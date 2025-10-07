مسقط، عمان - اختتمت الشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار ش.م.ع.ع (أومينفست)، ورشة ESG Connect التي نظمتها بالتعاون مع شركة "سستينبل سكوير" في سبتمبر. وقد جمعت الفعالية نخبة من كبار التنفيذيين وقادة الاستدامة وخبراء الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات من مجموعة أومينفست، بهدف دفع التقدم الجماعي نحو دمج ممارسات الاستدامة وتعزيزها.

وتضمنت الورشة مناقشات معمّقة وتحليلات لعدد من المحاور، شملت دمج الاستراتيجيات، الامتثال التنظيمي، التنفيذ التشغيلي، والانتقال نحو اقتصاد خالٍ من الانبعاثات الكربونية. وقد اختُتمت الطاولة المستديرة باتفاق عملي لإعداد تقرير شامل يضم أبرز الاستنتاجات والتوصيات والخطوات المقبلة، في خطوة جديدة تؤكد التزام أومينفست بتعزيز تقارير الاستدامة وترسيخ مواءمتها مع رؤية عُمان 2040 وأرقى معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات عالميًا.

وقال وليد اليعربي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والاتصالات المؤسسية والاستدامة في أومينفست: " في أومينفست، لا ننظر إلى الاستدامة كالتزام فقط، بل كعامل محفّز للمرونة والتنافسية وتحقيق قيمة طويلة الأمد. وقد أسهم نجاح الورشة في دعم طموحنا بتحويل الحوار التشاركي إلى استراتيجية موحدة وجهود متسارعة على مستوى المجموعة. ومع المضي قدمًا، ستشكّل شراكتنا مع سستينبل سكوير عنصرًا محوريًا في ترسيخ ممارسات رائدة في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، بما يعزز مكانة أومينفست كشركة استثمار مسؤولة، متوافقة مع رؤية عُمان 2040 والمعايير العالمية".

من جانبه، علّق منعم بن ليلهم، الرئيس التنفيذي لدى شركة "سستينبل سكوير": " لقد شكلت هذه الورشة نموذجًا متميزًا لما حققته أومينفست بالفعل من تقدم في دمج معايير الاستدامة عبر شركات المجموعة، بما نعتبره تجربة رائدة في القطاع. ما برز بوضوح هو الرغبة الجماعية في تطوير الاستراتيجيات، ومواجهة التحديات بموضوعية، وتحديد أولويات جديدة بشكل مشترك. نحن فخورون بشراكتنا مع أومينفست وملتزمون بالبناء على هذا الزخم لضمان استمرار تطور ممارسات الاستدامة بما يتماشى مع المعايير العالمية وتوقعات الأسواق".

كما تضمنت الجلسة عروضًا استراتيجية، واستطلاعات مباشرة، وجلسات نقاشية تفاعلية، بما أتاح منصة فعّالة لتوحيد الأولويات، وتبادل أفضل الممارسات، واكتشاف فرص جديدة لتعزيز مرونة ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية على مستوى المجموعة.

نبذة عن أومينفست

الشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار ش. م.ع.ع (أومينفست) هي شركة استثمارية رائدة مدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية. وبفضل محفظتها المتنوعة في مختلف القطاعات، تتمتع أومينفست بسجل حافل من الأداء المالي القوي والمساهمة في التنمية الاقتصادية في السلطنة.

لمحة عن"سستينبل سكوير"

تُعدّ "سستينبل سكوير"، ومقرها الإمارات العربية المتحدة، واحدة من أبرز الشركات الاستشارية العالمية المتخصصة في تعزيز الاستراتيجيات المتعلقة بالاستدامة. من خلال استشاراتها القائمة على النتائج، تقدم الشركة مجموعة من الخدمات المصممة لتبسيط ممارسات الاستدامة المؤسسية، وتعزيز الإفصاحات المتعلقة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)، وتطوير استراتيجيات التخفيف من آثار تغير المناخ، وتعزيز الاستثمار المسؤول، مع خلق تأثير اجتماعي فعّال.

