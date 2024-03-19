في مبادرة رائدة هي الأولى من نوعها، يوفر التعاون بين سوق أبوظبي للأوراق المالية ويوريكا (Eureeca) للمستثمرين الدوليين وصولًا سهلًا ومتوافقاً مع اللوائح التنظيمية إلى الاكتتابات العامة الأولية في سوق أبوظبي للأوراق المالية. ويهدف هذا المسعى إلى تعزيز مشاركة المستثمرين الدوليين في السوق بالإضافة إلى توسيع خدمات يوريكا (Eureeca) لتشمل عمليات الاكتتاب العام الأولي في السوق

يستند التعاون على الحضور القوي لمنصة الاكتتاب الالكترونية لسوق أبوظبي للأوراق المالية والخاصة بعمليات الاكتتاب العام الأولي ويسلط الضوء على التزام السوق بتسهيل الاستثمار في الاكتتابات الأولية فضلًا عن الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة لشركة يوريكا (Eureeca) الحاصلة على تراخيص من عدة دول لتوفير فرصة المشاركة في الاكتتابات العامة الأولية في السوق أمام المستثمرين على المستويين الإقليمي والدولي.

أبوظبي: أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، أحد أسرع الأسواق نموًا في العالم، عن تعاونه مع شركة يوريكا (Eureeca)، المنصة العالمية للاستثمار، التي تمكّن المستثمرين من أفراد ومؤسسات في الإستثمار في شركات النمو وما قبل مرحلة الاكتتاب العام الأولي. ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز إمكانية وصول المستثمرين الإقليميين والدوليين إلى عمليات الاكتتاب العام الأولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بطريقة متوافقة تماماً مع اللوائح والأنظمة مما يلبي اهتمام احتياجات المستثمرين الأفراد وذوي الملاءة المالية.

ويستند التعاون بين الطرفين على الحضور الفعال لمنصة الاكتتاب الإلكترونية لسوق أبوظبي للأوراق المالية والخاصة بعمليات الاكتتاب العام الأولي، ويسلط الضوء على التزامه بتبسيط عملية الاشتراك في الاكتتابات. ومن خلال الاستفادة من المزايا التي توفرها يوريكا، يسعى سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى تعزيز وصول المستثمرين الدوليين إلى عمليات الاكتتاب العام الأولي بشكل أسهل ومبسط. كما يتيح هذا التعاون الاستفادة من قاعدة المستثمرين الدولية الواسعة التي تتمتع بها شركة يوريكا (Eureeca)، كمنصة مرخصة من هيئات عدة، مما يمنح مجموعة عالمية من المستثمرين الأفراد وذوي الملاءة المالية فرصة المشاركة في عمليات الاكتتاب العام الأولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ويرسخ مكانة أبوظبي كوجهة مثالية للاكتتابات على الساحة الدولية.

وتعليقًا على هذا الموضوع، قال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: ’’ نحن سعداء بإبرام اتفاقية مع يوريكا(Eureeca). إن هذه الاتفاقية تعكس التزامنا نحو ترسيخ الابتكار والشمولية في القطاع المالي. ونحن على ثقة بأن هذه المبادرة الجديدة، التي تهدف إلى تسهيل إمكانية الوصول إلى عمليات الاكتتاب العام الأولي بشكل كبير، بالاضافة إلى تسهيل تجربة الاستثمار لمجموعة متنوعة من المستثمرين الذين يتطلعون إلى المساهمة في نمو سوق أبوظبي للأوراق المالية، سوف تستفيد من قدرات يوريكا التكنولوجية المتقدمة.‘‘

سام قواسمي، المؤسّس الشريك والمدير التنفيذي لدى شركة يوريكا (Eureeca) قال: ’’ نحن فخورون بالتعاون مع سوق أبوظبي للأوراق المالية كأول سوق يطلق هذه المبادرة المبتكرة، التي تسلط الضوء على منهجية العمل الرائدة والتقدم التكنولوجي التي يتمتع به. وسوف يُحدث هذا التعاون الأول من نوعه فرقًا إيجابيًا كبيرًا، حيث سوف يمكن المستثمرين الدوليين من المشاركة في عمليات الاكتتاب العام الأولي بكل سهولة، وبيع أسهمهم عبر منصة يوريكا في أي وقت في المرحلة التي تعقب الإدراج. وتسلط هذه المبادرة الضوء على هدفنا المتمثل في إنشاء أول بنك استثماري رقمي عالمي متاح أمام الجميع. ونحن نتطلع إلى توسيع خدماتنا في العديد من الدول لتوفير فرصة للمستثمرين لبناء محفظة استثمارية متنوعة ومتعددة الأصول والمناطق من خلال استخدام منصتنا.‘‘

