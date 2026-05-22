أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة إمستيل، (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: EMSTEEL)، ("المجموعة")، إحدى أكبر الشركات المدرجة لإنتاج الحديد ومواد البناء في المنطقة، عن إطلاق حديد التسليح عالي القوة ES600، والذي يُعد أعلى درجات حديد التسليح قوةً يتم إنتاجها حالياً في دولة الإمارات.

وقد تم تطوير ES600 لدعم مشاريع البنية التحتية الحديثة والأبراج والمشاريع الإنشائية عالية الارتفاع، حيث يجمع بين الأداء المتقدم وكفاءة استخدام المواد، بما يدعم توجهات دولة الإمارات نحو تطوير بنية تحتية أكثر استدامة ومرونة. ويعكس المنتج توجه مجموعة "إمستيل" نحو تطوير منتجات صناعية وطنية متقدمة تواكب أعلى المعايير العالمية، وتعزز تنافسية القطاع الصناعي الإماراتي وتدعم مسيرة التنمية الاقتصادية على المدى الطويل.

وجرى الإطلاق الرسمي لمنتج ES600 خلال أمسية نظمتها مجموعة "إمستيل" في دبي بتاريخ 21 مايو بعنوان "نبني مستقبل الإمارات معاً"، وذلك بمشاركة وحضور نخبة من القيادات والخبراء وممثلي قطاعات الإنشاءات والهندسة والصناعة في دولة الإمارات، وسلطت الضوء على الدور الحيوي للتصنيع المتقدم والحلول الهندسية الحديثة في دعم التنمية العمرانية وتعزيز جاهزية البنية التحتية لمتطلبات المستقبل.

ويعزز إطلاق ES600 مكانة "إمستيل" كشريك وطني محوري في دعم التنمية الصناعية في دولة الإمارات، حيث يجسد المنتج توجه المجموعة نحو تعزيز القدرات الصناعية الوطنية وتطوير حلول تصنيع متقدمة تواكب تطلعات الدولة المستقبلية، وتنسجم مع مستهدفات الاستراتيجية الصناعية ومشروع "300 مليار".

ويحمل ES600 اعتمادات وفق أعلى المعايير والمواصفات الإماراتية والدولية، حيث جرى تطويره ليكون حلاً وطنياً متقدماً يدعم توجه قطاع الإنشاءات نحو رفع الكفاءة الهندسية وتحسين استخدام المواد وتعزيز متانة المشاريع على المدى الطويل. كما يساهم المنتج في خفض استهلاك الحديد بنسبة تتراوح بين 18% و24% بحسب طبيعة المشروع ومتطلبات التصميم، إلى جانب تقليل احتياجات النقل والخدمات اللوجستية وتخفيف كثافة الحديد في مواقع العمل، بما يدعم تنفيذ المشاريع بكفاءة أعلى وجودة أفضل.

ومن خلال تحسين كفاءة استخدام المواد وتقليل متطلبات النقل والخدمات اللوجستية، تتوقع "إمستيل" أن يساهم استخدام كل 10 آلاف طن من ES600 في خفض نحو 12,107 أطنان من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. كما أظهر المنتج قدرة على تقليل الانبعاثات بنحو طن واحد من ثاني أكسيد الكربون لكل طابق في الأبراج، وهو ما يعكس دوره في دعم حلول البناء المستدام وتعزيز توجهات القطاع نحو مشاريع أكثر كفاءة واستدامة.

ويُستخدم المنتج حالياً في مجموعة واسعة من المشاريع السكنية ومتعددة الاستخدامات ومشاريع البنية التحتية والمشاريع العمرانية البارزة في دولة الإمارات، ما يعكس ارتفاع الثقة بكفاءته الهندسية وقدرته على تلبية متطلبات المشاريع الكبرى والمعقدة. كما تجاوز إجمالي الكميات التي تم توفيرها للمشاريع القائمة والمؤكدة أكثر من 200 ألف طن، موزعة على أبراج عالية الارتفاع ومجمعات عمرانية متكاملة ومشاريع نوعية، فيما تستحوذ بعض المشاريع الفردية على عشرات الآلاف من الأطنان، وهو ما يعكس الحضور المتزايد للمنتج في كبرى المشاريع الإنشائية بالدولة.

وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إمستيل": "يجسد ES600 التوجه المتسارع للقطاع الصناعي في دولة الإمارات نحو صناعات أكثر تقدماً وقيمة مضافة، ترتكز على الابتكار والتقنيات الهندسية الحديثة والحلول الوطنية القادرة على مواكبة متطلبات التنمية المستقبلية والمشاريع الكبرى. ومن خلال مواصلة الاستثمار في تطوير القدرات الصناعية وتطوير المنتجات، تواصل "إمستيل" تعزيز القدرات الصناعية الوطنية وتقديم حلول إنشائية أكثر كفاءة ومرونة واستدامة، بما يدعم تنافسية القطاع الصناعي الإماراتي على المستويين الإقليمي والعالمي. ويؤكد إطلاق هذا المنتج المبتكر دور "إمستيل" كشريك وطني استراتيجي يساهم في دعم التنويع الاقتصادي وتعزيز التنمية الصناعية وتحقيق مستهدفات دولة الإمارات المستقبلية".

ومع استكمال برنامج تطوير الأصول التابع لمجموعة "إمستيل"، والبالغة قيمته 625 مليون درهم، تواصل المجموعة تعزيز قدراتها الإنتاجية لمنتج ES600 من خلال توسيع الطاقة الإنتاجية وإدخال أنظمة قص متطورة لإنتاج حديد تسليح عالي القوة يدعم تنفيذ مشاريع أكثر كفاءة واستدامة، ما يعكس التزام "إمستيل" المستمر بالابتكار والتطوير الصناعي والتميز التشغيلي، إلى جانب مواكبة المتطلبات المتسارعة لقطاع الإنشاءات والبنية التحتية في دولة الإمارات والمنطقة.

نبذة عن مجموعة إمستيل:

مجموعة إمستيل هي شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: (EMSTEEL)، وتعد أكبر شركة لتصنيع الحديد ومواد البناء والتشييد في دولة الإمارات العربية المتحدة. تعتمد المجموعة على تقنيات متطورة لتزويد الأسواق المحلية، وأكثر من 70 سوقاً حول العالم، بمنتجات عالية الجودة، توفر لعملائها مجموعة متكاملة من منتجات وحدتي تصنيع الحديد ومواد البناء في الدولة.

وتلعب المجموعة دوراً محورياً في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة "مشروع 300 مليار" من خلال تقديم منتجات رائدة لدعم الصناعات المحلية، وخلق فرص عمل للمواطنين الإماراتيين، وتعزيز ممارساتها المستدامة. كما تعد من الشركات الرائدة عالمياً في تصنيع الحديد والصلب منخفض الانبعاثات الكربونية، وذلك تماشياً مع المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة.

تتخذ إمستيل من إمارة أبوظبي مقراً لها، وتدير 14 مصنعاً متطوراً بطاقة إنتاجية سنوية إجمالية تبلغ 3.5 مليون طن من الحديد الصلب، و4.6 مليون طن من الإسمنت سنوياً، لتكون ضمن أبرز المساهمين في إنجاز كبرى المشاريع الإنشائية في دولة الإمارات.

تمتلك "القابضة" (ADQ)، وهي جهة استثمار سيادي رائدة تتميز بنشاطها وتركيزها على البنية التحتية الحيوية وسلاسل التوريد، حصة الأغلبية في مجموعة إمستيل.

