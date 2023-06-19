هذا التمويل هو ثاني استثمارات صندوق آفيشكار ESG First Fund الذي يبلغ حجمه 250 مليون دولار والتابع لشركة آفيشكار كابيتال

أعلنت شركة آفيشكار كابيتال (آفيشكار)، احدى شركات مجموعة آفيشكار، والشركة الرائدة عالميًا في تطبيق منهج متكامل لدعم ريادة الأعمال وتعزيز نمو الشركات وإحداث أثر اجتماعي واقتصادي واسع، بالشراكة مع بنك KfW، بنك الاستثمار والتنمية المملوك للحكومة الألمانية، عن ثاني استثماراتهم المشتركة من خلال صندوق ESG First Fund والذي جاء في صورة قرض بقيمة 5 ملايين دولار تم منحه لشركة هيلا القابضة PLC لتمويل استراتيجية نمو الشركة في أفريقيا. يمثل هذا الاستثمار جزءًا من جولة تمويلية أوسع تقودها هيلا القابضة وتتضمن مؤسسة تمويلية وتنموية رائدة، وهو ما يؤكد التزام الشركة طويل الأجل للتصنيع والاستثمار والعمل في أفريقيا.

صندوق ESG First Fund هو صندوق استثماري يبلغ حجمه 250 مليون دولار، ويركز بشكل رئيسي على الاستثمار في أفريقيا وآسيا بشرط تحقيق عوائد ونتائج بيئية واجتماعية متميزة مع تلبية متطلبات وقواعد الحوكمة المؤسسية (ESG)، بالإضافة لتحقيق عوائد مالية وتجارية وتأثيرات إيجابية واسعة على المستوى المجتمعي.

يشار إلى أن أولى استثمارات هذا الصندوق كانت في مزارع INI، وهي مزارع رائدة في تصدير الفواكه والخضروات ولها عمليات تشغيلية كبيرة وممتدة في الهند بأكملها. وتتضمن أعمالها كل من الزراعة التعاقدية، حصاد وتجميع المحاصيل وإدارة سلاسل التوريد ومبيعات التجزئة.

أما هيلا القابضة للملابس PLC فتركز بشكل رئيسي على تقديم حلول مستدامة لسلاسل توريد الملابس لكبرى الماركات والعلامات التجارية حول العالم. تعمل الشركة بشكل وثيق مع كبرى العلامات ومتاجر التجزئة العالمية، بما في ذلك تصميم وتصنيع الملابس الداخلية والرياضية وملابس الأطفال.

وبالإضافة لامتلاك الشركة لـ 10 منشآت تصنيعية في كل من سيريلانكا وكينيا وإثيوبيا ومصر، وتوفيرها فرص عمل مباشرة لأكثر من 20,000 شخص في فروعها ومصانعها حول العالم، فإنها تتمتع أيضًا بمكانة وقدرة ريادية في توفير بيئات عمل مستدامة وأخلاقية في كافة مواقعها حول العالم.

وتعليقًا على هذه الصفقة، يقول أ. ر. راسيا، رئيس مجلس إدارة هيلا القابضة للملابس PLC: "إنّ هيلا القابضة للملابس من أولى شركات تصنيع الملابس العالمية الكبرى التي تدخل السوق الأفريقي منذ عام 2016، حيث بدأت بـ 250 موظفًا وعاملًا فقط في دولة كينيا. ومنذ ذلك الحين تمكنت الشركة من التوسع وترسيخ مكانتها بوتيرة سريعة، حيث يعمل اليوم في الشركة حوالي 10,000 شخص في جميع أنحاء أفريقيا. إنّ الاستثمار الأخير الذي حصلنا عليه من صندوق ESG First Fund سيساعدنا بصورة كبيرة على استكمال هذه المسيرة الناجحة في أفريقيا، عن طريق دعم توسعات مصنعنا الإنتاجي في مصر للوصول به لأقصى طاقته الإنتاجية. ويمثل هذا الاستثمار أيضًا نموذجًا واضحًا لمدى أهمية الشراكات الاستراتيجية التي نقيمها مع كافة الأطراف التي تشاركنا نفس الرؤية لأفريقيا باعتبارها مركزًا عالميًا للتصنيع، كما نتطلع لدعم وتقوية علاقاتنا مع آفيشكار خلال السنوات القادمة".

يضيف أشيش باتيل، الشريك الإداري لقطاع الائتمان في آفيشكار كابيتال: "يسعدنا الاستثمار في هيلا القابضة للملابس حيث نساهم في تغيير وتطوير منظومة تصنيع الملابس والنسيج في المنطقة بأكملها. تُعد هيلا القابضة من الشركات العالمية المتخصصة في التصدير، حيث تقوم بتصنيع الملابس طبقًا لأرقى المعايير العالمية، ولديها فرص هائلة في خلق الوظائف الجديدة على أوسع نطاق، مع الاستمرار في بناء نموذج أعمال قوي ومستدام. لذا يسرنا الدخول لقطاع الائتمان وهياكل الملكية الشبيهة لرأس المال من خلال صندوق آفيشكار ESG First Fund، كما نتطلع لمزيد من الشراكات المثمرة مع الشركات عالية النمو في آسيا وأفريقيا والتي تعمل ضمن سلاسل التوريد العالمية، ونلتزم بإمدادهم بحلول مالية مرنة تلبي احتياجاتهم للنمو والتوسع. إننا على ثقة من أن شراكاتنا مع هيلا ستكون ممتدة بما يتيح لها خلق المزيد من فرص العمل، وجعل هيلا من كبرى الشركات العالمية في تصدير الملابس، مع تسريع وتيرة أعمالهم ووصولها للزخم التشغيلي المطلوب".

