محمد رزق: الشركة حرصت على مقابلة عملائها في معرض سيتي سكيب بمجموعة من أهم مشروعاتها



محمد عامر: نستهدف ٥ مليار جنيه مبيعات من مشروع Ri8، وحققنا ٩٠٠ مليون جنيه مبيعات تعاقدية



تشارك شركة ERG، في فعاليات معرض سيتي سكيب العقاري الأهم، والذي يقام في الفترة ٢١ : ٢٤ سبتمبر 2022، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، بحزمة من المشروعات المميزة بالعاصمة الإدارية الجديدة وبعروض ومفاجآت للعملاء.



قال محمد رزق، رئيس مجلس إدارة شركة ERG للتطوير العقاري، إن الشركة حرصت على مقابلة عملائها في معرض سيتي سكيب بمجموعة من أهم مشروعات الشركة والتي تمثل فرصا استثمارية كبيرة لما تقدمه من مزايا تنافسية وعروض حصرية تناسب جميع العملاء.



وأضاف رزق أن ERG، تشارك بثلاثة مشروعات وهم برجي دايموند ودايموند 2، علاوة على مشروعها الأحداث في العاصمة الإدارية وهو كمبوند Ri8 في منطقة R8، بالعاصمة الإدارية الجديدة.



ومن جانبه قال محمد عامر، رئيس القطاع التجاري بشركة ERG، إن مشاركة شركته في المعرض العقاري الأهم في مصر والشرق الأوسط، جاء إيمانا منها بقدرتها على المنافسة ضمن حزمة كبيرة من المشروعات، علاوة على ثقة الشركة بالمزايا التنافسية التي تمتلكها مشروعاتها.



ويتمتع المشروع السكني Ri8 من شركة ERG للتطوير العقاري بموقع حيوي استراتيجي على مقربة من كافة المناطق الحيوية في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث يبعد النهر الأخضر نحو ثلاث دقائق فقط من الكمبوند، و 5 دقائق من منطقة الأعمال المركزية.



مشروع Ri8، يقع على مساحة ٢٥ فدان، بمنطقة الـ R8، ويضم وحدات سكنية بمساحات تبدأ من ١٣٨م، إلى ٣٥٠ متر، بمبيعات مستهدفة ٥ مليار جنيه.



أضاف عامر، تم تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة ٩٠٠ مليون جنيه بمشروع Ri8، كما تعول الشركة على تحقيق أرقام قياسية في مبيعات المشروع خلال أيام المعرض.



كما يتميز الكمبوند بإطلاله فريدة على البرج الأيقوني أكبر الأبراج في قارة أفريقيا بالكامل، إذ يتواجد المشروع في الصف الثاني على محور محمد بن زايد الجنوبي.

دايموند تاور العاصمة الادارية DIAMOND TOWER NEW CAPITAL، برج متكامل، على مساحة 5000 متر مربع ومكون من طابق أرضي و15 طوابق متكررة ليشمل كافة أنواع الوحدات من تجاري وإداري وطبي وسكني فندقي، مع شموله كافة الخدمات التي تجعله برج فريد من نوعه وهذا كله بأسعار تعتبر من أقل الأسعار للوحدات في منطقة التاون داون.



يقع DIAMOND TOWER NEW CAPITAL في موقع جغرافي متميز في قلب منطقة الداون تاون بالعاصمة الادارية الجديدة.



حيث يقع البرج خلف الأبراج بشكل مباشر و بواجهة للمشروع على شارع رئيسي بعرض 90 متر والذي يعد من أكبر الشوارع في الداون تاون، حيث يربط بين المدخل الشرقي والمدخل الغربي لمنطقة الداون تاون.



كذلك فهو يقع على أربع نواصي رئيسية و على شارع بعرض 70 متر وبإطلالة على المدخل الرئيسي للحديقة المركزية، بحيث تحمل كل ناصية منهم فيو مختلف ومتميز.



كما أنه موازي لمحور محمد بن زايد الشمالي، ويقع بجوار الحديقة المركزية ومحطة المونوريل.



مشروع “دايموند 2”، عبارة عن برج تجاري إدارية طبي فندقي، ويقع على مساحة 4700 متر، ويضم دور أرضي و15 دور بإجمالي 550 وحدة بمساحات تبدأ من 23 متر.



ويقع في مكان متميز بمنطقة الداون تاون بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويطل على أكبر شارع في منطقة الدوان تاون ويربط بين المدخل الشرقي والمدخل الغربي لمنطقة الداون تاون ويوازي محور بن زايد الشمالي وبجوار الحديقة المركزية ومحطة المونوريل.



المشروع يتم تقسيمه بحيث يتخصص بداية من الطابق الأرضي وحتى الثالث للنشاط التجاري، ومن الطابق الرابع وحتى السادس لنشاط طبي، ومن الطابق السابع وحتى العاشر مخصص لنشاط إداري، ومن الطابق الـ11 وحتى 14 مخصص لنشاط فندقي، والطابق الاخير مخصص Sky roof.

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