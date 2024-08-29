الإمارات العربية المتحدة، إمارة دبي: وقعت تعاونية الاتحاد مذكرة تفاهم مع مجموعة EROS، الشركة المتخصصة في إدارة وتوريد وتجارة الأجهزة المنزلية والإلكترونية، لتعزيز التعاون بين الطرفين، وذلك في إطار الجهود الهادفة لتوسيع أعمالها وعرض وتوريد المنتجات الإلكترونية الحديثة وإدارة ركن الإلكترونيات في فروع التعاونية، وفق شروط محددة من قبل الجانبين.

ووقع الاتفاقية كل من محمد الهاشمي الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد، وأحمد يوسف بدري مدير مجموعة EROS، وذلك في مقر إدارة تعاونية الاتحاد في الورقاء سيتي مول، بحضور عدد من الرؤساء التنفيذيين لإدارات تعاونية الاتحاد وعدد من كبار مسؤولي المجموعة.

وتهدف الاتفاقية إلى الاستفادة من خبرات EROS في إدارة أركان وأقسام الإلكترونيات في فروع التعاونية وتبني نهج التسوق الواعي والذكي، عبر توفير أحدث الإلكترونيات والأجهزة الإلكترونية الذكية والمنزلية وخدمات ما بعد البيع للمتسوقين ذات الجودة والكفاءة العالية، وذلك لدعم التوجه الهادف لتبني أساليب أكثر ملاءمة لبيئة الأعمال التجارية والاقتصادية المستدامة التي تتبعها التعاونية.

وتعليقاً على الاتفاقية، قال محمد الهاشمي إن هذه الاتفاقية تعتبر جزءاً من خطط التوسع والتطوير التي تعمل التعاونية على تنفيذها للارتقاء بالخدمات والمنتجات الإلكترونية المقدمة للمتسوقين والمستهلكين، إذ أن مجموعة EROS لديها خبرة كبيرة في توريد الأجهزة المنزلية والإلكترونية ولها بصمات واضحة في الإدارة وخاصة في قطاع التجارة الإلكترونية، مشيراً إلى أن التعاونية تتبنى وفق أهدافها وأولوياتها نهج التسوق الواعي، عبر تشجيع المتسوقين على اختيار المنتجات الأكثر استدامة من ناحية استهلاك الطاقة في المنزل، واقتناء الأجهزة الإلكترونية والذكية ذات الجودة العالية، حيث أن جميع الإلكترونيات الموردة للتعاونية تتوافق مع المعايير والمواصفات الموضوعة من قبل الجهات المعنية بالدولة.

بدروه قال أحمد يوسف بدري إن مجموعة EROS سعيدة في التعامل مع تعاونية الاتحاد وإدارة ركن الإلكترونيات في فروعها، لافتاً إلى أهمية هذه الاتفاقية كونها تعتبر إنجازاً هاماً من شأنه توطيد العلاقات الثنائية ذات الصلة في إدارة وتوريد الإلكترونيات وتعكس الحرص الشديد على تزويد المستهلكين والمتسوقين بالمنتجات الأكثر تطوراً في الأسواق، لتكون مساهمة في تعزيز الاستدامة وتوفير أحدث المنتجات ذات الجودة والكفاءة العالية لتلبية متطلبات ورغبات المتعاملين مع التعاونية.

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