وتختتم شتيفاني لينديمان-كورز، مدير عام بنك KfW للتنمية بقولها: "تتضمن التزامات قطاع الاستثمار والتمويل في بنك KfW دعم ومساندة الشركات واسعة التأثير على مستوى العالم. ومن خلال شركائنا، نعمل على تحسين والارتقاء بالمعايير البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة للشركات التي نستثمر فيها. وهناك فرصة ثمينة لشركات مثل هيلا القابضة للملابس بما يتيح لها تلبية الاحتياجات المتزايدة للمستهلكين حول العالم للحصول على منتجات مستدامة والوصول لأسواق جديدة. إننا نؤمن بأن هذا الاستثمار سيكون له تأثير كبير على تطوير قطاع النسيج والملابس في أفريقيا، كما سيواصل صندوق ESG First Fund تركيزه على الشركات المستدامة التي تتمتع بوعي بيئي قوي، والتي تتيح عدد كبير من فرص العمل للمواطنين".

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نبذة عن آفيشكار كابيتال

شركة آفيشكار كابيتال هي مدير صندوق استثماري واسع التأثير وتركز على دول الجنوب حول العالم. تتميز آفيشكار كابيتال بريادتها في تطبيق منهج متكامل لدعم ريادة الأعمال، بهدف تعزيز نمو الشركات وإحداث أثر اجتماعي واقتصادي واسع.

وقد نتج عن تطبيق آفيشكار كابيتال لمنهجها الفريد في الاستثمار المؤسسي أن تؤثر استثماراتها العالمية على حياة أكثر من 130 مليون شخص حول العالم. تستثمر آفيشكار كابيتال في العديد من القطاعات مثل الزراعة المستدامة والشمول المالي والخدمات الأساسية في كل من الهند، والأسواق الآسيوية الناشئة وجنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا.

لقد تمكنت آفيشكار كابيتال من التوافق مع 13 هدفًا من 17 هدفًا تمثل أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، كما تمكنت الشركة من تكوين 8 صناديق استثمارية تحقق عوائد تجارية كبيرة، كما تتجاوز الأصول التي تديرها الشركة 500 مليون دولار.

آفيشكار كابيتال هي الذراع الاستثماري لمجموعة آفيشكار، التي تمثل منصة عالمية مؤثرة ولها تواجد قوي في قطاعات متنوعة مثل التمويل متناهي الصغر وإقراض الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة MSME، وبناء النظم المالية في الهند والأسواق الآسيوية الناشئة ودول جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا.

تتمثل رؤية مجموعة آفيشكار في توفير المزيد من الفرص لأكثر من 3 مليارات شخص حول العالم، وهي تدير حاليًا أصولًا مالية تتجاوز المليار دولار من خلال منصتها الاستثمارية.www.aavishkaarcapital.in

لمزيد من المعلومات والتفاصيل، يرجى التواصل معنا على esgfirst@aavishkaar.in

نبذة عن بنك الائتمان لإعادة التنمية KfW

يُعد بنك الائتمان لإعادة التنمية KfW من البنوك الترويجية الألمانية وواحدًا من كبرى البنوك الترويجية على مستوى العالم. تأسس البنك عام 1948، حيث تمتلك الحكومة الفيدرالية الألمانية 80% من أسهمه، بينما تمتلك الولايات الألمانية الفيدرالية الـ 20% الباقية.

ويتولى قطاع الأعمال التابع للبنك تعزيز ودعم والمشاركة في مشروعات التعاون المالي مع الدول النامية والاقتصاديات الناشئة بالنيابة عن الحكومة الفيدرالية الألمانية. يعمل في بنك الائتمان لإعادة التنمية KfW حوالي 1000 موظف في المقر الرئيسي للبنك في مدينة فرانكفورت على نهر الماين، وحوالي 400 متخصص في أكثر من 60 موقع حول العالم يتولون التعاون مع شركاء البنك حول العالم. ويتمثل هدف البنك والعاملين به في مكافحة الفقر وتعزيز السلام العالمي وحماية البيئة والمناخ وضمان عولمة عادلة للجميع. في الوقت نفسه يُعد بنك KfW مستشارًا استراتيجيًا قديرًا للسياسات التنموية الحالية حول العالم.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.kfw-entwicklungsbank.de

نبذة عن شركة هيلا للملابس

هيلا القابضة للملابس plc، هي شركة تركز على رأس المال الاجتماعي، وهي قائمة على مبادئ الشمول والمساواة والاستقرار المناخي. تتمتع المجموعة بخبرات تتخطى ثلاث عقود، وتركز بشكل رئيسي على إقامة شراكات استراتيجية مع كبرى العلامات التجارية والماركات العالمية، بهدف تقديم حلول سلاسل التوريد المتخصصة في قطاع تصنيع الملابس مع مزايا وخصائص استثنائية.

تتمتع الشركة بتواجدها العالمي الواسع من خلال 10 منشآت تصنيعية في كل من سيريلانكا وكينيا وإثيوبيا ومصر، بالإضافة لمراكزها المتخصصة في تصميم الملابس في كل من سيريلانكا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا.

توفر الشركة فرص عمل مباشرة لأكثر من 20,000 شخص في فروعها ومصانعها حول العالم. إنّ التصنيع المبتكر والأخلاقي والمستدام للملابس يمثل الرؤية المركزية للعمليات التشغيلية للشركة. نالت مجموعة هيلا القابضة على العديد من الجوائز والتكريمات العالمية في مجال الاستدامة، وقد أصبحت من الشركات الموقعة على الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، وحصلت على شهادة الجودة ISO 14064-1:2018 نظرًا لحرصها على تحديد كمية انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن عملياتها التشغيلية ورفع تقارير عنها بصفة دورية.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.helaclothing.com

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