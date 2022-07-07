في احتفالية عالمية ببرشلونة

حازت "مجموعة حسن رشدان للعمارة " على جائزة التميز من الجمعية الأوروبية لأبحاث الجودة (ESQR) ومقرها لوزان السويسرية، وذلك خلال حفل كبير أقيم مؤخراً بحضور مجموعة من الرؤساء والمديرين التنفيذيين للعديد من كبرى الشركات العالمية في مدينة برشلونة بأسبانيا .و تسلم الجائزة المهندسان يوسف حسن رشدان الرئيس التنفيذي للمجموعة وإسماعيل حسن رشدان نائب رئيس مجلس الإدارة.

وتعد مجموعة ايسكور ESQR أهم منظمة في القطاع الخاص التي تقدم جوائز الجودة العالمية، وتتعامل مع شركات رائدة في مجالها في 179 دولة.

وأشار المهندس يوسف رشدان إلى أن هذه الجائزة تتويج لمسيرة الشركة في تطوير القطاع العقاري في مصر و الخارج بقيادة مؤسس الشركة المهندس حسن رشدان الذي نال العديد من الجوائز العالمية ويعتبر أبرز رواد الاستشارات الهندسية في الشرق الأوسط كما حصلت المجموعة علي أكثر من 12 جائزة عالمية.

وأكد أن الجائزة ستساهم في عكس صورة طيبة لنجاح وتميز المشاريع الوطنية في مصرنا الحبيبة على المستوى الدولي، كما أعرب عن سعادته بهذه الجائزة التي حصدتها المجموعة والتي تعد اعترافا دوليا بالدور الريادي والاقتصادي الذي تحققه الشركة ودافعا قويا .للاستمرار في تحقيق الجودة والاتقان والتميّز.

ومن جانبه أعرب المهندس إسماعيل رشدان في كلمته أثناء كلمته عند استلام الجائزة : "إنه لفخر لنا جميعاً في الأولى أن ننضم الى الأسماء اللامعة والرائدة التي نالت هذه الجائزة في السنوات الماضية، كما تسعى شركتنا للوصول إلى معظم دول العالم في تقديم خدماتها خلال السنوات المقبلة لتنشر ثقافة الجودة التي لطالما عرفت بها.

وقال أن هذه الجائزة نتيجة عدة عوامل أهمها إلتزام المجموعة بتطبيق معايير الجودة الشاملة مثل نظام الايزو 2005-22000، واستخدام التقنية من خلال نظام تخطيط موارد الشركات (ERP)، والقيادة، وابتكار وتطوير علامات تجارية جديدة في السوق المصري وإنجاحها، ورفع درجة المشاركة في صناعة القرار، وتلبية احتياجات العملاء وتحقيق توقعاتهم، وتأهيل الموارد البشرية لتكون قادرة على تحقيق التطوير المستمر، وكذلك برامج المسئولية الاجتماعية.

يشار إلى أنّ حفل توزيع الجوائز الدولية للتميز في الجودة 2022 تنظمه الجمعية الأوروبية لبحوث الجودة (ESQR) ومقرها في لوزان بسويسرا؛ حيث تقوم بتكريم الأفراد والمؤسسات والإدارات العامة التي تبذل جهوداً استثنائيّة في تحقيق التنمية والتي تساهم في التطور الاقتصادي للمؤسسة وللمجتمع الذي تعمل به، ويتم اختيار الفائزين بالجائزة من قبل الجمعيّة بناء على نتائج استطلاعات الرأي، وأبحاث آراء المستهلكين ودراسات السوق.

وتشمل قائمة التصويت كلا من الزبائن والمستهلكين والشركات الفائزة سابقاً بجوائز من الجمعية الأوروبية لبحوث الجودة، بالإضافة إلى الداعمين والشركات المتعاونة، كما تشمل عملية الاختيار البحث في مصادر المعلومات العامة والمنشورات والتصريحات الإيجابية، والحملات التسويقية، والمشاريع الخيرية، ومشاريع غرف التجارة والجامعات بالإضافة إلى المعارض التجارية.

تأسست مجموعة حسن رشدان للعمارة عام ١٩٧٦ تضم ٥ شركات في نشاطات التصميم الهندسي (المعماري و الانشائي) و التنفيذ و المقاولات و الاستشارات الهندسية و الاستثمار و التطوير العقاري. لها مشروعات في مصر و السعودية و الإمارات و الكويت و قطر و الجزائر و ليبيا و تونس و أسبانيا و إيطاليا و الولايات المتحدة الامريكية وحازت على ١٢ جائزة دولية بالاضافة إلى الجائزة الاخيرة.

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