وتنسجم هذه الشراكة مع الرؤية الاستراتيجية لسوق أبوظبي للأوراق المالية في تعزيز مستوى التواصل العالمي وزيادة الفرص الاستثمارية للمستثمرين الأفراد على مستوى العالم، مما يرسّخ مكانته كمركز مالي رائد في المنطقة. وتحظى يوريكا بكامل الإمكانات لدعم هذه الرؤية بفضل حضورها الراسخ على مستوى العالم، وكمنصة حاصلة على تراخيص من عدة هيئات، ما يفتح آفاقًا جديدة أمام المستثمرين من جميع أنحاء العالم.

وفي عام 2023، ارتفعت القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 17%، لتصل إلى إجمالي 3 تريليون درهم إماراتي (أي ما يعادل 817 مليار دولار أمريكي)، مما عزز مكانته كأكبر سوق مالي في دولة الإمارات وثاني أكبر سوق في الشرق الأوسط. كما ارتفع عدد المستثمرين بنسبة 59% على أساس سنوي، وتزامن ذلك مع ارتفاع ملكية الأجانب في أسهم الشركات المدرجة في السوق بنسبة 35%، مما يؤكد جاذبية هذه الشركات والاقتصاد الحيوي الذي تتمتع به أبوظبي.

تساهم يوريكا (Eureeca)، وهي منصة استثمار رقمية عالمية حاصلة على تراخيص من عدة هيئات في استقطاب قاعدة واسعة من المستثمرين من 72 دولة، مما يساعد على وصل مجموعة متنوعة من الشركات بالمستثمرين من المؤسسات والأفراد. وتهدف المنصة إلى مواصلة رحلة تطورها إلى بنك استثماري رقمي متعدد الأصول، إضافة إلى تطوير أعمالها في السوق الثانوية وغيرها من المنتجات المصرفية الاستثمارية، الأمر الذي سوف يلبي احتياجات مجموعة واسعة من المستثمرين.

نبذة عن سوق أبوظبي للأوراق المالية:

تم تأسيس سوق أبوظبي للأوراق المالية في 15 نوفمبر من عام 2000بموجب القانون المحلي رقم (3) لسنة 2000، وبموجب هذا القانون فإن السوق يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وبالصلاحيات الرقابية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامه. في 17 مارس 2020، تم تحويل سوق أبوظبي للأوراق المالية من مؤسسة عامة إلى شركة مساهمة عامة استنادًا للقانون (8) من عام 2020. سوق أبوظبي للأوراق المالية تابع لـ "القابضة" (ADQ)، التي تعد واحدة من أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، والتي تمتلك محفظة واسعة من المؤسسات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن الاقتصاد المتنوع في إمارة أبوظبي.

سوق أبوظبي للأوراق المالية هو سوق لتداول الأوراق المالية. بما في ذلك الأسهم الصادرة عن الشركات المساهمة العامة والسندات الصادرة عن الحكومات أو الشركات والصناديق المتداولة في البورصة وأي أدوات مالية أخرى معتمدة من هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية.

سوق أبوظبي للأوراق المالية هو ثاني أكبر سوق في المنطقة العربية واستراتيجيته في توفير أداء مالي مستقر مع مصادر متنوعة للدخل تتماشى مع المبادئ التوجيهية لأجندة الإمارات العربية المتحدة "الاستعداد للخمسين". ترسم الخطة الوطنية مخطط التنمية الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي تهدف إلى بناء اقتصاد حيوي، مستدام، ومتنوع يساهم بشكل إيجابي في الانتقال إلى نموذج عالمي جديد للتنمية المستدامة.

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