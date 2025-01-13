القاهرة، مصر: أعلن كايرو فستيفال سيتي، الذي تملكه وتديره مجموعة الفطيم العقارية، عن انضمام مركز بي دبليو سي مصر للتكنولوجيا والابتكار (ETIC) إلى منطقة الأعمال المتميزة الخاصة بالبوديوم، وقد حصلت الشركة على مبنى بالكامل، حيث استأجرت حوالي 10,054 متر مربع من المساحات الإدارية لتعزيز عملياتها العالمية والإقليمية من مركز التكنولوجيا والابتكار الخاص بها في كايرو فستيفال سيتي.

تواصل شركة بي دبليو سي توسيع نطاق تواجدها من خلال إنشاء مركز تكنولوجي استقطب 1000 موظف في غضون عامين فقط ويضم المركز حالياً آلاف من نخبة المبتكرين الذين يعملون معًا لتطوير خدمات مدعومة بالتكنولوجيا لدعم نمو وكفاءة العملاء، مما يبرز دوره كمحرك أساسي للابتكار وتطوير الأعمال. ويعد انضمام شركة بي دبليو سي أحد أكبر التعاقدات لمكتب واحد في منطقة الأعمال المزدهرة في كايرو فستيفال سيتي.

يعزز انضمام شركة بي دبليو سي مكانة منطقة الأعمال في كايرو فستيفال سيتي كمركز رئيسي للشركات العالمية، حيث تضم بالفعل العديد من الشركات الشهيرة مثل: Huawei, PepsiCo, Mastercard, Amazon, ExxonMobil, Siemens, Allianz, Network International وغيرها. توفر منطقة الأعمال بيئة استثنائية للشركات التي تسعى للحصول على مساحات إدارية ذات مستوى عالمي في مصر.

تقع مكاتب البوديوم في كايرو فستيفال سيتي بالقاهرة الجديدة، وتمتد على أكثر من 89,000 متر مربع من المساحات الإدارية الحديثة في 11 مبنى مصمماً بدقة. تم إنشاء هذه المكاتب لتلبية الاحتياجات المتنوعة للشركات، حيث يتمتع البوديوم بتقنيات حديثة، وتصاميم صديقة للبيئة، واتصالات عالية الجودة، مما يعبر عن التزام كايرو فستيفال سيتي بالاستدامة والإبداع.

يُعتبر البوديوم جزءاً من منطقة الأعمال الواسعة في كايرو فستيفال سيتي، التي تمتد على مساحة أكثر من 380,000 متر مربع وتدعم قوة عاملة تضم حوالي 26,000 موظف من خلال 40 شركة عالمية، مما يوفر فرصًا استثنائية للنمو والتعاون والنجاح.

جدير بالذكر أن يجمع كايروفستيفال سيتي بين المناطق السكنية ومنطقة الأعمال ومول تجاري كبير، كما يضم مدرسة دولية ومجمعاً متقدماً يقدم خدمات شاملة للسيارات، مما يساهم في إنشاء مجتمع ديناميكي ومتصل. يهدف المشروع إلى إعادة تعريف مفهوم الحياة الحضرية والعمل من خلال دمج بنية تحتية عالمية المستوى واتصالات استراتيجية، مما يجعله مركزاً بارزاً في المشهد التجاري المتنوع في مصر.

عن كايرو فستيفال سيتى

كايرو فستيفال سيتي، الذي تملكه وتديره مجموعة الفطيم العقارية، أعاد تعريف مفهوم المشاريع متعددة الاستخدمات والحياة المجتمعية المتميزة والمتنوعة في مصر، وسرعان ما أصبح من أبرز الوجهات الأكثر جذبًا في القاهرة. يمتد المشروع على مساحة 3 ملايين متر مربع في القاهرة الجديدة، ويجمع بسلاسة بين الأحياء السكنية، ومنطقة أعمال متميزة، ومول تجاري كبير، بالإضافة إلى مدرسة دولية ومجمع متطور يقدم خدمات متكاملة للسيارات لخلق مجتمع ديناميكي ومترابط.

يتميز كايرو فستيفال سيتي بموقعه الاستراتيجي في القاهرة الجديدة، مما يسهل الوصول إلى مناطق رئيسية مثل المعادي والمقطم ومصر الجديدة ومدينة نصر، بالإضافة إلى العاصمة الإدارية الجديدة. يتيح الاتصال المباشر بالطريق الدائري وشارع التسعين الوصول إلى كايرو فستيفال سيتي في غضون 15 دقيقة فقط من مطار القاهرة الدولي و30 دقيقة من وسط البلد، مما يوفر راحة استثنائية للزوار المحليين والدوليين.

علاوة على ذلك، يتميز كايرو فستيفال سيتي بمشاريع سكنية فريدة من نوعها، مثل: فيلات أوريانا وشقق فستيفال ليفينج وشقق أورا، التي تضع معايير جديدة للحياة الحضرية. يضم المشروع 2138 وحدة تتنوع بين شقق وفيلّات، ومن المتوقع أن يستوعب حوالي 10,000 ساكن عند اكتماله. أُطلقت هذه المشاريع في 2010، وتغطي مساحة 1,169,450 مترًا مربعًا، مع 425,000 مترًا مربعًا من المساحات الخضراء، مما يعزز رؤية كايرو فستيفال سيتي كمجتمع مستدام وصديق للبيئة. يتمتع السكان بسبل راحة عالمية المستوى؛ بما في ذلك الوصول المباشر إلى مول كايرو فستيفال سيتي، ومدرسة دولية ومرافق رعاية صحية، مما يعزز نمط حياتهم بشكل كبير.

