكب التطور القائم فى سيارات الركاب وسيارات النقل الخفيف والثقيل .. علماً بأن شركة EV للطاقة، وكلاء مجموعة بتروناس العالمية فى جمهورية مصر العربية، تدعم جهود الحكومة المصرية فى تطوير وتوطين الصناعة المحلية فى خلط الزيوت فى مصر حيث تقوم بخلط اكثر من 25 منتج محلى بأعلى جودة عالمية وطرحها فى السوق المحلى.

وأعرب سيادته عن تقديره للنجاحات التي تم تحقيقها و تطلعه الي المزيد من نجاحات خلال الفترة القادمة في مجال خلط الزيوت و توزيع منتجات شركة بتروناس العالمية.

ومن الجدير بالذكر أن المنتجات الجديدة لشركة بتروناس، الشركة الرائدة عالميًا في مجال زيوت التشحيم والتي يثق بها قاعدة واسعة من العملاء المرموقين مثل فريق مرسيدس فورمولا 1، من المتوقع أن تقدم قيمة مضافة حقيقية للسوق المصري.

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