تمتد منطقة الأعمال في كايرو فستيفال سيتي على مساحة تتجاوز 380,000 متر مربع من المساحات الإدارية و التجارية، وتضم أكثر من 40 شركة متعددة الجنسيات، تستوعب 26,000 موظف. يعزز موقعها الاستراتيجي في القاهرة الجديدة جاذبيتها؛ مما يجعلها وجهة رئيسية للشركات العالمية. تشمل المنطقة 16 مبنى تجاريًا، وتتيح 170,000 متر مربع من المكاتب التجارية المتطورة المتاحة للإيجار.

كجزء من منطقة الأعمال، يضم البوديوم 11 مبنى تجاريًا، مما يوفر مساحة إضافية تبلغ 89,000 متر مربع من المكاتب التجارية المتميزة. تم تصميم البوديوم لتلبية احتياجات الأعمال المتنوعة؛ حيث يقدم بيئة عمل حديثة وآمنة ومتصلة، مزودة بتكنولوجيا متطورة، وإنترنت عالي السرعة، ساحات انتظار للسيارات، بالإضافة إلى نظام أمني يعمل على مدار الساعة. كما يتميز تصميمه بكونه صديقًا للبيئة، حيث يستفيد من المساحات الخضراء، مما يعكس التزام كايرو فستيفال سيتي بالاستدامة والممارسات المبتكرة التي تعود بالنفع على البيئة والمجتمع.

أما من الناحية الترفيهية، يعد مول كايرو فستيفال سيتي واحدًا من أهم وجهات التسوق والمطاعم المتميزة وأماكن الترفيه في قلب القاهرة الجديدة. منذ أن تم افتتاحه، أصبح المول مركزًا متكاملاً يعكس تميز مجموعة الفطيم العقارية. يضم المول أكثر من 290 متجر؛ منها 118 متجرًا للأزياء والإكسسوارات، و81 مطعمًا ومقهى، بالإضافة إلى 20 متجرًا للديكور المنزلي مثل إيكيا، مما يلبي مختلف الأذواق. كما يحتوي على 12 مكانًا ترفيهيًا، مثل كيدزانيا و السينما، والتي تناسب جميع الفئات العمرية. مع أكثر من 20 مليون زائر سنويًا، يُعتبر كايرو فستيفال سيتي مول من أبرز وجهات التسوق حيوية في القاهرة، حيث يقدم تجارب لا تُنسى للجميع.

وفي سياق تحسين الحياة اليومية، تم تصميم المرافق المجتمعية في كايرو فستيفال سيتي لتحسين جودة حياة سكانها وزوارها. تشمل أبرز الميزات وجود خدمات أساسية مثل: محطة إمارات مصر، ومحطة تبريد مركزي، ومحطة كهرباء لضمان توفير الوقود والتبريد والطاقة بشكل موثوق، مما يحافظ على استمرارية الخدمات في حالات الطوارئ. كما يتبنى المشروع ممارسات البناء الأخضر والتقنيات الموفرة للطاقة والحلول الصديقة للبيئة، مما يعكس التزامه بالتنمية المستدامة.

عن شركة برايس ووترهاوس كوبرز

تم تأسيس مركز تكنولوجيا الابتكار في بي دبليو سي مصر (ETIC) في عام 2022 وهو مركز تكنولوجي يجمع بين أفضل استشارات الأعمال والتقنيات المبتكرة لبناء الثقة، وحل المشكلات الهامة، وتقديم الحلول المستدامة، مما يساهم في استراتيجية بي دبليو سي العالمية "المعادلة الجديدة".

اليوم، يضم المركز أكثر من 1000 من المتخصصين المتميزين الذين يعملون معًا لبناء خدمات مدعومة بالتكنولوجيا تدعم نمو العملاء وكفاءتهم. من تطوير التطبيقات التجارية والمنصات الأساسية إلى استخدام الابتكار الذي يعيد تصور مستقبل الأعمال، يعتمد مركز ETIC على أفضل الممارسات ويكامل الحلول المدعومة من تحالفات وشركاء بي دبليو سي، مثل SAP وMicrosoft وAmazon وOracle وSalesforce.

تغطي القدرات التكنولوجية للمركز 13 تقنية متطورة باستمرار و3 أبراج للخدمات المدارة، بما في ذلك الأمن السيبراني، Salesforce، SAP، Oracle، Cloud، Microsoft Dynamics، الذكاء الاصطناعي، تحليلات البيانات، والتطوير المخصص.

في بي دبليو سي، هدفنا هو بناء الثقة في المجتمع وحل المشكلات الهامة. نحن شبكة من الشركات في 149 دولة تضم أكثر من 370,000 شخص ملتزمين بتقديم الجودة في خدمات التدقيق والاستشارات والضرائب. اكتشف المزيد وقل لنا ما يهمك من خلال زيارة موقعنا على www.pwc.com.

تأسست بي دبليو سي في منطقة الشرق الأوسط منذ أكثر من 40 عامًا، ولها 30 مكتبًا في 12 دولة بالمنطقة، ويعمل بها حوالي 12,000 شخص. (www.pwc.com/me).

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